Edis Felić: I nakon svih upozorenja poduzetnicima još stižu besmislene uplatnice

Ovu ću kolumnu posvetiti do sada neregistriranoj, ali barem desetak godina živoj gospodarskoj djelatnosti 'navlačenje poduzetnika'. Da na tom 'tržištu' konkurencija jača pokazuju 'ponude' triju tvrtki – EPS digitala (vlasnik Goran Filipović), Business registera (Ivan Jurčević) i Gospodarskog popisa (Mario Škegro) – novopečenom poduzetniku. Sve tri tvrtke poslale su mu fakture ne bi li im platio da ga upišu u svoj famozni registar.

Srećom, poduzetnik nije nasjeo na njihov pokušaj navlačenja. Podsjećanja radi za sve novopečene poduzetnike i one koji će to postati, riječ je o vrlo jeftinom triku da ljudi poput Filipovića, Jurčevića i Škegre dođu do nezasluženog novca jer je sadržaj 'ponude' u popratnom pismu neuobičajen. Naime, u predmetu pisma ne piše 'ponuda za upis…' nego samo 'Upis u EPS Registar poslovnih subjekata', što primatelja navodi na pomisao da je riječ o nečem obveznom. Ili pak Business register u predmetu obraćanja poduzetniku piše 'Poziv na upis u Business register' (zašto 'poziv', koji zvuči obvezujući, zar nije logičnije upotrijebiti riječ 'ponuda'), a u popratnom pismu Gospodarskog registra uopće nema predmeta obraćanja poduzetniku, nego na početku pisma piše da se upis u registar vrši u skladu s općim uvjetima, odnosno pismo ne počinje s 'nudimo vam uslugu' ili slično te 'ako ste zainteresirani, molim vas da se javite'. A koji su to opći uvjeti, piše na poleđini, ali njihovo čitanje ne pomaže čitatelju i manje pažljiv poduzetnik mogao bi nasjesti na te trikove misleći da je to još neki parafiskalni namet koji se mora platiti, pa bi to i platio.

Nalaz 'investigativnog tima'

Doduše, EPS digital i Business register tek na kraju pisma navode da je to ponuda, i to neobvezujuća, što je, mora se priznati, napredak u odnosu na ranije slučajeve, ali to ih ne opravdava za njihov postupak. Jer da su imali čiste namjere prema poduzetniku to bi stavili na početak teksta ili čak u predmet obraćanja poduzetniku. Gospodarski registar pak nema ni riječi o neobvezujućoj ponudi.

Našem poduzetniku, dakle, stigle su tri različite cjenovne ponude. Najpovoljniji je EPS digital, koji za upis u svoj registar traži 390 kuna, pet kuna je skuplji Business register, a ta je usluga Gospodarskog popisa najskuplja – traži 480 kuna.

Kad bismo ironizirali tu priču, mogli bismo napisati da je Liderov investigativni tim do duboko u noć analizirao te tri ponude i potvrdio postavljenu tezu da su cijene različite. To znači da je moguće da su se na tržištu navlačenja poduzetnika dogodile fundamentalne promjene, pa će u tom smislu Gospodarski registar prema svemu sudeći morati uskladiti svoju cjenovnu politiku želi li i dalje ostati konkurentan i jedan od tržišnih lidera u navlačenju poduzetnika.

Legalno, ali bezobrazno

A što drugo, dragi čitatelju, i napisati na te 'ponude' vlasnika famoznih registara, nego pokušati to ironizirati. Jer, ponavljam, i ranije sam o tome pisao, a pisali su i drugi mediji, posebna upozorenja o tome objavljivala su gospodarska udruženja, ali kako vidimo te tvrtke i dalje uporno nastoje na prijevaru izvući novac od poduzetnika. Jer kako sam jednom već napisao, takva usluga je legalna, ali način na koji Filipović, Jurčević, Škegro i drugi koji to rade najblaže rečeno je nekorektan. Zapravo, bolje reći bezobrazan. Zato ću još jednom ponoviti – takva pisma s uplatnicom koja šalju takve tvrtke svaki poduzetnik može zgužvati i baciti u kantu za smeće. Ili još bolje – u kantu za otpadni papir. Ako vam pak fali papira za potpalu roštilja, sačuvajte te fakture. A možda zbog moguće nestašice plina te račune treba sačuvati da biste potpalili drva u peći za grijanje. Dakle, neke koristi od tih računa ipak možete imati.

POST SCRIPTUM

Poslao sam upit trima tvrtkama u kojem sam naveo da to smatram čistim pokušajem prijevare članova poslovne zajednice. Odgovor nisam dobio, a u pismu sam naveo i sljedeće: 'Naime, na početku obrazloženja vaših faktura namjerno izbjegavate navesti da je riječ o ponudi (koja može i ne mora biti prihvaćena) te sugestivno navodite da se upis u registar provodi sukladno općim uvjetima, čime neiskusne poduzetnike ili poduzetnike preopterećene poslovnim obvezama koji nemaju vremena da istražuju o čemu je riječ dovodite u zabludu jer misle da je vaša ponuda nešto obvezno. O tome ću opet pisati u sljedećem broju Lidera, a vas bih zamolio da mi odgovorite na pitanja:

1. Možete li reći koliko klijenata trenutačno imate?

2. Što točno korisno donosi poduzetnicima upis u vaš registar?'