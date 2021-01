Edis Felić: Jedno je izvještaj za statistiku, a nešto sasvim drugo za javnu objavu

Poduzetnik iz Karlovačke županije poslao mi je dokumentaciju iz koje je vidljivo da je kažnjen zato što nije predao financijski izvještaj za 2017., a kažnjena je i tvrtka. Međutim, poslao mi je i potvrdu da je do 30. travnja 2018. predao financijski izvještaj za 2017. Usprkos tome, on je pogriješio jer ta potvrda nije validna da je predao izvještaj. Kako? Pa lako, tako je propisano.

Poduzetnik je 2018. predao financijski izvještaj za 2017. za Fininu statistiku i bio je uvjeren da je time ispunio svoju zakonsku obvezu. Ta 2017. bila je inače njegova zadnja godina poslovanja jer je tvrtku zatvorio, ali potkraj prošle godine stigla mu je kazna od pet tisuća kuna kao odgovornoj osobi, a tvrtka je kažnjena s deset tisuća kuna jer Fini nije predao godišnji financijski izvještaj (GFI) za 2017.

Nije mu bilo svejedno

Poduzetniku ništa nije bilo jasno, odmah se bacio na traženje dokumentacije i pronašao potvrdu o poslanom izvještaju za Fininu statistiku. Laknulo mu je zaključivši da je očito u pitanju pogreška u Fininom sustavu, pritom se nervirajući što mora gubiti vrijeme da dokaže kako u Fini nisu u pravu. Ubrzo će, međutim, shvatiti, da on nije u pravu. Naime, došavši u Finu objasnili su mu da on zaista jest poslao izvještaj za Fininu statistiku, ali nije poslao isti takav izvještaj posebno i za javnu objavu. Poduzetnik se čudio tome pitajući kakva je sad razlika, odnosno zar taj izvještaj nije ujedno predviđen i za javnu objavu, ta riječ je do u zarez istom dokumentu.

Razgovarali smo i telefonom par dana nakon što je bio u Fini, sada već potpuno smiren, iako mi je opisao kako mu je bilo u tom trenutku. No naglasio je da se nema što ljutiti na zaposlenike u Fini, čak ističe da su bili vrlo ljubazni shvaćajući da nije bilo namjere prilikom počinjenja prekršaja, ali da jednostavno, priča mi, nisu mogli mimo propisa odlučiti. A riječ je o Zakonu o računovodstvu, čiji članak 30., objašnjavaju u Fini, kaže da je obvezna predaja GFI-ja i druge propisane dokumentacije za javnu objavu u roku od šest mjeseci nakon isteka poduzetnikove poslovne godine, odnosno u roku od devet mjeseci ako je riječ o konsolidiranome izvještaju.

– Za većinu poduzetnika rok za predaju navedenih izvještaja je 30. lipnja tekuće za prethodnu godinu, odnosno 30. rujna za konsolidirane izvještaje, međutim, u slučaju kada se poduzetnikova poslovna godina razlikuje od kalendarske, što je moguće temeljem rješenja koje izdaje Porezna uprava, tada poduzetnik GFI i drugu propisanu dokumentaciju za javnu objavu predaje po isteku šest mjeseci od njegove poslovne godine – kažu u Fini.

A što se pak tiče GFI-ja za statističke i druge potrebe čl. 32. propisana je obveza predaje do 30. travnja tekuće za prethodnu kalendarsku godinu, za sve obveznike neovisno o tome je li poduzetnikova poslovna godina ista kao kalendarska ili ne. Dakle, poduzetnik je predao izvještaj za statistiku do 30. travnja, ali nije za javnu objavu, koji zahtijeva i dodatne podatke, a za što je rok 30. lipnja.

Mogu i oba izvještaja istodobno

U Fini ističu da se izvještaji za statistiku i javnu objavu mogu predati i istodobno do 30. travnja. Naime, prilikom statističkog izvještaja poduzetnik mora dostaviti bilancu, račun dobiti i gubitka te neke druge podatke, a želi li da to ujedno bude i javni podatak, onda obrazac mora dopuniti dodatnim podacima. Razlog zašto se moraju predavati dva izvještaja je taj što poduzetnik može uzeti u obzir da podaci za statistiku nisu konačni i da se može dogoditi promjena do 30. lipnja kada se predaju izvještaji za javnu objavu. No ako do 30. travnja tekuće za prethodnu godinu raspolaže konačnim podacima, tj. ne očekuje nikakve naknadne izmjene, onda izvještaj može predati za obje namjene. Poduzetnik (koji to više i nije) shvatio je gdje je pogriješio i prije nego što mi se javio. A javio se zato da upozori druge poduzetnike da ne naprave istu pogrešku. Mogu mu samo uime njih zahvaliti, apelirati da pripaze kada šalju svoje GFI-jeve i zaželjeti mu ugodan život u mirovini.



POST SCRIPTUM

Naknada za javnu objavu bila je propisana Pravilnikom o vrstama i visini naknade Fini za uslugu javne objave dokumentacije iz Registra godišnjih financijskih izvještaja. No ukinuta je u lani u travnju i poduzetnici je više ne plaćaju! Visina naknade ovisila je o načinu predaje GFI-ja i tome je li izvještaj predan u roku. Naknade su iznosile od 160 kuna do maksimalno 420 kuna za one poduzetnike koji izvještaj predaju nakon propisanoga roka.