Edis Felić: Ministarstvo odobrilo projekt, ali s isplatom novca uvelike kasni

Pisao mi je jedan poduzetnik koji se javio na natječaj za novac iz Operativnog programa 'Konkurentnost i kohezija' EU koji je raspisalo Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU. Čitajući pismo, osjeća se njegova gorčina, jer krenuo je u projekt, a novca još nema. Razgovarao sam s njim i telefonom, a kad sam ga čuo, samo se potvrdilo koliko je ozlojeđen. Rekao mi je da ne spominjem njegovo ime da se ne bi 'opekao', ali je smatrao da trebamo ispričati njegov slučaj, jer unatoč višegodišnjim upozorenjima medija (i u Lideru smo pisali o tome), niti je on jedini koji čeka novac kao ozebao sunce niti se, tvrdi, išta poboljšalo proteklih godina.

Sami su si odredili rok

On kaže da je u natječajnoj dokumentaciji bio naveden okvirni rok od 120 dana od trenutka prijave do donošenja odluke o odabiru. Moj sugovornik prijavio je svoju tvrtku na natječaj prije godinu dana (sredinom prosinca 2018.), ali unatoč tome što je prijavljeni projekt prihvaćen 'u obje faze' te unatoč pozitivnom rješenju u evaluaciji, dok i ovo pišemo, odluka o odabiru nije donesena.

– A moram napomenuti da smo na vrijeme i u rokovima dostavljali sve tražene dokumente, ni sekunde nismo kasnili – jada se poduzetnik.

To mu stvara velike probleme jer, kako kaže, projekt koji je pokrenuo tekao je u nekoliko faza i za svaku od njih morao je izvođačima platiti određenu svotu. Računao je i na novac iz EU i kaže, usprkos prijašnjim lošim iskustvima s državnom administracijom, vjerovao je da su se ljudi u Ministarstvu već uhodali i da sada to ne bi trebao biti problem. Uostalom, napominje, sami su sebi dali rok od 120 dana.

– Pa ja ako ne mogu ispuniti svoju obvezu u određenom roku, neću to ni obećavati. Nevjerojatno je da su čak triput produljili rok od obećanih 120 dana. U poduzetništvu je problem ako se rok probije mjesec dana, a kamoli osam mjeseci. Što ne napišu da je rok godinu ili dvije pa da se znamo ravnati prema tome – ogorčeno će poduzetnik.

To prije što je godina dana istekla sredinom prosinca, a s obzirom na to da su iza nas Božić i Nova godina, razumljivo je da odluka iz Ministarstva još nije donesena i pitanje je kad će biti. U svakom slučaju, naš je poduzetnik imao problema s ispunjavanjima svojih obveza. Budući da, kako tvrdi, ima ugled čovjeka koji nikome nije ostao dužan, to mu je koristilo pa su ga izvođači čekali neko vrijeme, ali s obzirom na to da i njima treba novac, morao je riješiti problem duga. A kako drugačije nego pokucati bankarima na vrata.

Ima li odgovornih?

Kaže da nije imao velikih problema s bankom s kojom inače posluje, ali bilo je pitanja na koji se način misli zaokružiti financijska konstrukcija projekta, a onda je i to išlo na evaluaciju. Pokazao im je i dokumente koji su potvrđivali da je Ministarstvo prihvatilo projekt u obje faze, što znači da bi novac trebao biti uplaćen ako se ne dogodi nešto nepredviđeno, i nakon nekog vremena banka mu je odlučila odobriti kredit.

I tako, dok naš poduzetnik čeka novac za koji smatra da mu treba biti isplaćen, uredno otplaćuje kredit banci uz kamate. A sve je to, tvrdi, mogao izbjeći da je svatko radio svoj posao. Gledajući ovako, on bi svakako mogao tužiti državu, ako ništa barem zbog kamata koje plaća, a koje ne bi plaćao i ne bi gubio vrijeme i živce s bankarima da je država poštovala ono što je obećala. A nije i Boga pitaj kad će.

No nije samo u pitanju tužba protiv države, jer moj sugovornik s pravom pita hoće li itko odgovarati zbog probijanja roka. I ima pravo, tako nonšalantno davati obećanja koja znaš da ne možeš ispuniti, pritom dovodeći u zabunu korisnike subvencija, jednostavno zahtijeva da se odgovorne u državnoj službi sankcionira, pa će valjda ubuduće paziti kako rade. 



POST SCRIPTUM

Čini se da su ipak i u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU shvatili da postoji problem jer u Završnom izvješću vrednovanja sustava odabira projekata (str. 9) piše: 'Zaključak vrednovanja je da su postupci odabira projekata prekompleksni, da predugo traju i da su potrebne promjene koje će pojednostavniti i vremenski skratiti cijeli postupak. Umjesto maksimalno 120 dana koliko bi trebao trajati postupak odabira, u praksi u najvećem broju poziva gdje postoji element natjecanja taj se rok kreće između 180 i 360 dana.' U dokumentu se spominju i glavni razlozi za sporo donošenje odluka o odabiru te preporuke za poboljšanje sustava odabira projekata. To je svakako ohrabrujuće, pa se nadamo da će stvari napokon profunkcionirati.