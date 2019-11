Edis Felić: Ministarstvo poljoprivrede ignorira problem otpada na njivama

Da bi se dobio novac za sanaciju odlagališta iz Kohezijskog fonda Europske unije, država bi svoje poljoprivredno zemljište na kojem je otpad trebala darovati JLS-ovima. No Ministarstvo još nije donijelo pravilnik o prenamjeni zemljišta

Ministarstvo poljoprivrede još nije izradilo pravilnik kojim bi se dio poljoprivrednog zemljišta na kojem su odlagališta otpada mogao darovati jedinicama lokalne samouprave (JLS) kako bi se sanirala zatvorena odlagališta i regeneriralo zemljište na koje je odložen otpad. Već više od godinu dana dolaze upozorenja iz JLS-a, no još nema tog pravilnika, zbog čega bismo mogli ostati bez dijela od 250 milijuna kuna iz Kohezijskog fonda EU, ali i plaćati penale.



Doduše, još se sve može stići jer je početkom listopada na stranici www.strukturnifondovi.hr objavljen otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga i dodjelu nepovratnog novca koji traje do 31. prosinca 2022. Riječ je o odlagalištima koja do kraja prošle godine nisu uspjela ispuniti uvjete za rad na temelju Direktive Vijeća EU 1999/31/EZ, pa ih treba zatvoriti i sanirati, za što su zadužene jedinice lokalne samouprave. Mnoge od njih spremne su na to, no neke čije je odlagalište na državnom zemljištu ne uspijevaju.

JLS-ovi tapkaju u mjestu

Da bi se dobio novac iz Kohezijskog fonda EU, država bi svoje zemljište na kojem je otpad trebala darovati JLS-ovima. Kako sam čuo od jednog stručnjaka, Ministarstvo državne imovine odradilo je svoj dio posla rješavajući pitanje zemljišta koje ima građevinsku dozvolu.



No problem postoji kod onih JLS-ova, kao što je općina Drenje kod Đakova, kod kojih je ta državna zemlja dijelom poljoprivredno zemljište, za što je mjerodavno Ministarstvo poljoprivrede. No Ministarstvo ga ne može darovati jer postojeći Pravilnik o uvjetima osnivanja prava građenja i služnosti na poljoprivrednom zemljištu ne predviđa prenamjenu u svrhu – infrastrukturna namjena, sustav gospodarenja otpadom – na temelju koje bi se poljoprivredno zemljište prenamijenilo u građevinsko.



Kao što sam naveo, u Ministarstvu za taj problem znaju već više od godinu dana, no pravilnik još nije donesen, pa JLS-ovi tapkaju u mjestu i ne mogu pripremiti dokumentaciju za natječaj za dobivanje novca EU. Načelnik Drenja Slavko Dešić potvrdio je da je ta općina Ministarstvu poljoprivrede uputila prijedlog za osnivanje prava građenja za površinu od 3,8 hektara 13. veljače ove godine, no kaže da ništa nije poduzeto.



– Više puta kontaktirali smo s Ministarstvom u vezi s donošenjem pravilnika – kaže Dešić.



I moj sugovornik kaže da u Ministarstvu poljoprivrede ne daju informacije, odnosno da 'na požurnice odgovaraju ignoriranjem'. Zbog sporosti u Ministarstvu JLS-ovi su nepripremljeni dočekali raspisivanje javnog poziva za dostavu projekata koji bi se financirali novcem EU. Javni je poziv raspisalo Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, iz kojeg potvrđuju da postoje problemi s odlagalištima koja su na poljoprivrednim zemljištima u državnom vlasništvu, no prema informacijama koje imaju u MZOE-u, 'završeno je e-savjetovanje za pravilnik kojim se to regulira te se očekuje kako će ga Ministarstvo poljoprivrede uskoro i donijeti'.



To pak nisu potvrdili u Ministarstvu poljoprivrede, ali i stručnjak s kojim sam razgovarao rekao mi je da je pravilnik u pripremi, ali ne zna kad će na svjetlo dana.

Nije neka filozofija

Iznos nepovratnog novca po pojedinom projektnom prijedlogu koji se može dodijeliti u sklopu poziva iznosi maksimalno 85 posto od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta (najviši dopušteni iznos nepovratnih sredstava koji može biti dodijeljen pojedinačnom projektnom prijedlogu je 60 milijuna kuna), no ne samo da bi JLS-i mogli ostati bez dijela od 250 milijuna kuna nego bi i država mogla plaćati penale s obzirom na to da je Hrvatska preuzela obveze vezane uz sanaciju odlagališta prema EU u sklopu pretpristupnog ugovora.



Kao što sam naveo, ostalo je više od dvije godine dokad se trebaju prijaviti projekti. Još se stigne, ali ne bi se smjelo više čekati jer dok se donese pravilnik, pa dok JLS-ovi pripreme dokumentaciju, pošalju je, u Ministarstvu evaluiraju, vrlo će brzo proći to vrijeme. Zato bih zamolio ljude u Ministarstvu poljoprivrede da se požure s izradom tog pravilnika jer nisam siguran da je to neka filozofija. 



POST SCRIPTUM

Koliko sve presporo teče, pokazuje i odgovor iz Ministarstva poljoprivrede na dva pitanja: zašto pravilnik još nije donesen i kada će biti. 'Molimo da se u vezi s tim obratite resornom Ministarstvu zaštite okoliša i energetike', jedino je što su rekli. Znači li to da smo svi dosad bili u zabludi i da pravilnik treba izraditi MZOE ili u Ministarstvu poljoprivrede nemaju što reći o tom pitanju pa uvaljuju kolege iz drugog ministarstva?