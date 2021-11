Edis Felić: Neka Porezna uprava sama utjeruje dug dužnika, a ne honorarci

Nekolicini nogometnih sudaca koji su sudili Dinamove utakmice nije uplaćen porez na honorar. To je dobar primjer (ako su medijski napisi točni) kako Porezna uprava (PU) idući linijom manjeg otpora kažnjava zapravo nedužne (što je točno). Osim što im komplicira život, praktično ih tjera da utjeruju porez od stvarnog dužnika umjesto da to rade poreznici.

U medijima je objavljeno da se nekoliko sudaca požalilo novinarima da Dinamo nije platio porez na sudačke honorare, zbog čega nisu mogli dobiti povrat poreza. Riječ je o sucima koji su sudili na utakmicama mlađih kategorija kojima je Dinamo bio domaćin. Ne želim ulaziti u to je li Dinamo zaista platio porez na honorare ili nije (kolege iz Indexa predočili su javnosti dokument koji dokazuje da nije plaćen porez), već želim staviti težište na problem koji se već godinama ponavlja kod dijela honoraraca – ili im PU skine porez s njihova neto honorara ili kao u ovom slučaju ne mogu dobiti povrat poreza.

Honorarci se trebaju (za)brinuti

Jednostavno, honorarci odrade svoj posao, isporuče robu ili uslugu i na to im sjedne njihov honorar. Oni nisu poput nas RPO-ovaca koji za svoju uslugu ispostavimo račun u bruto iznosu (plus PDV ako je RPO-ovac u PDV sustavu), korisnik naše usluge uplati nam taj bruto iznos i on s Poreznom nema ništa. Dalje mi, nakon što knjigovođe odrade svoj dio posla, uplaćujemo od tog bruto iznosa poreze i doprinose. Honorarcima pak na njihov račun sjedne neto iznos i oni su ti koje nije briga je li uplaćen porez na taj neto iznos, jer taj porez treba uplaćivati korisnik njihove usluge. U konkretnom slučaju to bi trebao biti Dinamo.

Međutim, ispada da honorarci griješe jer bi ih trebalo biti briga što se događa nakon što bude uplaćen neto iznos. Često sam ranijih godina mogao čuti od honoraraca da im je PU 'otkinuo' s njihova računa dio novca za porez jer ga nije uplatio onaj tko je trebao. Ili sam čuo nešto poput ovoga što su naveli suci. Moram priznati da u zadnjih dvije ili tri godine nisam čuo za takve probleme (što ne znači da ih nije bilo), možda i zbog toga što su ti primjeri ipak sada rjeđi. Vjerojatni su razlozi ti što je gospodarstvo ipak nešto zdravije pa tvrtke nastoje ispuniti svoje obveze, problem je pronaći dobrog majstora ili stručnjaka za neku djelatnost jer su nam svi odlepršali vani (pa je bolje da im platimo sve što ih ide), a i kultura plaćanja obveza sada je ipak na nešto višoj razini, vjerojatno zato što je i PU nešto efikasniji nego prije.

Nije pošteno

Honorarcima ni krivim ni dužnim komplicira se život jer su oni ti koji čekaju povrat poreza kao ozebli sunce. Objektivno, kako oni mogu natjerati direktora tvrtke da plati porez ako ovaj nema savjesti da to uradi. Ili pak ako u međuvremenu tvrtka dođe u tešku situaciju, primjerice u stečaju je, pa iz tog razloga ne bude plaćen porez, iako to nisu neki basnoslovni iznosi. Stvarno ne znam što je u takvoj situaciji honorarcu činiti osim da stalno zivka direktora tvrtke dovodeći se u mučnu situaciju ili pak da tuži poreznog dužnika uz objašnjenje u tužbi da zbog njega ne može doći do svoga novca, odnosno povrata poreza. A to onda komplicira i njemu situaciju jer ja mislim da se ni Zagorcima (malo šale) ne da vući po sudovima samo zato što bi, kao u ovakvim slučajevima, bili kolateralne žrtve.

Zato je moje pitanje bilo i prije, a i sada je: zašto PU prisilno ne naplati od Dinama (ako je zaista dužan porez za sudačke usluge), a ne od sudaca? PU pomoću svojih mehanizama to može napraviti mnogo lakše nego običan građanin. I na kraju krajeva, PU je taj kojem netko nešto duguje, a ne običnom građaninu. Upravo zbog toga trebao bi ministar financija promijeniti propis koji daje mogućnost Poreznoj upravi da se ne zamara previše u vezi s naplatom poreza prebacujući taj problem na nedužne honorarce. Stvarno nije pošteno!

POST SCRIPTUM

Kao što sam naveo, nije riječ o bajoslovnim iznosima (iako mogu biti visoki, ovisno o honoraru). Kako je portal Index citirao jednoga nogometnog suca koji je sudio utakmice mlađih kategorija na Dinamovu travnjaku, njemu je Porezna uprava trebala isplatiti oko tri i pol tisuće kuna kao povrat poreza. 'Međutim, Porezna uprava mu ih nije htjela isplatiti dok god Dinamo ne plati svojih oko 150 kuna poreza za utakmicu koju im je on sudio', piše taj portal. Dakle, Porezna ne želi isplatiti solidan novac prosječnom hrvatskom građaninu, kojemu on svakako može dobro doći, zbog tričavih 150 kuna. Pa da je barem sudac kriv zato što nije uplaćen porez, ne bih ništa rekao.