Edis Felić: Obrtnica je platila porezni dug, no sustav to nije registrirao

Gospođa koja mi je ispričala kako je zamalo platila nepostojeći dug Poreznoj upravi željela je ponajprije prenijeti svoje iskustvo čitateljima ako bi se našli u sličnoj situaciji, ali i upozoriti na to da uza sve tehnološke novosti katkad sve ovisi o ljudima koji stvore problem drugim ljudima. Gospođa (ime i prezime poznato redakciji) do mene je došla preko kolege iz Lidera. Vrlo pristojna i smirena, rekla je da nipošto ne želi da se njezina priča ispolitizira​ i da ne želi pridonijeti pljuvanju po Poreznoj upravi, što se često događa, katkad i s razlogom, a katkad i bez njega. No ona kaže da ima razloga za ljutnju.

Imala je obrt i htjela ga je zatvoriti, što znači da je morala platiti sve obveze, pa tako i one porezne. Međutim, umjesto potvrde o njihovu podmirenju jednoga dana stiglo joj je pismo iz Porezne uprave u kojem je stajalo da je dužna podmiriti dug od nekoliko tisuća kuna otprije nekoliko godina. Bila je potpuno zbunjena. Nije joj bilo jasno čemu je riječ pa je brže-bolje otišla u Poreznu provjeriti je li u pitanju neka pogreška. Referent kojem je došla provjerio je i potvrdio da je zaista dužna taj novac, no nije joj znao reći na temelju čega je dužna. Drugim riječima, nije mu se, kaže, dalo kopati pa je samo ustanovio da dug postoji i da ga ona mora riješiti.

Pamti dug, ali ne zna gdje je nastao

Vratila se kući, prekopala po papirima, ali ni na jednom dokumentu nije našla da je išta dužna. Gospođa se, inače, razumjela u 'čitanje' papira jer je, kako mi je rekla, prije otvaranja obrta radila u Poreznoj upravi, pa nešto od toga, valjda, ipak zna. Uputila je službeno odgovor na sadržaj spomenutog pisma negiravši da postoji bilo kakav dug prema Poreznoj, no u novom pismu napisali su joj da nema pravo i da dug zaista postoji te ga mora podmiriti. Zanimljivo je pritom, barem se meni kao poreznom laiku nameće to pitanje, zašto sustav može pamtiti dug, a ne može pamtiti o kojem je dugu riječ. Pitao sam to svoju sugovornicu, pogotovo jer je radila u Poreznoj (doduše, prije više od deset godina), no ni ona mi to nije znala objasniti. Samo je, kaže, stajala nemoćno s papirom u ruci pregledavajući ga po tko zna koji put.

– Nisam mogla vjerovati, bila sam očajna. Pokušavala sam se sjetiti da slučajno nisam prije zaboravila podmiriti kakav dug, no uredno sam podmirila čak i ono što sam zaista dugovala prije nekoliko godina, i to sa zateznim kamatama. Naime, na nekoliko mjeseci zapala sam u poslovne teškoće iz kojih sam ipak bezbolno izišla – objašnjava gospođa.

I za taj je dug koji je poslije platila pregledala dokumentaciju kad i svu ostalu te se uvjerila da je sve plaćeno i da jednostavno ne zna više što učiniti. Problem je bio u tome što si nitko u Poreznoj komu se obratila nije htio dati dodatnog posla i potruditi se da vidi o čemu je riječ. A onda se sjetila kolegice s posla koja je ostala raditi u Poreznoj upravi, ali je otišla u drugi grad. Bile su si jako dobre, ali životni su im se putovi razišli i kontakt je prekinut. Trebalo joj je najprije vremena da dozna gdje je sada bivša kolegica, a kad ju je našla, zamolila ju je za pomoć.

Isprika sustava

Bivša se kolegica spremno dala na posao i javila joj se nakon tri dana s dobrim vijestima. Duga zaista nema – pogreška je nastala upravo pri podmirivanju onoga duga Poreznoj upravi od prije nekoliko godina kad je moja sugovornica bila kratko u poslovnim teškoćama. Naime, iako je bilo evidentirano da je dug zajedno sa zateznim kamatama podmiren, negdje u sustavu to nije zabilježeno, što mi, moram priznati, i nakon ispričane priče nije baš jasno, ali tako je ispalo. Uglavnom, moja je sugovornica s podacima koje je dobila od bivše kolegice opet otišla u Poreznu upravu i ondje su joj, uz ispriku, priznali da su imali krivo te joj izbrisali taj dug.

Svoju je priču htjela podijeliti sa svim poduzetnicima, ali i građanima, kako bi ih potaknula da ne odustanu nađu li se u sličnoj situaciji. 



POST SCRIPTUM

Sugovornica mi je tijekom razgovora nekoliko puta spomenula koliki to problem može biti pogotovo za male poduzetnike i građane koji se ne razumiju u brojeve jer, kaže, 'kad sam ja koja imam fakultet i radila sam u sustavu tek zahvaljujući bivšoj kolegici riješila problem, možete zamisliti kako je drugima u sličnim situacijama'. Iako sâm imam pozitivna iskustva s poreznim referentima, pogreške poput ovih očito su moguće, i siguran sam da su nenamjerne. No kad se već dogode, odgovorni u sustavu trebali bi biti ažurniji bez obzira na prezaposlenost.