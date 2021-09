Edis Felić: Odgovor čekao tri iscrpljujuće godine pa ga usrećila čak i odbijenica

Konačno!' napisao mi je u mailu jedan poduzetnik, u kojem mi je poslao i dokument Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Mislio sam da je napokon riješio problem financiranja svoga projekta iz EU Fonda za ruralni razvoj, pa žurno otvorih taj dokument da ga pročitam. A kad tamo – odbijen je. Nazvah ga i upitah pa zašto pobogu piše 'konačno', a on mi veli: – Znaš kaj, nek' je ta agonija završila!

Poduzetnik je prije nešto više od tri godine podnio zahtjev za potporu razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Upravo je ovih dana dobio obavijest o odbacivanju zahtjeva za potporu zbog nedostatnosti sredstava. Pišu mu iz Agencije da je nakon formiranja rang-liste i provedene administrativne kontrole zahtjeva za potporu pristiglih na natječaj koji se nalaze iznad praga prolaznosti utvrđeno da više nema raspoloživih sredstava te da se naš poduzetnik nalazi ispod praga prolaznosti.

Počet ćemo ga izbjegavati

Nije ga, kaže, razljutilo to što nije prošao na natječaju (iako smatra da je trebao, ali to može biti subjektivna procjena), nego ga je razljutilo da je morao čekati više od tri godine da mu pošalju bilo kakav odgovor. Tvrdi da je nebrojeno puta zvao Agenciju, pisao joj, tražio bilo kakav odgovor, a da bi uvijek iz Agencije neodređeno odgovarali da uskoro očekuju objavu rezultata ili je pak mijenjan natječaj (ukupno četiri puta), što je dodatno produljivalo rok rješavanja predmeta.

Za to vrijeme, priča mi, nekoliko je puta morao odgađati početak projekta, dolazio u neugodne situacije s dobavljačima s kojima je već pregovarao o nabavci određenih elemenata neophodnih za tehnološki dio proizvodnje. Doduše, veli, sreća je u tome što je dobavljačima odmah rekao da sve ovisi o tome hoće li uspjeti povući sredstva iz EU fonda, ali znamo svi kako je to kada nam netko sto puta ponovi da je ozbiljan investitor, ali da ovisi o tome hoće li biti financiran iz EU. Mnogo je veća vjerojatnost da ćemo samo odmahnuti rukom na te njegove tvrdnje i polako ga početi izbjegavati. Pa makar čovjek zaista bio u pravu.

To je neizbježno, pogotovo ako nekome tri godine pričaš istu priču, kao što je to radio moj sugovornik. Jer prije tri godine njegova je procjena bila, i to pesimistična, da će se sve znati u roku godinu dana, dakle najkasnije do srpnja 2019., kako je vjerovao. No, ponavljam, bio je uvjeren da će se to riješiti mnogo brže, za nekih devet mjeseci.

Riječ koja mnogo govori

U međuvremenu su do srpnja 2019. napravljene već tri izmjene natječaja, a u prosincu 2019. i četvrta, a ni na vidiku nije bilo kada bi mogao saznati je li dobio novac ili nije. Razmišljao je da ipak krene u taj projekt s rizikom da kredit otplati sam ne dobije li novac, što bi za njegovu malu tvrtku bio veliki teret. Što bi se recimo dogodilo da je s bankama uspio ugovoriti kredit, koji bi, kaže, vratio, ali taj bi mu projekt u kasnijoj fazi bio više teret jer bi povrat uloženog bio mnogo dulji nego što to sebi njegova mala tvrtka može priuštiti. Ispostavit će se da je dobro uradio što je projekt zamrznuo dok ne dobije informaciju iz Agencije. U istom su problemu bili i drugi, priča, koji su podnijeli zahtjev. Kaže da je razgovarao s mnogima od njih i većina njih je morala obustaviti svoje projekte, jer, kako kaže, nitko od njih ne bi ni razmišljao o tome da krene u te projekte da nije bilo šanse da se dio novca dobije iz EU fondova.

Zbog toga njegova riječ 'konačno' napisana u mailu koji mi je poslao govori jako mnogo. I bez obzira koji bili razlozi, pa barem i dijelom opravdani, da Agencija tako dugo odugovlači s rješavanjem zahtjeva za financiranje iz EU fonda za ruralni razvoj, to neizbježno stvara stres kod poduzetnika, pogotovo onih malih, koji najčešće budu ohrabreni na ulaganje u proizvodnju kada im se pruži mogućnost sufinanciranja iz EU fondova.

POST SCRIPTUM

Prošli tjedan na presici Stožera civilne zaštite ministar Davor Božinović najavio je otvaranje zatvorenih dijelova kafića od 1. rujna. Doduše, rekao je da nisu još definirani svi detalji mjera. Zašto do sada nisu radili kafići u zatvorenom prostoru, Božinović je pokušao objasniti činjenicom da su uzeli u obzir velik broj stranih državljana i da je novi moment u odnosu na prošlu godinu taj da tada nismo imali cjepivo, a sada je više od 50 posto starijih sugrađana cijepljeno. Pisali smo već o tome da su kafići bili oštećeni, a sada nam preostaje da kažemo – bolje ikad nego nikad.