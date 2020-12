Edis Felić: Odvjetnica Vidmar dobila prvu bitku protiv Borisa Smrečkog

Prije nekoliko brojeva u Lideru smo objavili da je Borisu Smrečkom zabranjeno raspolaganje imovinom Zagrebačkoga prometnog zavoda, koju ne smije ni otuđiti ni opteretiti. Podatak je to iz Sudskog registra, a odluku je donio Županijski sud u Zagrebu potkraj rujna, no nakon što je kolegi Goranu Litvanu glasnogovornik Suda Krešimir Devčić objasnio da se taj sudski predmet vodi kao tajan i da ne može ništa više reći, dodatnom istragom doznali smo o čemu je riječ.

Došli smo do sudskog rješenja u kojem piše da je Općinsko državno odvjetništvo (ODO) u Zagrebu kao privremenu mjeru osiguranja predložilo zabranu prodaje imovine na temelju kaznene prijave zagrebačke odvjetnice Gordane Vidmar još potkraj 2016. Naime, direktor Mac-Mobilea Smrečki i prokurist te tvrtke Davorin Ivančić prodali su razne nekretnine te tvrtke povezanim tvrtkama, i to slovenskom Kozmo-Tehu, u kojem je Smrečki također bio direktor, te Zagrebačkom prometnom zavodu (Smrečki osnivač i direktor). Kako smatra Sud, njih su dvojica to učinila da bi onemogućila odvjetnici Vidmar, koja je imala potraživanja od tvrtke Mac-Mobile, da se naplati u ovršnom postupku iz tih nekretnina.

Nekretnine u bescjenje

Odvjetnica je zastupala jednu tvrtku koju je Mac-Mobile tužio i pravomoćno izgubio na sudu početkom lipnja 2016., pa je Mac-Mobile trebao platiti sudske troškove odvjetnici (oko 750 tisuća kuna). Sud je zaključio da je prodaja nekretnina Mac-Mobilea bila motivirana pravomoćnom presudom početkom lipnja, na što ukazuje to da su Smrečki i njegov opunomoćenik Ivančić nekretnine prodali početkom srpnja te godine. Smrečki je opunomoćio prokurista Ivančića da proda nekretnine spomenutim tvrtkama na čijem je čelu bio – Smrečki.

Da im je namjera bila izbjeći ovrhu Sud je zaključio i po tome što je već sutradan, nakon prodaje nekretnina, Smrečki, sada kao direktor Kozmo-Teha i Zagrebačkoga prometnog zavoda (ZPZ), podnio zahtjev za uknjižbu tih nekretnina, što mu je i omogućeno ugovorima jer je tvrtka Mac-Mobile dala pravo tvrtkama kupcima da se uknjiže i prije isplate cjelokupnog iznosa. Štoviše, piše u sudskom rješenju, za te je nekretnine isplaćen tek neznatan iznos, zbog čega Sud smatra da 'cilj opisane kupoprodaje nije bilo stjecanje novčanih sredstava s unaprijed izrađenim planom ulaganja tih sredstava u poboljšanje poslovanja društva Mac-Mobile. Naime, izvršenim prodajama tih nekretnina društvo Mac-Mobile ostalo je bez dugotrajne materijalne imovine kao vrijednog resursa za daljnji rast i razvoj, a istodobno nije steklo novčana sredstva koja bi moglo upotrijebiti u svom poslovanju'.

Samo 20-ak dana kasnije račun Mac-Mobilea je blokiran, a sredinom studenoga te godine otvoren je predstečajni postupak. Među 30 vjerovnika isticala su se tri: Kozmo-Teh, ZPZ i ZPZ Aerospace, sva tri povezana sa Smrečkim i čije su prijavljene tražbine iznosile čak 90,15 posto od ukupnih.

Tko je komu dužan?

Dakle, iako bi se moglo pretpostaviti da Kozmo-Teh i ZPZ duguju novac za kupljene nekretnine, ispalo je na kraju da te dvije tvrtke još i potražuju veliki novac od Mac-Mobilea. S takvom nadmoći donesen je plan restrukturiranja u ožujku 2019. kojim je bilo predviđeno da (između ostalih) i vjerovnica Gordana Vidmar otpusti 70 posto duga, a preostali dio duga može se isplatiti nakon počeka od 12 mjeseci u 36 jednakih rata. Sud je, dakle donio mjeru zabrane prodaje nekretnina jer postoji mogućnost da kupljene nekretnine Kozmo-Teh i ZPZ dalje prodaju dok još traje postupak u kojem odvjetnica Vidmar nastoji poništiti spomenute kupoprodaje.

Mislim da je ovo najbolje moguće rješenje dok Sud ne donese konačnu odluku jesu li sporne nekretnine prodane u skladu sa zakonom ili nisu.



POST SCRIPTUM

Tražio sam i komentar Borisa Smrečkog na sudsko rješenje o zabrani prodaje nekretnina njegovih tvrtki, ali iz njegova mi je ureda poručeno da će odgovor poslati odvjetnik. Do zadanog roka odgovor nije stigao, a pričekao sam i dan više, ali nisam ništa dobio. Ipak, htio bih navesti i još nešto što je istaknuo Županijski sud u Zagrebu kada je donio rješenje. Naime, prema čl. 5. Kaznenog zakona nitko ne može zadržati imovinsku korist ostvarenu protupravnom radnjom, a prema odredbi iz čl. 77., st. 1. KZ-a imovinska korist oduzet će se sudskom odlukom kojom je utvrđeno da je ostvarena protupravna radnja, pa i od osobe na koju je prenesena ako nije stečena u dobroj vjeri.