Edis Felić: Paušalno plaćanje turističke pristojbe privremeno treba ukinuti

Nakon osam mjeseci otkako sam u 'Pravdi' pisao o plaćanju turističke pristojbe i članarine HTZ-u, htio bih se ponovno osvrnuti na to. Naime, na e-savjetovanju u tijeku je javna rasprava o pravilniku o odgodi ili oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe u 2021. godini. Prije osam mjeseci pisao sam o tome da bi se pristojba trebala obračunavati prema prometu, a ne paušalno, ali u Prijedlogu novog pravilnika toga nema.

U Prijedlogu stoji da će se ove godine prepoloviti turistička pristojba za iznajmljivače privatnog smještaja te za kampove, kamp-odmorišta i objekte za robinzonski smještaj. Pristojbe će u potpunosti biti oslobođeni oni koji su do 1. svibnja otkazali uslugu smještaja. Mislim da je cijeli sustav promašen za ovakvu situaciju uzrokovanu pandemijom, a podsjetit ću na primjer koji sam naveo i prije osam mjeseci.

Naime, tada mi se javio bračni par koji je godinama iznajmljivao apartman s četiri ležaja, a lani zbog pandemije nije imao nijednoga gosta. Da je turistička pristojba ostala onakva kakva se plaćala do 2019., tj. po prometu, sve bi bilo uredu. No od lani i nju se plaća paušalno (baš kao i porez) jer nitko nije mogao predvidjeti što će pandemija donijeti, a vrlo brzo je, nakon što smo svi shvatili da će turistička sezona podbaciti, Ministarstvo turizma donijelo novi propis kojim se umanjuje turistička pristojba za 50 posto. Kako vidimo, sprema se opet isto.

Paušal je dobar, ali…

Bračni par je lani s pravom bio rezigniran jer iako nije imao nijednoga gosta, morao je platiti paušalno pristojbu i članarinu HTZ-u, kao i paušalni porez. Lani je, dakle, država pogriješila prema privatnim iznajmljivačima koji lani nisu imali nijednoga gosta jer nisu u pitanju bili samo žena i muž koji su mi se javili, nego i, kako su mi njih dvoje sami rekli, i mnogo drugih iznajmljivača. Uostalom, znam da se to zaista dogodilo i prema tvrdnjama onih koji se također bave iznajmljivanjem, a s kojima sam povezan obiteljskim vezama. Zato ću ponoviti prijedlog koji sam tada iznio u 'Pravdi'.

Tada sam napisao da je i prepolovljeni paušal pristojbe previše za privatne iznajmljivače, pogotovo za one koji nisu imali nijednoga gosta, ali i za one kod kojih je boravilo njih nekoliko. Zato je trebalo odgoditi promjenu plaćanja paušalne pristojbe za godinu ili dvije (ispada ipak dvije godine), dok se turistički sektor ne oporavi. Isto rješenje trebalo bi se primijeniti i na paušalni porez.

Da se razumijemo, nisam protiv paušalnog plaćanja ni poreza, ni turističke pristojbe. Naprotiv, mislim da je to najbolje rješenje s obzirom na našu kulturu plaćanja poreza. Znamo svi da su mnogi iznajmljivači krili svoje goste kao zmija noge jer su željeli novac namijenjen za namete zadržati za sebe. Paušalnim plaćanjem vjerojatno se ublažavaju posljedice neprijavljivanja gostiju u normalnim vremenima, ali kako sam i onda napisao, ovo je nenormalno vrijeme (ili 'novo normalno').

Sada je prilika za suspenziju

Vidim da se u javnoj raspravi o Prijedlogu pravilnika javljaju uglavnom turističke zajednice koje (ne) prihvaćaju umanjenje pristojbe i članarine HTZ-u (lani je iznosila 45 kuna po krevetu, što stvarno nije mnogo) i posebno kritiziraju pomicanje rokova plaćanja rata pristojbe. Međutim, mislim da je baš sada prilika da se donese odluka o suspenziji ovakvog pravilnika te da se donese odluka o ponovnom uvođenju plaćanja pristojbe prema prometu. Dakako, umanjene za neki postotak.

To što su neki otkazali pružanje usluge izdavanja smještaja nije ono za što se trebamo boriti, nego nam je valjda cilj iskoristiti sve gospodarske kapacitete, tj. staviti ih u funkciju. Paušalni nameti, inače, napisah, dobro rješenje, u ovakvoj situaciji štete domaćim iznajmljivačima, a posljedično i hrvatskom gospodarstvu.

POST SCRIPTUM

Bilo je reakcija na prošlu 'Pravdu', uglavnom pozitivnih, u kojoj smo rekli da je Nacionalnom stožeru civilne zaštite istekao probni rok i da je zaslužio otkaz. Jedina negativna reakcija bila je ona vrlog nam čitatelja u kojem osporava pravo meni kao Sandžakliji da odlučujem o otkazu svega onog što je hrvatsko. Njemu za informaciju, ja sam ponosni Krajišnik iz Bosanske krajine, ali zapravo želim na temu iz prošlog broja nadograditi novosti. Dakle, pisao sam o nelogičnim odlukama Stožera, a iako nas je obradovalo to što nećemo morati čekati dva tjedna da se donesu nove odluke ako postoje mogućnosti za to (kako sam i predložio u 'P. S.-u'), uslijedila je nova nelogičnost – u restorane ćemo moći ulaziti, a u kafiće nećemo do daljnjeg. Pa stvarno…