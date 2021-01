Edis Felić: Poduzetnica se boji da će morati vratiti novac u Bruxelles

Poduzetnica koja se bavi organizacijom događanja nazvala me da me pita znam li što o mogućem produljenju rokova za potrošnju novca iz fondova Europske unije. Malo je bila u panici jer joj je posao stao, a kaže da ima još poduzetnika koji se bave istim ili sličnim poslovima (npr. iz zabavne industrije) koji su uspjeli povući novac iz EU fondova, a sada se boje da će ga morati vratiti. Rekao sam joj da u Europskoj komisiji gotovo sigurno uzimaju u obzir posljedice pandemije na gospodarstvo i da vjerujem kako u Bruxellesu neće biti toliko strogi pri provedbi projekata kao do sada. Uostalom, slične strahove imali su brojni poduzetnici još u svibnju prošle godine ili, recimo, Hrvatske vode, koje su vodile razne projekte.

Naime, stvar je u tome, kao što većina čitatelja vjerojatno zna (barem oni koji su dobili novac od EU), da korisnici fondova moraju određeni iznos potrošiti do propisanog roka i podnijeti izvještaj mjerodavnom tijelu preko kojeg je dobiven novac i koje prati razvoj projekta. Možda mi je najbolje to objasniti na primjeru gradnje ceste. Prema planu postoje rokovi gradnje po fazama (građevinari to zovu 'po situacijama') i za svaku fazu dobije se novac koji se mora potrošiti, da pojednostavnim, do početka sljedeće faze (ili situacije) te podnijeti izvještaj o tome što se napravilo i koliko je čega plaćeno. Ako se kasni s radovima, postoji mogućnost da EU prestane financirati projekt, čak i da zatraži povrat već dodijeljenog novca.

Uplašena poduzetnica

Poduzetnica koja me je nazvala prijavila se za mjeru poticanja inovacija u novoosnovanim mikropoduzećima i malim poduzećima te joj je za projekt vrijedan 2,1 milijun kuna odobreno 90-postotno financiranje iz EU fonda, i to u tri etape, za svaku po 700 tisuća kuna. To znači da je u prvoj etapi dobila 630 tisuća kuna iz EU fonda (90 posto), a 70 tisuća kuna morala je izdvojiti sama. I sada se uplašila da će morati vratiti 630 tisuća već dobivenih kuna zato što uskoro istječe rok za završetak prve etape projekta, a ona je potrošila samo neznatan dio.

I ne samo to – pita se što će dalje biti s njezinim projektom ako ga EU prestane financirati. Kaže da je slala upite odgovornim institucijama, ali, tvrdi, zaposleni u njima su tromi, neki ni sami nisu sigurni koje stajalište zauzeti. Iste probleme imaju i drugi poduzetnici, govori mi ona, čiji su projekti stali ili su znatno usporeni. Već sam prije pisao o tome pa, iako neki poduzetnici neće imati razumijevanja, moram još jedanput naglasiti da je velik pritisak i na zaposlenima u državnim institucijama koji rade i prekovremeno da bi riješili sve predmete kojima su zatrpani. Razumljiva je nervoza poduzetnika, ali što se ovog pitanja tiče, nema razloga za brigu jer su iz Predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj odgovorili da naša poduzetnica, kao i svi poduzetnici, može mirno spavati i da može zatražiti produljenje ugovorenih rokova za završetak pojedinih faza ili cjelokupnog projekta.

Fleksibilnost EU

– Moguća su takva produljenja ugovora, no tijelo odgovorno za upravljanje programom mora procijeniti svaki slučaj pojedinačno. Rokovi programa nisu produljeni, govorimo o Kohezijskom fondu, pa svako produljenje ugovora mora uzeti u obzir konačni rok programa – poručuju iz Predstavništva EK-a.

Dakle, svaki poduzetnik mora se obratiti zahtjevom za produljenje roka odgovornoj ustanovi u Hrvatskoj koja je kao posrednica između Bruxellesa i poduzetnika zadužena za provedbu mjera. To ne znači da će svakomu biti omogućeno produljenje roka, nego samo onima koji su prestali raditi. Doduše, produljenje mora biti u sklopu roka završetka cjelokupnog EU programa za sufinanciranje projekata, ali ne sumnjam da će Unija i tu biti fleksibilna bude li potrebno.



POST SCRIPTUM

U svibnju sam pisao da su Hrvatske vode upravljajući vodnokomunalnim EU projektima uputile dopis Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova EU. Kako se novac iz EU uplaćivao nakon ugradnje elemenata, u dopisu su predložili da se izvođačima radova omogući razdvajanje stavke troškovnika 'nabava i ugradnja' na stavke 'nabava' i 'ugradnja'. Naime, dobavljači ugradbenih elemenata tražili su plaćanje predujmom zbog pandemijske krize pa su izvođači tražili da im se novac iz EU uplati ranije na stavku 'nabava'. Dok se čekao odgovor Ministarstva, u međuvremenu nam je proslijeđen dokument Europske komisije u kojem se već uzima u obzir i takva mogućnost, što također pokazuje fleksibilnost Bruxellesa, ali i sporost domaćih institucija.