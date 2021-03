Edis Felić: Skorašnja izmjena Pravilnika prilika je da se ubrzaju dražbe

Čitao sam na e-Savjetovanju prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o načinu i postupku provedbe prodaje nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku i naletio pritom na neke zanimljive prijedloge drugih koji su neposredno uključeni u stečajne postupke, o kojima bi valjalo razmisliti. Tako, primjerice, Hrvatska udruga stečajnih upravitelja predlaže da se promijeni vrijeme početka prikupljanja ponuda, i to tako da počinje u 12 sati umjesto u ponoć, te skraćenje provedbe dražbovanja za svaku dražbu, da vrijeme objave do dražbovanja bude od trideset do četrdeset dana (sada je šezdeset), a samo razdoblje dražbovanja od pet do deset dana (sada je deset). Stečajni upravitelji vjeruju da su to primjereni rokovi, a da predloženi raspon trajanja objave i dražbovanja ovisi o složenosti dražbe, jer za neke jednostavnije, da tako kažemo, očito nema potrebe za rokom duljim od trideset dana (za objavu) i pet dana (za dražbovanje).

Ograničeni koraci

Vjeruju da bi se tako pridonijelo bržem dovršetku stečajnih postupaka i osiguralo dovoljno vremena da sve zainteresirane osobe budu obaviještene na vrijeme i imaju priliku dražbovati. Osim toga, smatraju da treba omogućiti automatsko nadmetanje tako da ponuđač ima mogućnost tijekom dražbe upisati svoj najviši iznos ponude, čime bi se vrijednost nekretnine ili pokretnine barem približila tržišnoj cijeni. Trenutačno su nadmetanja podijeljena na tzv. korake koji ograničavaju visinu ponude, što su i neki koji sudjeluju na dražbama smatrali kao problem.

Naime, dražbeni korak određuje se prema utvrđenoj vrijednosti predmeta prodaje, primjerice ako je vrijednost nekog predmeta na dražbi 100 kuna, ponuđači mogu ponuditi najviše pet kuna (105), a nakon toga opet cijena može porasti za najviše pet kuna. Za predmet čija je vrijednost veća od pet milijuna kuna dražbeni je korak deset tisuća kuna. No posebno mi je zanimljiva ideja koju stečajni upravitelji predlažu za iznos jamčevine koja se vraća svima onima koji nisu dobili pravo na kupnju nekretnine ili pokretnine, a ne vraća se onomu koji je dao najbolju ponudu i koja je prihvaćena, ali je od nje odustao.

Naime, smatraju da iznos jamčevine u svim nadmetanjima treba biti deset posto u odnosu na procijenjenu vrijednost predmeta prodaje. Pa ako je vrijednost predmeta prodaje pet milijuna kuna, neće baš svatko uložiti 500 tisuća kuna da bi riskirao gubitak te jamčevine. Drugim riječima, očekuje se da bi se tako broj ponuđača prorijedio i ostali bi samo oni ozbiljni koji zaista žele nešto kupiti na dražbi. Iako to ne piše u prijedlogu stečajnih upravitelja, možda ne bi bilo loše da iznos jamčevine predmeta manje vrijednost, recimo, sto tisuća kuna bude dvadeset posto. U svakom slučaju, cilj tog prijedloga stečajnih upravitelja jest da se na javne dražbe prijavljuju oni kupci koji su spremni ispuniti svoju obvezu koju su preuzeli davanjem ponude.

Gubljenje vremena

Tako bi se, vjeruju, smanjile 'anomalije koje se pojavljuju u postupcima u kojima ponuđači odustaju od ponuda, posljedica čega je poništenje dražbi, slijedom čega se produljuje trajanje postupka i nanosi šteta vjerovniku, dužniku i ostalim stvarnim ponuđačima'.

O tome sam i prije imao priliku razgovarati s nekoliko stečajnih upravitelja koji su iz svog iskustva govorili o tome da ima neozbiljnih ponuđača koji pošalju ponudu, koja bude najbolja, a onda odustanu pa se mora krenuti ispočetka, što je gubitak vremena. Ponavljanjem postupaka u stečaju ne samo da se gubi vrijeme – protekom vremena gubi se i vrijednost imovine, a to znači da će vjerovnici, koji ionako gube veliki dio potraživanja od stečajnog dužnika, izgubiti još više novca. Sada kada se ide u izmjene i dopune Pravilnika, nadamo se da će o navedenim prijedlozima razmisliti u Vladi jer su iskustva ljudi koji su neposredno uključeni u te postupke najvrjednija.



POST SCRIPTUM

Kad se prije dvije godine promijenio Pravilnik, Vlada je prihvatila prijedloge stečajnih upravitelja i onih koji sudjeluju u dražbama da se omogući produljenje roka kupnje na dražbi, ako postoji interes. Naime, prije toga se, kad je nadmetanje završavalo u ponoć, događalo da se ponuđači počnu nadmetati deset minuta prije, brzo im istekne vrijeme i onemogućeni su dalje predavati ponude. Ako pak sada netko da ponudu deset minuta prije isteka, rok za novu ponudu produlji se za deset minuta, i tako redom, što se smatra dobrim rješenjem koje je Vlada prihvatila na sugestiju struke.