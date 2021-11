Edis Felić: Taksistima treba omogućiti da ipak voze nešto starije automobile

Teška su vremena za proizvođače. Evo npr. na Liderovu webu čitam da je proizvodnja Audija usporena zbog toga što proizvođač ne može nabaviti potrebnu količinu čipova, a problem s opskrbom mogao bi se nastaviti i u sljedećoj godini. Tako je i u cijeloj svjetskoj autoindustriji, a možda će čipove još dulje čekati proizvođači manje atraktivnih automobila. To je samo jedan od razloga zašto bi Vlada trebala preispitati obvezu taksista da mijenjaju svoje automobile svakih pet godina.

Još prije nekoliko godina pisali smo o tome, a i sad je prilika, ne samo zbog zastoja u dobavnim lancima, nego i zbog toga što je u pripremi izmjena Pravilnika o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe. Aktualni je donio ministar mora, prometa i infrastrukture 2018. i u njemu (članak 3.) piše da taksisti ne smiju imati vozilo starije od sedam godina, a od 1. siječnja 2021. godine ne smije biti starije od pet godina. Dakle, od ove godine uvjeti za taksiste još su stroži.

Međutim, u izmjenama Pravilnika koje se pripremaju nema ni riječi o tim stvarima. Mijenjaju se neke druge stvari za koje ne kažem da su manje važne, ali kad se već ide u izmjene, zašto se ne bi iskoristila prilika pa da se barem raspravi i razmisli o tome.

Tko se sjetio Henryja Forda?

Još je davno osnivač Ford Motor Companyja Henry Ford, na pitanje koji je automobil najbolji, diplomatski odgovorio da je najbolji automobil novi automobil. Naravno da jest, složit će se svatko, i pretpostavljam da je piscima Pravilnika iz 2018. na pameti bilo da je najbolje uvjetovati taksistima što mlađi auto, ponajprije zbog sigurnosti. No ni tada nam se nije činilo da je broj od pet godina optimalan, a pogotovo nam se to ne čini sada, u uvjetima pandemije i dobavne krize kojoj ćemo, prema svemu sudeći, svjedočiti i iduće godine.

Jedan predlagač vjeruje da automobil može biti stariji i od deset godina zbog 'nekoliko osnovnih, logičnih i jednostavnih obrazloženja'. Spominje činjenicu da smo u već otežanim uvjetima nabave novih vozila, što nam pokazuje i primjer Audija koji će zbog teže nabave čipova usporiti proizvodnju kao i ostali svjetski proizvođači. Uostalom, nedavno nam je vlasnik Ricarda Milan Vrdoljak rekao da će potkraj ove godine vjerojatno odustati od obnove voznog parka jer kamione može dobiti, ne bude li novih komplikacija, tek za godinu dana. Dakle, ta činjenica sama govori da bi novi pravilnik trebao biti u tom dijelu fleksibilniji. Osim toga, predlagač kaže da 'sva vozila u posljednjih 15, a možda više godina imaju pocinčanu karoseriju koja nije podložna koroziji', pa bi uz redovne servise te mogućnost zamjene motora zbog velike kilometraže, ona i dalje ostala u dobrom stanju.

Mislim da su mu argumenti dobri, samo nisam siguran je li mu prijedlog od deset i više godina dobar, jer bojim se da je to ipak malo predugo vrijeme bez zamjene vozila. Druga dva predlagača misle da bi starost automobila trebalo ograničiti na 12 godina kolika je prosječna starost auta u Hrvatskoj, uz ispunjavanje tehničkih i sigurnosnih uvjeta. No mislim da to nije najbolji argument, pogotovo za taksiste, koji svoje automobile voze mnogo više od nas drugih.

Rigorozni tehnički pregledi

Ovdje treba navesti još jedan argument koji nije spomenut, a u korist povećanja starosti auta za taksiste. Naime, mnogi su taksisti svoje automobile kupili na leasing, imali su moratorij i nedavno su ga nastavili otplaćivati. Moguće je da u trenutku dostizanja petogodišnje starosti automobila mnogi taksisti nisu još otplatili stari leasing, a budu u obvezi kupiti novi auto, što ih može dovesti u probleme.

Mislim da bi uvjet starosti auta trebalo produljiti na najmanje sedam godina, pa možda, ako ne pretjerujem, i do deset godina, uz rigorozne tehničke preglede. Osim toga, mislim da bi mnogo efikasnije bilo uvesti kilometražu kao uvjet zamjene auta, nego godine starosti. U svakom slučaju, dok nisu donesene izmjene Pravilnika, prilika je da u Ministarstvu barem razmisle o ovim prijedlozima.

POST SCRIPTUM

Otkako je ovaj pravilnik na snazi, i osobni automobil kategorije M1 i kapaciteta sedam + jedno ili osam + jedno putničko mjesto ne smije biti stariji od pet godina. I to je sve. Zanimljivo je pak da za autobuse i teretna vozila nema nikakva ograničenja starosti vozila, što je još čudnije jer bi oni, po logici stvari, kao prijevoznici većeg broja putnika i robe trebali imati viši stupanj sigurnosti od taksista. Kao da na ovom primjeru u Ministarstvu pokazuju da idu iz krajnosti u krajnost.