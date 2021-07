Edis Felić: Vlada kukavički tjera poduzetnike da za nju obave ‘prljavi‘ posao

Opet Vlada premijera Andreja Plenkovića teret koji nosi prebacuje na poduzetnike – najavom da će uskoro povezati dobivanje gospodarskih potpora i cijepljenja, što znači da za onog radnika koji se ne cijepi država neće isplatiti potporu tvrtki. Na taj način poduzetnici bi posredno bili primorani sami tjerati svoje radnike na cijepljenje.

Bilo je već komentara na tu temu. Iako su svoj stav o tome rekli i neki pravni stručnjaci koji smatraju da bi bilo protuustavno ako bi poduzetnici ucjenom, primjerice prijetnjom otkazom, natjerali radnike da se cijepe, usudio bih se reći da to baš i nije tako. U vrijeme drugog vala u Lideru smo objavili tekst u kojem smo naveli da svaki poduzetnik u svojoj tvrtki ima pravo uspostavljati pravila igre onako kako on misli da je najbolje. Primjerice, ako tvrtka donese pravilnik o tome da u proizvodni pogon može ući samo radnik koji je cijepljen, baš kao što i ja mogu odlučiti da u moju kuću može doći samo onaj gost koji je cijepljen, tu ništa nije protuustavno. Važno je samo da tvrtka donese interni akt na koji se poslodavac može pozvati obrazlažući to aktualnom zdravstvenom situacijom, jer ako ne bi donijela taj akt, onda bi se radnik mogao pozvati na Zakon i Ustav.

Dvije nepravde

Dakle, nije točno da to tvrtke ne bi mogle sprovesti, o čemu smo, da ponovim, već pisali najesen. Druga je stvar što ja mislim da bi takav potez Vlade, da teret obaveze cijepljenja prebaci na poduzeća, bio krajnje nekorektan prema poduzetnicima kojima bi nanio više štete nego koristi. Prije svega, uskraćivanjem potpore za zaposlene koji se ne žele cijepiti kažnjava se poduzeće, a tek onda eventualno i radnik. Zamislimo tu situaciju, radnik se ne želi cijepiti, država mu uskraćuje potporu, a poduzetnik mu mora isplatiti cijelu plaću koju je dotad (dijelom) sufinancirala država. Ne može mu dati otkaz jer ga štiti Zakon o radu, što znači da poduzetnik u startu gubi dio novca planiranog za druge aktivnosti. Rješenje mu je jedino, kako sam i naveo, da donese interni pravilnik kojim propisuje da u pogon ne može ući onaj koji nije cijepljen. Oni radnici koji ostaju ustrajni radije će prihvatiti otkaz, nego se cijepiti.

Tu dolazimo do druge nepravde prema poduzetnicima. U situaciji kada mnogima od njih treba radnika kako bi nastavili poslovati, dovodi ih se u situaciju da otpuštaju i one koji još rade kod njih, ili da posluju tek toliko da prežive, možda i s gubitkom. Naravno, najteže će proći mali, pa i srednji poduzetnici koji dobar dio svojih prihoda izdvajaju za plaće. Da situacija nije baš bezazlena i da bi veliki broj radnika mogao odbiti cijepljenje dokazuje i to što je u Hrvatskoj s jednom dozom cjepiva cijepljeno tek nešto više od trećine ukupnog stanovništva (44 posto odraslog), što znači da se više od polovice radno sposobnog stanovništva još nije cijepilo, iako sada imaju i mogućnost da nenajavljeno dođu na cijepljenje.

Neka država donese propis!

Taj podatak zorno pokazuje s kakvim bi se problemom mogli suočiti poduzetnici natjera li ih Vlada da sami praktično ucijene svoje radnike. To zaista nije korektno, pogotovo jer je upravo država ta koja ima najjače mehanizme natjerati ljude na cijepljenje. Kako? Vrlo jednostavno. Kao što tvrtke mogu donijeti pravilnik o zabrani ulaska radnicima koji nisu cijepljeni, pozivajući se na opasnost od širenja zaraze tijekom radnog vremena, tako i država može donijeti propis da se svi u zemlji moraju cijepiti pozivajući se na opći interes – zdravlje nacije. Siguran sam, bez obzira na moju pravnu neukost, da takav propis ne bi pao na Ustavnom sudu, jer ne može interes pojedinca (koji ne želi da se cijepi), ugrožavati interes svih drugih pojedinaca – članova društva.

Poduzetnike ne treba tjerati ni zbog toga što su mnogi od njih već i sami organizirali cijepljenje svojih radnika (onih koji su to htjeli). Dakle, volja poduzetnika je velika da se cijepe radnici jer im je to u interesu, ali im nije u interesu da ih država praktično kažnjava uskraćivanjem potpore za necijepljene kako bi sami natjerali radnike da se cijepe. Međutim, kako barem ja to vidim, Vlada kukavički ne želi donijeti taj propis jer se ne želi zamjeriti potencijalnim biračima, pa umjesto nje nastoji isturiti poduzetnike kako bi poslije, kao Poncije Pilat, oprala ruke zbog odluke poduzetničke svjetine. Ako je tako, ako Vlada ne želi taj teret preuzeti na sebe, radije onda nemojmo ni tjerati ljude na cijepljenje, pa što bude.