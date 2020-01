Edis Felić: Zakon o beneficiranom radnom stažu diskriminira obrtnike

Nekoliko puta na godinu skoknem privatno u Dalmaciju pa tu i tamo doznam neke problemčiće s kojima se suočavaju poduzetnici. Često to zna biti pretjerivanje, ali kad je riječ o beneficiranom stažu, ribari obrtnici zaista su diskriminirani u odnosu na druge ribare. No nemaju samo oni taj problem, već i drugi vlasnici obrta.



Naime, kako je navedeno u članku 19. Zakona o stažu osiguranja s povećanim trajanjem (beneficirani radni staž), 'kao osobito teško i za zdravlje i radnu sposobnost štetno radno mjesto u pomorskom ribarstvu utvrđuje se radno mjesto profesionalnog ribara (stavak 1.). Svakih 12 mjeseci provedenih na radnome mjestu iz stavka 1. ovoga članka računa se u staž osiguranja kao 15 mjeseci' (stavak 2.).



Ribar s kojim sam razgovarao rekao mi je da to vrijedi samo za radnike ribare koji rade u d.d.-ima, d.o.o.-ima i j.d.o.o.-ima, ali ne i za one koji rade kod obrtnika. To se iz zakona ne može zaključiti, barem mi laici koji se ne razumijemo u to, ali sam zato zamolio ljude u Hrvatskoj obrtničkoj komori (HOK) da mi protumače tu odredbu zakona i kažu govori li ribar istinu.

Obrtnik je i radnik

Iako tu nije riječ o ribarima koji su zaposleni u ribarskom obrtu (njima ipak teče beneficirani radni staž), u HOK-u ističu da zapravo postoji problem jer su vlasnici ribarskog obrta ti kojima ne teče beneficirani radni staž.



– Nažalost, različit je status samog obrtnika jer on nema pravo na beneficirani staž – kažu u HOK-u.



No nije samo riječ o ribarima obrtnicima, problem imaju i drugi koji u svojem obrtu obavljaju iste poslove kao i njihovi radnici, primjerice ljevači, klesari, vozači kamiona iznad 7,5 tona... U HOK-u dodaju da na tu nejednakost kontinuirano upozoravaju godinama, tražeći da se zakon izmijeni i da se obrtnicima (koji, prema Zakonu o obrtu, radom u obrtu ostvaruju prava i obveze iz radnog odnosa ako ta prava ne ostvaruju prema drugoj osnovi) priznaju ista prava kao i njihovim radnicima.



Vratimo se malo na članak 19., stavak 1., u kojem piše da pomorski ribari imaju pravo na beneficirani radni staž zato što je njihov posao osobito težak i štetan za zdravlje i radnu sposobnost. Ako su pisci zakona mislili da vlasniku i direktorima ribarske tvrtke ne treba takva povlastica, mogli bismo se složiti jer vlasnik i direktori ipak neće ići u ribolov, možda tu i tamo. Međutim, pisci zakona izjednačili su vlasnika tvrtke i vlasnika obrta koji, a poznajem neke ribare obrtnike na moru, redovito ribare, bez obzira na to jesu li jedini zaposleni u obrtu ili imaju još nekoliko radnika.



Dakle, čovjek mora ustati u zoru i krenuti na posao, a koliko je to teško, uvjerio sam se jednom i sâm kad me je poveo jedan ribar. Tada sam vidio da obrtnik radi sve fizičke poslove kao i njegov radnik.

HOK upozorava godinama

Da mi je tu priliku pružio vlasnik (direktor) ribarske tvrtke, možda bi i on podnio taj teški teret ustajanja u ranu zoru da mi pokaže kako izgleda radni dan njegovih ribara, ali ne vjerujem da bi upregnuo svoja leđa tijekom lova, iako, da me se ne shvati pogrešno, ne osuđujem vlasnika (direktora) jer ni njegov posao nije lak.



Dakle, tu je ta razlika između vlasnika tvrtke i obrtnika, o čemu pisci zakona nisu mislili (ili su smatrali da je biti vlasnik obrta i tvrtke jedno te isto), a ni tu očitu diskriminaciju nisu željele popraviti dosadašnje vlade (ne samo aktualna), sudeći prema tome da ih HOK godinama upozorava na taj problem.



Zato bi bilo korektno da u sljedećim izmjenama Zakona o stažu osiguranja s povećanim trajanjem pisci zakona uzmu u obzir da obrtnici ribari ustaju ranom zorom i rade sve poslove, kao uostalom i obrtnici drugih zanimanja, te da izmijene tu odredbu i priznaju obrtnicima benificirani radni staž. Štoviše, da se vidi i mogućnost da im se prizna retroaktivno s obzirom na to da bi nam eliminiranje diskriminacije trebao biti javni interes.



POST SCRIPTUM

Obrtnici nisu diskriminirani samo u odnosu na vlasnike i direktore tvrtki, već i u odnosu na radnike u njihovim obrtima. Gledajući iz kuta nekog tko ne poznaje problem, obrtnicima bi trebalo imponirati što ih se stavlja u rang vlasnika tvrtki. A zapravo vidimo da su kažnjeni jer su uz to i šljakeri, iako im se to ne priznaje, jer da jesu šljakeri, onda bi imali beneficirani radni staž. Naime, zaista je besmisleno da za razliku od obrtnika njihovi radnici imaju beneficirani radni staž iako rade uglavnom iste poslove. Dobro, hajde, obrtnik vjerojatno ne uzme metlu i pomete radionicu, već to uobičajeno radi ili šegrt ili najmlađi zaposlenik, ali, s druge strane, osim fizičkog rada čovjek mora misliti i na poslovanje obrta, što također nije nimalo lako.