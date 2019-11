Edis Felić: Zašto osiguravatelji moraju financirati vatrogasce?!

Zakon o vatrogastvu, čije izmjene i dopune uskoro očekujemo, kako sada stvari stoje, neće maknuti parafiskalni namet uglavljen u čl. 46. u kojem piše da osiguravajuće tvrtke trebaju izdvajati pet posto premije za financiranje vatrogasne zajednice. Poznato mi je da su osiguravatelji preko Hrvatskog ureda za osiguranje tražili da se sadržaj tog članka, uglavljen prije desetak godina, potpuno izbriše, jer osim parafiskalnosti nije ni jasno definiran, što dovodi u pitanje transparentnost cijelog financiranja.

Da objasnim, u Zakonu piše da od tih pet posto osiguravatelji sami uplaćuju 30 posto na poseban račun Hrvatske vatrogasne zajednice, isto toliko na poseban račun vatrogasnih zajednica županija i Grada Zagreba na području kojih je osigurana imovina te 40 posto na račun vatrogasne zajednice jedinice lokalne samouprave. Netko će vjerojatno prigovoriti zašto se zauzimam za osiguravatelje koji imaju novac, no to je, prije svega, pitanje načela – kao što smo u prošlom broju Lidera pisali o tome da na debljanje ljudi ne utječe samo ispijanje sokova, nego i konditori, proizvođači suhe hrane itd., pa zašto onda oporezovati samo proizvođače sokova. Tako jednako treba oporezovati sve one od kojih postoji veća prijetnja od izazivanja požara, a ne samo osiguravatelje, što smatra i moj sugovornik.

Na premiju, a ne od premije

– Obveza društava za osiguranje da izdvajaju pet posto od premije osiguranja od požara protivna je ustavnom jamstvu jednakopravnog položaja svih poduzetnika na tržištu jer propisuje obvezu kojom se jedna skupina poduzetnika stavlja u neravnopravan položaj u odnosu na druge – kaže moj sugovornik, iako on ne predlaže da se svi oporezuju, nego da se ta obveza ukloni iz Zakona.

No dodaje da je ta odredba protivna i temeljnim načelima Zakona o osiguranju kojima se utvrđuje obveza ugovaranja premija koje pak služe za pokriće preuzetih rizika. Naime, objašnjava, umetanjem vatrogastva s petpostotnim udjelom u premiji ta ista premija umanjuje se za taj iznos obveznog doprinosa, čime postaje neadekvatna.

– Ili se pak premije osiguranja od požara moraju uvećati za pet posto transfernog iznosa. No tada se postavlja pitanje poreznog tretmana takve 'usluge' osiguravatelja koji uslužno naplaćuju određeni iznos i transferiraju ga vatrogasnoj zajednici – kaže sugovornik.

Smatra da bi tu zakon trebao barem biti jasniji u smislu da se vatrogascima uplaćuje pet posto na premiju, a ne pet posto od premije, jer ako se od premije uzima pet posto, onda to nije ona premija za koju osiguravatelji plaćaju štetu u slučaju požara. Međutim, to bi onda značilo i povećanje premije za pet posto, s tim da bi se jasno definiralo da je taj dio strogo namjenski za vatrogasne zajednice. Ali to nije urađeno, gotovo sam uvjeren u to, samo zato što bi građanima bila poslana poruka kako je Hrvatski sabor (praktično Vlada) nametnuo građanima taj parafiskalni namet. Definirajući plaćanje pet posto od premije Vlada je prije desetak godina izbjegla takvu osudu, prebacujući obvezu na osiguravajuće kuće, koje moraju od svojih prihoda izdvajati za vatrogasce.

Paušalno određen namet

Kako je u ovom slučaju vlast prebacila obvezu na osiguravatelje, takva se praksa može nastaviti i kod drugih, kao što nam je to potvrđeno ovih dana kada se pripremaju izmjene i dopune Zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića. Pitao sam sugovornika postoji li još igdje u svijetu da se osiguravateljima oduzima od premije kako bi se financirala neka javna djelatnost, rekao mi je da mu to nije poznato. Kaže da nikomu nije jasno iz kojih razloga i na temelju kojih je mjerila navedena obveza nametnuta isključivo društvima za osiguranje, i k tome baš u tom iznosu.

– Proizlazi da je riječ o paušalno određenom financijskom nametu, a negativni učinci takve odredbe Zakona o vatrogastvu na društva za osiguranje iznimno su veliki u financijskom smislu – ističe.

S obzirom na sve te manjkavosti, predložio bih Vladi da uzme u obzir ove argumente i pokuša ih u razgovoru s osiguravateljima riješiti. Jer, ponavljam, ovdje nisu u pitanju danas samo osiguravatelji, već sutra i druge branše u gospodarstvu. 



POST SCRIPTUM

Osim izdvajanja za vatrogasce od pet posto, osiguravatelji imaju još jedan parafiskalni namet. U istom članku 46. Zakona o vatrogascima piše da od premije moraju plaćati još jedan posto za osiguranu imovinu u cestovnom, riječnom, pomorskom, zračnom i željezničkom prometu. Dakle, nije to pet posto, već zapravo šest posto od premije.