Fabris Peruško: U nepune dvije godine povećali smo operativnu dobit za oko 100 milijuna eura

Drugu godinu zaredom završavamo s još jednim velikim priznanjem. Nakon što je nagodba vjerovnika Agrokora prošle godine proglašena Gospodarskim događajem godine, ove je godine još jedan naš veliki projekt –​ refinanciranje SPFA kredita koji je Fortenova grupa zaključila u rujnu – dobio isto priznanje struke, i to u konkurenciji doista krupnih i važnih događaja u hrvatskome gospodarstvu u prošloj godini. Činjenica je da novi aranžman predstavlja veliku relaksaciju u poslovanju jedne od najvažnijih kompanija na ovim prostorima i ujedno ima pozitivan utjecaj na gospodarstva svih država u kojima Fortenova grupa posluje, pa smatram da je priznanje potpuno zasluženo.

Ono je samo još jedan dokaz koliko su velika postignuća koja je Fortenova grupa realizirala u protekle nepune dvije godine. Mislim da bi ti izazovi bili zahtjevni i kompanijama sa znatno jačim performansama. Istodobno, upravo je saznanje da smo u tome uspjeli podloga velikim očekivanjima s kojima Fortenova grupa ulazi u 2020. godinu.

Od bankrota do stabilnog poslovanja

Prije svega, to će biti prva puna godina poslovanja kompanije. Jednako tako, na godišnjoj će se razini mnogo jasnije vidjeti mjerljivi efekti brojnih transformacijskih aktivnosti na internim operativnim poboljšanjima koje smo pokrenuli u prethodnom razdoblju, a nakon što smo postavili čvrstu organizacijsku strukturu Grupe, u punoj mjeri će se pokazati kvaliteta i izvršnog menadžmenta, ojačanog mnogim kadrovima s međunarodnim iskustvom.

Unatoč vrlo zahtjevnim procesima koji su se odvijali istodobno s redovnim poslovanjem, tu prije svega mislim na pregovore o nagodbi vjerovnika Agrokora, a potom pripremi i implementaciji nagodbe kao i pregovore o refinaciranju SPFA kredita, pokazali smo da se operativna dobit može podignuti za čak 100 milijuna eura, koliko će, procjenjujemo, biti ukupno povećanje s krajem ove godine. Osim toga, pokrenuli smo brojne, već spomenute procese transformacije, prodaju netemeljnoga nekretninskog portfelja, kao i proces prodaje nekih tvrtki iz netemeljnog poslovanja te ustrojili potpuno novu kompaniju s potpuno redizajniranom vlasničkom, organizacijskom i upravljačkom strukturom te postavljenim novim korporativnim standardima.

Sve su to pretpostavke za koje mislimo da će rezultirati ispunjavanjem ključnih ciljeva – daljnjim povećanjem operativne dobiti i daljnjim razduživanjem kompanije, ali i istodobnim ulaganjem u kvalitetu proizvoda i usluga, stručnost, inovacije, praćenje međunarodnih trendova te jačanje izvoznih potencijala u kombinaciji s velikim ulaganjima u unaprjeđenje poslovanja.

Tim je veći uspjeh zna li se da je Fortenova grupa, iako danas u potpunosti stabilna što se tiče operativnog poslovanja, kompanija koja je nedavno izišla iz bankrota. To je najviše došlo do izražaja prilikom pregovora o refinanciranju, gdje su nam zbog europske bankarske regulative bankarski krediti po tržišnim uvjetima bili nedostupni, pa smo refinanciranje SPFA kredita realizirali s fondovima. Početkom rujna, uspješnim zaključenjem refinanciranja i izdavanjem korporativne obveznice u iznosu od 1,157 milijardi eura s kamatom od 8,3 posto, skupi SPFA zajam refinancirali smo znatno povoljnijom obveznicom, a ugovor predviđa i još niže kamate u budućnosti, vezano uz rezultate operativnog poslovanja.

Ovo je prilika da još jednom naglasim kako smatram da je već i sama činjenica uspješne provedbe nagodbe vjerovnika u Agrokoru s kojom je 1. travnja oživjela nova kompanija, s novim imenom i vizualnim identitetom, a sve to bez većih utjecaja na poslovanje operativnih kompanija Fortenova grupe, ali i naših partnera i dobavljača, događaj bez presedana u gospodarskoj povijesti na ovim prostorima. Osim domaće stručne javnosti koja je to prepoznala u izboru Gospodarskog događaja u 2018., projekt restrukturiranja Agrokora putem izvanredne uprave prepoznat je i kao jedan od najuspješnijih u svijetu, za što smo dobili nagradu Turnaround and Transaction Award (TMA).

Prebacivanje Mercatorove imovine

Kad govorimo o izazovima u budućnosti, pred nama je po mnogočemu važna godina. Osim imperativa povećanja operativne dobiti i daljnjeg razduživanja, čeka nas zahtjevno prebacivanje imovine Mercatora s Agrokora na Fortenova grupu u Sloveniji i Srbiji, pri čemu na kompleksnost tog transfera u Sloveniji dodatno utječe nestabilnost političke scene i korištenje tog slučaja u unutarpolitičkim i interesnim nadmudrivanjima.

Izazova ne nedostaje ni u Hrvatskoj. Siguran sam da će se pri predsjedanju Vijećem Europske unije cijela država, odnosno ukupno političko, gospodarsko, socijalno i kulturno okružje pokazati u najboljem svjetlu. Međutim, konkretno, nama je Zakon o poljoprivrednom zemljištu veliki izazov u Hrvatskoj jer ugrožava institucionaliziranu poljoprivrednu proizvodnju, unosi nesigurnost i utječe na planiranje poslovanja, ali i na hrvatski BDP. Naime, Fortenova grupa u koncesiji trenutačno ima 2,9 posto ukupno obradiva poljoprivrednog zemljišta u RH, a kada bi cijela hrvatska poljoprivreda bila produktivna kao što je Fortenova grupa, naš BDP bio bi veći za gotovo milijardu eura. To je dokaz da je institucionalizirana poljoprivredna proizvodnja ključna za doprinos poljoprivrede ukupnom nacionalnom proizvodu i da je treba poticati, omogućujući pritom razvoj i rast i malim i srednjim proizvođačima, jer jedno ni u kom slučaju ne isključuje drugo.

Poslodavcima u Hrvatskoj sve je veći problem i pad broja stanovništva u cijeloj Jugoistočnoj Europi, jer se time ne smanjuje samo bazen raspoložive radne snage, nego i broj kupaca naših proizvoda, a u prilog nam ne idu ni nedostaci u poslovnom okružju koje redovito bilježe različita istraživanja uvjeta poslovanja u Hrvatskoj, poput liste Doing Business ili liste konkurentnosti. Stoga je sve ono čime poslodavci mogu pridonijeti u poboljšanju gospodarskog okružja kao i sustavne mjere za smanjivanje odljeva radne snage, jedan od ključnih dugoročnih izazova na ovim područjima. U planovima za 2020., naravno, uvažavamo sve izazove okružja, osobito potencijalno usporavanje odnosno stagnaciju rasta naših glavnih vanjskotrgovinskih partnera, rizike koji nose uočeni deglobalizacijski trendovi poput trgovinskih ratova SAD-a i Kine ili SAD-a i Europske unije.

Ipak, rezultati koje smo ostvarili u prethodne dvije godine jasno pokazuju održivost našeg poslovanja, što potvrđuju i brojne svjetske nagrade koje osvajaju naši brendovi, poput sladoleda, vina, sireva, voda…, a posvećeni kadrovi naš su ključni oslonac u planovima za ostvarenje daljnjeg rasta operativne dobiti, koji neće ići samo iz ušteda nego i iz rasta i razvoja naših temeljnih biznisa.