Goran Litvan: Jiang Yu ipak uplatila za ‘Kumrovec‘

Političari su često na udaru javnosti, obično s punim pravom. Analiziramo njihove odluke, pišemo o njihovim sukobima interesa, propitkujemo s kim su sve povezani, jesu li gdje nezakonito strpali koju kunu u džep…

No, treba priznati da oni rade zaista kompleksan posao. Na to me podsjetio aktualni slučaj kineske investitorice Jiang Yu, koja je kupila bivšu političku školu u Kumrovcu, ali nikako da uplati. Tvrdila je da je problem u transferu novca zbog zategnute situacije u Hong Kongu, zbog čega je dvaput zatražila odgodu plaćanja. To joj je i odobreno.

Naravno, za to vrijeme društvene mreže i poneki klasični mediji cijeli su posao proglasili propalim, investitoricu nazivali blefericom i ismijavali lokalne i državne političare koji su sudjelovali u pregovorima. I onda – uplata!

Da su domaći političari raskinuli ugovor pretrpjeli bi manje napada nego u iščekivanju uplate, ali ulaganje od 14 milijuna kuna nikad ne bi bilo realizirano. Zato najprije treba izbrojiti do deset i dobro promisliti, a tek onda kritizirati poteze političara. Ovaj poučak nije namijenjen samo kolegama, šaljem ga i na vlastitu adresu.