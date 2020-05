Goran Litvan: Kako su turizam, ugostiteljstvo i trgovina ukrali koronavirus

Kad jednog dana, za 50 ili sto godina povjesničari pogledaju televizijske informativne emisije, prelistaju dnevne novine ili prosurfaju po objavama na portalima iz ovog doba, zaključit će da je globalna pandemija Hrvatskoj, osim zdravstvenih neprilika, donijela velike probleme – uslužnim djelatnostima. Jer, predstavnici tih struka zavladali su mainstream medijskim prostorom.

Gospodarske posljedice ove neviđene zdravstvene krize s TV ekrana nam objašnjavaju uglavnom turistički djelatnici, ugostitelji, a trgovci zauzmu svoj dio prostora ponajprije zbog neradne nedjelje i da kupci vide kako se oni ponašaju odgovorno. Istina, uslužni sektor imao je gotovo kompletan lockdown, ali povratak u život(arenje) popraćen je pravom euforijom. Do detalja se objašnjava gdje i na koji način smijemo sjediti u kojem kafiću, kako da se pripremimo za šišanje…

---

Istina, turizam nam donosi 17 posto BDP-a, ali skupa s trgovinom, ugostiteljstvom i ostalim uslužnim djelatnostima to je jedva 27 posto bruto dodane vrijednosti. A što je s ostatkom od 73 posto hrvatskoga gospodarstva? Povjesničar budućnosti zaključit će, praćenjem hrvatskih medija, da je prerađivački sektor odlično iskoristio priliku.

Poduzetnici su se okrenuli online prodaji vlastitih proizvoda, bacili su se na proizvodnju pregrada od pleksiglasa, tekstilci su se s proizvodnje odjeće prebacili na krojenje i šivanje maski za lice, a jedna pivovara voćno vino umjesto u cider pretvorila je u – dezinficijens. O. K., dezinficijens je doniran, ali proizvođači su iskoristili priliku, i još digli cijene traženih artikala i, eto, ostvaruju ekstraprofit!

Tek tu i tamo do čitatelja, gledatelja i klikatelja probije se poljoprivrednik sa svojih 'pet minuta slave' u sklopu problematiziranja hrvatske samo(ne)održivosti. Predstavnici ostatka poslovne Hrvatske još se rjeđe uspiju prošvercati do medija i istresti svoju muku: da ni proizvođači ne mogu do sirovina, da su nabavni lanci slomljeni, da su izgubili tržište, da ih kolje nelikvidnost, da su sad i koronakrediti presušili…

No, sve to otkrit će samo temeljiti povjesničar, koji čita i kratke tekstove s malim naslovima na dnu 15. stranice. Turizam, trgovina i ugostiteljstvo medijski su ukrali posljedice koronavirusa većini hrvatskog biznisa.