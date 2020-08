HDZ-ov EPIDEMIOLOG - Capak prijeti Austriji reciprocitetom na početku trećeg vala

Dogodilo se: Austrija je uvrstila Hrvatsku na popis država rizičnih zbog koronakrize! Povratnici s godišnjih odmora iz Hrvatske od ponedjeljka moraju pokazati aktualni negativni test na koronavirus ili se u roku od 48 sati podvrgnuti testiranju. Komentirao je to u utorak i nezaobilazni šef HZJZ-a i glavni HDZ-ov epidemiolog Krunoslav Capak. Podsjetio je kako smo na početku epidemije imali veliki uvoz iz skijališta u Austriji i Italiji i podsjetio na to da ljeto brzo prolazi, pa i skijanje će opet, 'pa će oni zvati ljude da dođu, a mi ćemo imati situaciju da propišemo mjere', zaprijetio je Capak.

U Beču je odmah zavladala panika. Navodnih 200.000 hrvatskih skijaša (što je godinama preuveličavana procjena), čak i kad bi svi birali Austriju za skijašku destinaciju, čini ogromnih gotovo pet promila od 46,2 milijuna domaćih i stranih turista na godinu. Od 20,5 milijardi turističkih eura Capakov reciprocitet apsolutnim zatvaranjem granice odnio bi austrijskom proračunu oko 200 milijuna eura.

---U Hrvatskoj je prošle godine bilo 19,5 milijuna turista koji su ostvarili promet od 10,5 milijardi eura. Među njima bilo je gotovo 1,4 milijuna Austrijanaca koji su tu ostavili gotovo 750 milijuna eura. A tih 750 milijuna eura za hrvatski proračun znači znatno više nego 200 milijuna za austrijski. Pa kad već tjednima ne poduzima primjerene mjere protiv glavnih izvora razbuktavanja zaraze, glavnom epidemiologu trebalo bi bar malo više diplomacije prema onima o kojima ovisi hrvatski turizam.

Slovenci tvrde da je u Hrvatskoj počeo treći val. A taj treći val lijepo se vidi na službenom grafikonu na stranici koronavirus.hr.

Prošlog je tjedna Hrvatska imala daleko najgori tjedan po broju novozaraženih – od prošle srijede do utorka bilo ih je čak 1115, što je više nego dvostruko od 555 novih slučajeva zabilježenih u tjednu od 8. do 14. srpnja. Pet od sedam dana završilo je s više od 140 zaraženih, što je od 11. srpnja do prošlog četvrtka bio crni rekord. U petak je čak preskočena granica od 200 novih slučajeva (208). Unatoč stalnim uvjeravanjima kako ljetna korona ima blaže simptome nego proljetna, i tako razblaženi virus odnio je u tom crnom razdoblju živote šestero ljudi pa se broj žrtava u Hrvatskoj povećao na 166.