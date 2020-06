Ivan Franičević: Promocija se sa sajmova seli na digitalne kanale

piše: Ivan Franičević, suosnivač i predsjednik uprave tvrtke Rasco



U našoj industriji opreme za održavanje prometne infrastrukture ne smatramo da će doći do drastičnih promjena niti u načinu upravljanja kompanijama niti u ponašanju kupaca. Naime, kako mi proizvodimo teške strojeve koji zbog složenosti ne samo proizvoda, nego i prodajnog procesa, duboki kontakt s kupcima ostaje primarni način rada u prodajnom, a i post-prodajnom procesu. Uz manje izmjene načina ponašanja ljudi koji su u kontaktu, koje nemaju osobito značajan utjecaj na samo poslovanje. Čak i onaj dio naših strojeva koji se može koristiti za dezinfekciju javnih površina nije doživio značajniji porast prodaje. Veće promjene se osjete unutar odjela proizvodnje, gdje poštivanje epidemioloških mjera zahtijeva značajnije promjene u organizaciji rada. No, i dalje ovo nisu promjene koje bi imale drastičan učinak na poslovanje.

Ono što jesmo osjetili je promjena sentimenta naših kupaca po pitanju investicija. Centralna i zapadna Europa koje su značajno pogođene ovom pandemijom svakako opreznije pristupaju daljnjim investicijama, budući da su prihodi u gotovo svim nama relevantnim industrijama pali. I iako većina naših kupaca nije ovisna o potrošnji, direktno je ovisna o javnim budžetima koji su u mnogim zemljama podložni korekcijama uslijed ove krize. Pravi efekt ovoga se možda neće osjetiti odmah, već u idućem ciklusu budžetiranja, počevši od kraja 2020. godine. To će sigurno predstavljati izazov za poslovanje u narednom periodu.

U narednom periodu ne smatramo da je potrebna prilagodba u načinu vođenja kompanije. Ne zato jer ova kriza nije imala utjecaj na njega, već zato što mi redovito procjenjujemo sve potencijalne rizike za naše poslovanje pa smo i ovaj put prepoznali opasnost situacije i prije prvog slučaja u Hrvatskoj i sukladno tome poduzeli mjere zaštite likvidnosti i financijske stabilnosti poslovanja.

Vjerojatno najznačajnija promjena u našoj industriji koja će se osjetiti kratkoročno jest otkazivanje ili odgađanje sajmova. Tijekom drugog i trećeg kvartala gotovo nigdje u svijetu neće biti sajmova s izlagačima strojeva našeg tipa, što dakako ima utjecaj na promotivne aktivnosti svakog proizvođača strojeva. Dobar dio ove promocije seli se na digitalne kanale, u čemu smo opet mi vodeći u našoj industriji. No i prije krize je trend smanjenja sajmovanja bio prisutan te smatramo da će ga ova kriza samo dodatno ubrzati.

Nova normala, kako god izgledala u onim industrijama u kojima je osobni kontakt značajan, na nas vjerojatno neće imati toliki utjecaj. Većina našeg posla se može organizirati s minimalnim bliskim kontaktima ljudi. No čak i u industriji kapitalnih dobara osjeti se trend digitalizacije i promocije i prodajnog procesa – hoće li on zaživjeti nakon završetka ove krize i postati nova normala, u ovom trenutku je teško reći.

Iz naše perspektive i one naše industrije, svijet će izgledati velikim dijelom isto kao i prije korone, uz prilično smanjenje putovanja u narednom razdoblju. Naime, prebacivanje komunikacije online smatramo jednom od pozitivnih posljedica cijele krize. Za kompanije koje su visoko digitalizirane poput naše, on je pomogao promociji digitalnih kanala i na drugoj strani. Bez obzira na našu želju da i komunikacija i procesi budu maksimalno digitalni, nije uvijek bilo jednostavno „dobiti“ i drugu stranu da se prebaci u digitalni svijet.

Smatramo da je to jedan od većih pomaka koji će se dogoditi u tradicionalnim industrijama poput naše. U nekoj široj perspektivi, smatramo da će ova kriza imati općenito utjecaj na ponašanje ljudi – smanjenje kontakata, veći fokus na higijenu javnih površina, ali i bolje upravljanje resursima, od uredskog prostora do putovanja u poslovanju. No s vremenom će se i neke nove navike smanjiti na minimum. Ako smatramo da je svijet prije korone bio u nekoj normali s kojom je bio zadovoljan, nazovimo to nekim društvenim ekvilibrijumom, onda je za očekivati da će tome težiti i nakon što korona prestane biti prijetnja javnom zdravlju.