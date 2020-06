Izborna k(o)ronologija s omladincem Škorom i velikom koalicijom

3. lipnja

• Članovima obitelji omogućuje se, u dogovoru s bolnicom i liječnicima, posjet pacijentima u bolnicama.

4. lipnja

• Osim letova od Zagreba do Dubrovnika, Splita, Frankfurta, Amsterdama i Kopenhagena, od ponedjeljka su vraćene linije za Zürich te za Zadar i Pulu. Sljedećeg tjedna Croatia Airlines letjet će i za München, Sarajevo, London, Dublin, Rim (preko Splita), Beč i, napokon, i za Bruxelles.

6. lipnja

• Baš sam ove subote 'istjeran' iz jednoga velikog samoposluživanja u šoping-centru zbog dezinfekcije, da bi već sutradan svemoćni Stožer ukinuo to dvokratno radno vrijeme, kakvog se sjećaju samo stariji kupci, dok su prodavači iz dvokratnog doba odavno u mirovini.

• Hrvatski Telekom u Samoboru je testirao tehnologiju kojom je omogućio brzo pokrivanje 5G uslugama na većim područjima. Dva dana prije Grad Hvar obustavio je uvođenje 5G tehnologije dok se ne dokaže da ta tehnologija nema negativan utjecaj na ljude i okolinu.

8. lipnja

• Nogomet se vratio! Stožer se najprije trebao uvjeriti da zaista sve ide u pravom smjeru. Nitko se nije zarazio od grljenja poslije postignutih golova. Svi su ostali zdravi i nakon osvete nogometaša u huliganskom stilu na parkiralištu poslije utakmice u kojoj je fasovao protivnički nogometaš, iako je krivac za poraz gostiju bio sudac. Virus se nije pojavio ni u dvoboju u kojem je jedan nogometaš ostao ležati slomljene vilice. Kao da je to za Stožer bio konačni dokaz da se nogomet vratio u normalu, pa se na stadione mogu pripustiti i gledatelji!

• HDZ jer predstavio svoj izborni program. Prve analize ukazuju na to da je, u usporedbi sa SDP-ovim programom podjednako neostvariv. Zanimljivo je kako i jedni i drugi pucaju na isto biračko tijelo. Pa tako HDZ obećava da će do kraja mandata minimalac sa sadašnjih 3250 kuna podići na 4250 kuna, a SDP će ga odmah podići na 4000 kuna. Da parafraziram Krležu, najlakše je po gloginjama mlatiti tuđim – novcem. Bilo bi dobro da Plenković i Bernardić malo popričaju s poduzetnicima iz tekstilne i obućarske branše. A kad malo bolje iščitaju programske sličnosti i razlike, baš bi mogli sjesti za stol i početi pregovore o velikoj koaliciji.

• Negdje dobiješ, a negdje izgubiš. To vrijedi za zamjenicu ravnatelja zagrebačkoga KBC-a 'Sestre milosrdnice' Dijanu Zadravec. Najprije prošlog tjedna Upravno vijeće nije prihvatilo prijedlog ravnatelja Marija Zovaka za razrješenje zamjenice koja je bila prijavljena zbog navodnog incidenta s jednom zaposlenicom. Tako nije bilo prepreka njezinoj kandidaturi za poziciju ravnateljice umjesto Zovaka. No, Upravno vijeće ovog ponedjeljka nije se odlučilo ni za jednog od troje kandidata (treća je bila akademkinja Mirna Šitum). Zovaku je utješna nagrada što ostaje v.d. ravnatelja do novog natječaja, a sigurno će uživati i u nastavku suradnje sa svojom zamjenicom.

Prijelazni rok

• Politička vijest tjedna svakako je ulazak IDS-a u Restart koaliciju nakon što je SDP prihvatio uvjete IDS-a – da Istra ostane samostalna županija bez obzira na moguću promjenu teritorijalnog ustroja i da se nastavi decentralizacija.

• Nekadašnji saborski zastupnik SDP-a Bojan Glavašević bit će u šestoj izbornoj jedinici na posljednjem, 14. mjestu Lijevo-zelene koalicije predvođene platformom Možemo! i borit će se za ulazak u Sabor preferencijalnim glasovima. Na isti način toj se grupaciji pridružio frontmen Hladnog piva Mile Kekin, na kraju liste u sedmoj izbornoj jedinici.

• Ministrica obrazovanja Blaženka Divjak bit će kao nezavisna kandidatkinja na 14. mjestu liste HNS-a u trećoj izbornoj jedinici.

• Gradonačelnica Iloka Marina Budimir bit će nezavisna kandidatkinja na listi Mosta.

• Dugogodišnji načelnik općine Primošten Stipe Petrina nosit će listu 'Dosta pljačke' u devetoj izbornoj jedinici, a toj listi koju predvodi Živi zid pridružila se i najpoznatija hrvatska zviždačica Vesna Balenović.

• Nakon što su propali pregovori HSP-a s Domovinskim pokretom, na izbore će zajedno Karlo Starčević (HSP), Bruna Esih (NHR) i Frano Ćirko (GO).

• Politički tajnik Domovinskog pokreta i predsjednik Nadzornog odbora Pevexa Mario Radić podnio je ostavku na članstvo u NO-u kako bi spriječio nove manipulacije o tome da Pevex financira kampanju, što su iz tvrtke već demantirali.

• I na kraju, premda nije aktualni transfer, Jutarnji je objavio da je aktualni šef desnice Miroslav Škoro nekad davno, 1985. godine bio predsjednik Komisije za kulturu Općinskoga komiteta Saveza socijalističke omladine Osijeka. Pa što? Ništa, kad Škoro tu biografsku sitnicu ne bi pokušavao sakriti.