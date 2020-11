Jiří Dvorjančanský: Digitalizacijom društva postavljamo trendove

2020. nas je naučila da je prilično nezahvalno davati dugoročna predviđanja, no ono u što sam siguran je da će pandemija imati srednjoročne posljedice na naše poslovanje. Pred nama je u najmanju ruku još jedna izazovna godina, čak i u slučaju da izbjegnemo novi lockdown. Prilike vidim u ICT segmentu, tehnologijama poput IoT-a, umjetne inteligencije (AI) i naravno 5G-u kao okosnici nastavka ubrzane digitalizacije društva. A1 Hrvatska je tu da se prilagodi potrebama korisnika osiguravajući najvišu kvalitetu usluge i najbolji sadržaj.

Procjene ovogodišnjeg pada BDP-a i stanja iduće godine variraju iz kvartala u kvartal, od onih Vlade, Hrvatske udruge banaka do Savjeta HNB-a. Nakon tri ovogodišnja kvartala očekivani pad svodi se na osam do devet posto u 2020., a rast u 2021. oko pet posto. Vjerujem da nas oporavak i povratak na razinu iz 2019. očekuje tek 2022. No, treba biti oprezan i pričekati u kakvom će stanju hrvatsko gospodarstvo dočekati proljeće te nadati se da trećeg vala pandemije neće biti.

Neke domaće IT kompanije privukle su velike investicije i donijele dozu optimizma. Ubrzana digitalizacija i iskorak u 4. industrijsku revoluciju mogu biti pokretači snažnog oporavka i rasta gospodarstva. A1 Hrvatska će daljnjim razvojem optičke infrastrukture i prave 5G mreže gigabitnih brzina u svim krajevima zemlje svakako biti jedan od generatora rasta i razvoja. Već sada je najmodernijom A1 fiksnom infrastrukturom pokriveno je više od 550.000 kućanstava u 55 gradova. Prvi u Hrvatskoj smo putem optike omogućili brzine pristupa internetu do 1Gbps.

Pritisak u telekomunikacijskom sektoru nije ništa manji nego u cijelom gospodarstvu. No ipak, svjesni smo svoje odgovornosti da kroz digitalizaciju društva postavljamo trendove i donosimo promjene u načinu rada i življenja. Upravo je sada prilika koju država ne bi trebala propustiti u stvaranju pozitivne investicijske klime i zamaha u razvoju telekomunikacijske infrastrukture. A1 Hrvatska s krizom se za sada relativno dobro nosi jer smo na vrijeme proveli sveobuhvatnu digitalnu transformaciju poslovanja te smo bili donekle otporni i dovoljno fleksibilni da bez poteškoća osiguramo kontinuitet poslovanja.

Posvetili smo se potrebama i promijenjenim navikama korisnika. Pripremili smo jednostavniji i fleksibilniji portfelj usluga - bez ugovorne obveze, brzine do čak 1Gbps u fiksnoj mreži uz dodatne uštede povezivanjem usluga u MOZAIK. Potpisali smo ugovore i započeli pripreme za razvoj mreža nove generacije kojima ćemo pokriti 45.000 kućanstava na području Ivanić Grada, Kaštela i Solina uz pomoć bespovratnih sredstava. 11 milijuna eura investicije u novi data centar omogućit će našim poslovnim korisnicima vrhunsku uslugu uz najviše standarde kvalitete. I iduću godinu započet ćemo investiranjem, prvenstveno vezanim uz 5G mrežu.