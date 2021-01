Jiří Dvorjančanský: Sada je prilika za stvaranje pozitivne investicijske klime

Godina iza nas bila je puna izazova i situacija koje se nisu mogle predvidjeti. Prvi val pandemije koronavirusa Hrvatskoj je donio lockdown, istodobno se dogodio potres u Zagrebu i sada smo u drugom valu pandemije koja je promijenila način na koji radimo i živimo. Svjesni smo koliko je nezahvalno predviđati i teško planirati; ipak, sve je to dio poslovnih procesa. I iduća godina, 2021., bit će u najmanju ruku izazovna.

Kompanija se s krizom za sada dobro nosi jer smo na vrijeme proveli sveobuhvatnu digitalnu transformaciju poslovanja, zbog čega smo bili donekle otporni i dovoljno fleksibilni da bez teškoća osiguramo kontinuitet poslovanja. Kad je počela koronakriza i proglašen lockdown, fokusirali smo se na nove potrebe privatnih i poslovnih korisnika, ali i svojih zaposlenika, te na pomoć zajednici.

Donirali smo KB-u Dubrava potrebnu medicinsku opremu za liječenje najteže oboljelih pacijenata od bolesti COVID-19 od 1,5 milijuna kuna. Kompanijama i korisnicima osigurali smo dodatne kapacitete kako bi neometano funkcionirali rad na daljinu i online nastava te kako bi ostali povezani s obitelji i prijateljima, čak i nakon potresa u Zagrebu, kad su pozivi porasli za 240 posto.

Fiksni 5G pristup

Pravodobnom akcijom svojih stručnjaka mnogim ključnim institucijama kao što su bolnice omogućili smo neprekidno funkcioniranje, povećanje kapaciteta i spajanje na nove lokacije. Privatnim i malim poslovnim korisnicima pripremili smo potpuno nov, jednostavniji i fleksibilniji portfelj usluga – bez ugovorne obveze, veće brzine, do čak 1 Gbps u fiksnoj mreži, uz dodatne pogodnosti i uštede povezivanjem usluga u MOZAIK.

Potpisali smo ugovore i počeli pripremne radnje za razvoj mreža nove generacije kojima ćemo pokriti 45.000 kućanstava na području Ivanić-Grada, Kaštela, Solina i njihove šire okolice s pomoću nepovratnih sredstava. Posebnu pozornost pridajemo i svojim poslovnim korisnicima, kojima će 11 milijuna eura vrijedna investicija u novi podatkovni centar omogućiti vrhunsku uslugu uz najviše standarde kvalitete i upotrebe najnovijih tehnologija. Nastavljamo snažno ulagati u optičku infrastrukturu, koja je okosnica razvoja kvalitetnoga fiksnog interneta namijenjenoga kućanstvima, povezivanja poslovnih subjekata vezama visoke propusnosti i razvoja nove generacije mobilne mreže – 5G. Najmodernijom A1 fiksnom infrastrukturom pokriveno je više od 550.000 kućanstava.

U optičkom pristupu omogućili smo prvi put u Hrvatskoj brzine pristupa internetu do 1 Gbps, i to za gotovo 100 tisuća kućanstava, a više od 450 tisuća kućanstava već u osnovnom paketu fiksnih usluga može imati brzinu prijenosa podataka od 200 Mbps. Te usluge dostupne su u više od 55 gradova diljem zemlje. Za teže dostupna i područja manje gustoće naseljenosti, poput otoka i ruralnih krajeva bez odgovarajuće infrastrukture, imamo adekvatnu zamjenu u obliku bežičnoga kućnog interneta – usluge Flatbox, koja je prijenosna i omogućuje neograničeni internet s brzinom do 200 Mbps. Nastavljamo sami investirati u digitalizaciju Hrvatske kako bismo do kraja 2023. godine pokrili više od 700 tisuća kućanstava fiksnim mrežama nove generacije, što ovisi i o stvaranju pozitivne investicijske klime te suradnji s državom u planiranju raspodjele sredstava za razvoj. Osim na ulaganje u fiksnu infrastrukturu, fokusirani smo na dodjelu 5G radiofrekvencijskog spektra tijekom 2021., ali i općenito na ulaganje u mobilnu mrežu.

U posljednje dvije godine kompanija se pripremala za uvođenje 5G gigabitnih brzina izgradnjom i unaprjeđenjem infrastrukture te adaptacijom opreme i cijele arhitekture mreže. Korisnicima želimo omogućiti pravi 5G gigabitnih brzina i iznimno niske latencije, što smo demonstrirali prvi u Hrvatskoj. Jedan od primjera prednosti gigabitnoga 5G-a za velik broj korisnika bit će supstitucija nekvalitetnih parica, koje su tehnologija prošlosti, fiksnim pristupom putem mobilne 5G tehnologije. Tako će se omogućiti pružanje usluga superbrzog interneta i otvoriti prostor ubrzanom razvoju gospodarstva u ruralnim područjima, što će utjecati i na poziciju Hrvatske prema Indeksu digitalnoga gospodarstva i društva (DESI).

Ništa manji pritisak

Hrvatsko gospodarstvo palo je u trećem tromjesečju za 10 posto u odnosu na isto lanjsko razdoblje. No pad je manji nego u prethodnom kvartalu, kad je bio čak 15-postotni. Procjene ovogodišnjeg pada BDP-a i stanja iduće godine variraju iz kvartala u kvartal, od onih Vlade, Hrvatske udruge banaka do Savjeta HNB-a. Očekivani godišnji pad svodi se na osam do devet posto 2020., a 2021. predviđa se rast od oko pet posto. Sigurno je da nas oporavak i povratak na gospodarsku razinu iz 2019. očekuje tek 2022. odnosno 2023.

No treba biti oprezan i pričekati u kakvom će stanju hrvatsko gospodarstvo dočekati proljeće te se nadati da trećeg vala pandemije koronavirusa neće biti. Pritisak u telekomunikacijskom sektoru nije ništa manji nego u cijelom gospodarstvu. Iznimno je teško poslovati, istodobno ispunjavati sve obveze i razvijati se. Utjecaj pandemije imat će srednjoročne posljedice na naše poslovanje i investicijske prioritete, ali očekuju se i nove prilike u ICT segmentu te nastavak ubrzane digitalizacije društva. S oporavkom gospodarstva, povratkom gostiju u turizmu i novim investicijama u proizvodnju i uslužne djelatnosti stabilizirat će se i naše poslovanje.

Daljnjim olakšavanjem parafiskalnih nameta telekomunikacijski bi sektor prodisao. Upravo je sada prilika koju država ne bi trebala propustiti u stvaranju pozitivne investicijske klime i zamaha u razvoju telekomunikacijske infrastrukture. Zbog toga smo spremni iduće godine posvetiti se još intenzivnijem razvoju digitalnog društva. Okolišno, socijalno i korporativno upravljanje važan je dio naše strategije kojom slijedimo ciljeve održivog razvoja Ujedinjenih naroda. S razlogom pridajemo veliku pozornost društvenoj odgovornosti i održivoj poslovnoj praksi promičući učinkovitije, prihvatljivije i održivije načine rada i života. Kompanija posebnu važnost posvećuje zaštiti okoliša i smanjenju ugljikova otiska da bi postigla potpunu ugljikovu neutralnost do 2030. godine.

I poslovnim rješenjima nastojimo pridonijeti održivosti zajednice, za što su dobar primjer usluge zasnovane na tehnologiji IoT-a, poput pametnih spremnika za otpad, pametnih brojila, mjerenja kvalitete zraka, pametnog parkinga i sl. Osim zelene ekonomije, glavni su nam ciljevi unaprjeđenje digitalnih vještina djece, edukacija roditelja u internetskoj sigurnosti, razvoj vještina budućnosti te poticanje društvene raznolikosti odnosno rodne ravnopravnosti u poslovnom okružju. Nedavno smo se pridružili inicijativi UN Global Compact, čime smo se obvezali ugraditi deset temeljnih načela u svoje poslovanje i stvarati preduvjete za održiv gospodarski razvoj.

Razvoj vještina

Važan je dio naše strategije i briga o zaposlenicima, a istim tempom nastavit ćemo i 2021. Osim na materijalne pogodnosti, fokusirat ćemo se i dalje na razvoj vještina budućnosti i pružanje prilika za rad na izazovnim projektima koji će na kraju oblikovati način na koji radimo i komuniciramo u budućnosti.

Posljednjih 12 mjeseci 87 posto zaposlenika prošlo je barem jedan oblik edukacije u svrhu osobnog i profesionalnog razvoja. Uveli smo programe coachinga i mentoringa, a naglasak stavljamo na učenje novih tehnologija za pet ključnih tema: agile, 5G, data analytics & AI, digital & growth marketing i process automation. Uza sva ulaganja u tehnologiju i inovacije u Hrvatskoj vjerujem da i ulaganjem u razvoj zaposlenika pokazujemo predanost daljnjem razvoju digitalnog društva u Hrvatskoj.