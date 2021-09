Ksenija Puškarić: Sretan početak učeničkih samoizolacija svima koji slave!

Sretan početak učeničkih samoizolacija svima koji slave!

Prvašići u školi koju pohađaju moja djeca već su dugih 48 sati u samoizolaciji, jer su jedan i pol dan od polaska u školu, od najljepšeg doba u životu, onog đačkog, završili u samoizolaciji jer je jedno dijete dobilo temperaturu i na testu se pokazalo pozitivnim na koronavirus. Prvašići će tako prve školske dane pamtiti po tome da su 14 dugih dana bili zatvoreni u stanovima, jer u našem novozagrebačkom kvartu rijetko tko ima kuću s dvorištem, ta mnogi nemaju ni balkone. Pamtit će prve dane škole po tabletima i mobitelima, kojima će kratiti vrijeme i dosadu, po crtićima i drugom zaglupljujućem sadržaju na TV-u, a prva slova i prve brojeve tumačit će im roditelji kojima će uputstva što trebaju usaditi u te male znanja željne glavice stići Viber ili Whatsapp porukom.

Ne zavarajmo se da je online škola - škola! To je, i to samo ako ste sretni i imate pismenu učiteljicu, PDF dokument u kojem učiteljica pošalje roditeljima što trebaju proći sa svojom djecom, a ti se sad majko i oče snađi. Baka i djed ionako ne žele ni blizu unucima u samoizolaciji. Od online škole jedino je online to što roditelj mora dobiti tu poruku online, a ostatak je na njima. Nisu učitelji, pogotovo oni razredne nastave, dobili uputstva da se snimaju kamerama i da djeci nešto tumače putem Interneta, pa da to izgleda kao prava škola. Navodno bi to zbunilo djecu?! Tako da će tim prvašićima prva dva tjedna nastava učitelji biti roditelji. Ako se uspiju organizirati na poslu!

Toliko o mentalnom zdravlju djece, toliko o silnim studijama kako pomoći djeci da što manje budu za ekranima, a što više na zraku, toliko o razno raznim najavljenim mjerama da će djeca selektivno i rijetko ići u samoizolacije. Ako ste roditelj djece u nižim razredima pripremite se da ništa od toga ne postoji i ne vrijedi za vas, jer epidemiolozima je lakše cijeli razred poslati u samoizolaciju nego poštovati mjere koje su sami sastavili prema kojima bi se samoizolacija trebala za sve u jednom razrednom odijeljenju rijetko kad propisivati. Ma logično je da idu svi, reći će vam i to vam je kao borba s vjetrenjačama. Ako imate razumnog poslodavca, super, ako ne, ha, tko vam je kriv. Od sutra vi dijete učite slovo A, broj 1 i ravnu crtu i to je to!

Razredi moje djece su prošle godine bili u osnovnoj školi koju pohađaju rekordan broj puta u samoizolaciji. Sedam! Sedam puta po 10 dana sam ja glumila učiteljicu prvog i trećeg razreda. Srećom, nitko od njih, a ni nas ostalih ukućana, nije nikada razvio simptome korone. No, tih 70 dana zatvora za djecu je doista bio zatvor. Nitko ne spori da korona postoji, no ako postoji mjere koje tvrde da cijeli razredi ne moraju u samoizolaciju, zašto ih se nitko ne pridržava? Zašto je lakše odmah reći, idite svi u samoizolaciju? Zašto je dovoljno roditeljima takav potez objasniti rečenicom 'logično je' i oprati ruke od dokumenata koji nisu nastali u Estoniji ili Turkmenistanu, već u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo. Prema tim dokumentima, djeca koja pohađaju isti razred ili idu u istu vrtićku grupu u kojem je neko dijte pozitivno, ne moraju kolektivno u samoizolaciju već ih treba pojačano pratiti i čekati simptome i naravno testirati. Dok simptome ne razviju, trebali bi biti u školi i vrtiću. Ta učiteljice i odgajateljice su se mogle cijepiti, ako nisu, tko im je kriv?!

Zato, dragi roditelji, možda je pandemija prošla, tako barem želimo sami sebe uvjeriti, ali nisu samoizolacije djece, pa sretno nam bilo. Čuvajmo mentalno zdravlje djece, ali i svoje, trebat će nam.