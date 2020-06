Mario Petrović: 13 ZAPOVIJEDI za sadašnje i buduće političare, ali i savjeti za GLASAČE

Mario Petrović, predsjednik Upravnog vijeća te vlasnik Edward Bernays University Collegea, predsjednik Uprave Millenium promocije, jedne od hrvatskih najvećih agencija za odnose s javnošću, na svome je Facebook profilu objavio zanimljivu poruku svim političarima koji sada kreću u kampanju - [13 ZAPOVIJEDI za sadašnje i buduće političare] i one koji će to tek postati. Petrović, koji ima dugogodišnje iskustvo u odnosima s javnošću u korporativnom sektoru, te nekada i u političkim kampanjama, jasno je secirao što svaki političar SADA mora raditi. No, ovo je i poruka te savjet za sve nas birače. Ovih 13 točaka su zapravo i smjernica svima nama da znamo što tražiti u političaru.

Status prenosimo u cijelosti:

1. Budite jednostavni i razumljivi kada govorite

Nemojte misliti da ste najpametniji na svijetu. I nemojte to potkrepljivati svojom nadmoćnom kvazi intelektualnom retorikom. Prosječni birač ne razumije vaše “paradigme”, pa niste na kvizu, ne razmećite se pameću.

2. Nemojte glumiti mesije i spasitelje

Takvi ne postoje. To je samo odraz u ogledalu vašeg prenapuhanog ega, a on nastaje kada se previše gledate na ekranu i kada vas svi oko vas počnu tapšati po ramenu i odobravati vaše “pametne” fore.

3. Nemojte glumatati i praviti se da znate sve i da imate odgovor na svako pitanje

Ljudi žele birati ljude koji znaju, ali i one koji priznaju i znaju da ne znaju sve. Znanje je danas dostupno, ali socijalna inteligencija nije. Razvijajte ju jer će vam trebati da bi znali pronaći i doprijeti do onoga što ne znate.

4. Pokažite ljudskost i empatiju za ljude koji su vaši protivnici

Nemojte nastupati s visoka i bahato vrijeđati sve oponente. Ljudima je dosta svađa i impotentnih prepirki koje su same sebi svrha.

5. Nađite pravu mjeru u javnim nastupima i obraćanjima

To što vi mislite da je nešto bitno, ne znači da je doista bitno. Istražite što ljude zanima i pomozite im u temama koje ih doista muče. Ne izmišljate toplu vodu.

6. Slušajte ljude kada vam se obraćaju

Ne šarajte očima uokolo dok razgovarate. Usredotočite se. Nije sve u količini izgovorenih riječi. Nešto je i u kvaliteti izgovorenog. I u slušanju. Više slušajte, manje pričajte. Šutnja je doista ponekad zlato.

7. Nemojte govoriti u prazno

Ljudima je dosta rečeničnih nizova u kojima ništa konkretno ne kažete. Skratite poruke. Imajte ih tri, ali prave i jasno artikulirane i kvalitetno plasirane.

8. Ne lažite i ne skrivajte istinu

Za razliku od uvriježenog mišljenja kako biračima treba lagati - vi napravite suprotno. Kažite im istinu, ali tako da ju oni razumiju. Istina će vas doista osloboditi jer će vam pomoći da ne morate razmišljati što ste ono jučer rekli... I nikada vas neće uhvatiti u laži. No, to ne znači da će te 'bacati biserje pred svinje'. Zaštitite se od onih koji vam žele napakostiti. Budite lukavi kada iznosite ono što želite kazati.

9. Prihvatite šalu i zafrkanciju na svoj račun

Samo veliki ljudi znaju se šaliti na svoj račun. Tako će te postati dio ljudi koji vas okružuju, a oni će vas prihvatiti kao dio svoje ekipe. Zadržite taj zdravi smisao za humor. On će vas spasiti i kada bude najteže.

10. Pokažite emociju. Budite čovjek od krvi i mesa

Nemojte biti 'veći od života' kao u reklamama. Budite skromni i ponizni jer to su dvije ključne karakteristike koje će vas razlikovati od bahatih i prenapuhanih političkih fejkera bez karizme (i često bez morala).

11. Probudite u sebi politički nerv

Ne možete se baviti javnim poslom ako nemate strasti za to što činite i radite.

Ne možete se baviti niti jednim poslom uspješno ako to ne radite sa strašću i energijom koja je daleko iznad prosjeka okoline koja vas okružuje. Uspješni su oni koji od sebe daju 120 posto, a neuspješni su pak oni kojima je sve teško i ne da im se.

12. Budite spremni na neuspjeh

Tako će te izgubiti strah koji se vidi u očima onih koji grčevito žele uspjeti. To su ljudi koji su sebi najvažniji. Vi budite njihova suprotnost. To je prvi korak prema uspjehu.

13. Okružite se ljudima koji vam ne podilaze i ne klimaju glavom na sve što vi 'pametno' smislite

Nemojte dopustiti da car bude gol a da vi to i dalje ne vidite. Ne trebaju vam 'tapšači po ramenu'. Imajte svoj stav, ali prihvatite kritiku.