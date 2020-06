Mihael Furjan: Koronakriza pokazala je koliko je važno očuvati vlastitu proizvodnju lijekova

Globalna pandemija COVIDA-19, s jedne je strane, pred svjetska gospodarstva postavila je niz izazova te poduzetnike i kompanije dovela u situaciju u kojoj je bilo potrebno u kratkom roku reorganizirati poslovanje, povećati fleksibilnost radnih procesa kako bi se održalo stabilno poslovanje. S druge strane, ova je kriza ubrzala dugo očekivane promjene i najavila neke pozitivne trendove, poput primjerice ubrzane digitalizacije na razini državne uprave, smanjenja birokratskih procesa te omogućavanja brzih promjena koji će zasigurno utjecati na smjer razvoja poslovanja mnogih kompanija.

PLIVA je, kao predstavnica farmaceutske industrije koja je imala jednu od ključnih uloga tijekom ove zdravstvene krize u osiguravanju neprekinute opskrbe pacijenata i prilagođavanju brzih promjena na tržištu poput povećane potražnje za dezinficijensima, poslovala stabilno. Organizaciju rada smo prilagodili pojačanim epidemiološkim zahtjevima u smislu osiguravanja potrebne socijalne distance, uvođenje pauze pri smjenama u proizvodnji, pojačane higijene i osiguravanju zaštitnih sredstava te omogućavanju uredskim zaposlenicima da svoj rad obavljaju od kuće.

Ponosni smo na činjenicu da smo usprkos brojnim preprekama poput obustavljanju javnog prijevoza, oštećenja nastalih prilikom potresa u Zagrebu, otežanog prometa roba preko granica, povećanja troškova transporta, promjenama tečaja i dr. uspjeli redovito opskrbljivati zdravstveni sustav u Hrvatskoj i brojne pacijente na izvoznim tržištima. Zahvalan sam svim našim zaposlenicima koji su se brzo prilagođavali novim uvjetima rada te tako omogućili osigurali neprekinute radne procese i u zahtjevnim uvjetima epidemije i potresa u Zagrebu. Također industrija je još jednom pokazala svoju odgovornost prema zajednici u kojoj posluje te donirala veliki broj proizvoda i novaca, pri čemu samo PLIVINE donacije u Hrvatskoj prelaze milijun kuna.

Kada govorimo o daljnjoj organizaciji farmaceutskog, pa tako i PLIVINOG, poslovanja ne očekujemo da će doći do nekih drastičnih promjena u periodu koji je pred nama. Aktivnosti ćemo planirati u skladu sa situacijom te ćemo kao i dosada biti usmjereni održavanju proizvodnje, opskrbe i distribucije visokokvalitetnih lijekova našim pacijentima uz zaštitu zdravlja i sigurnosti naših zaposlenika. Očekujem kako ćemo u budućnosti češće koristiti rad od kuće, on line međunarodne sastanke, on line edukacije za koje se pokazalo da mogu biti vrlo učinkovite te nove načine suradnje s klijentima i poslovnim partnerima. Fokusirat ćemo se na primjenu i implementaciju još većeg broja digitalnih rješenja koja nam omogućuju kreativniji pristup radu i poslovnim aktivnostima, ubrzavaju donošenje odluka i transparentnost procesa.

Ova je kriza još jednom naglasila važnost farmaceutske industrije i potaknula razmišljanje o tome koliko je važno da zemlje EU počnu pronalaziti rješenja koja će očuvati vlastite proizvodnju lijekova umjesto da se, na račun kratkoročnih ušteda, proizvodnja seli u daleke zemlje koje imaju jeftiniju radnu snagu, manje ekološke zahtjeve i sl. Iako će cijena uvijek ostati važan faktor vjerujem kako će se više voditi računa o prevelikoj ovisnosti o malom broju dobavljača, uvozu iz vaneuropskih zemalja te pouzdanosti opskrbe. Farmaceutska industrija već neko vrijeme radi na razvoju lijekova s dodanom vrijednošću za zdravstvene sustave i pacijente, koji se osnivaju na primjeni digitalnih tehnologija, umjetne inteligencije i strojnog učenja, s ciljem povećanja efikasnosti ishoda liječenja bez ugrožavanja osobnih podataka.

Digitalizacija će za farmaceutsku industriju ostati ključna, uz robotizaciju i automatizaciju, koje su se u doba pandemije pokazale višestruko korisnima, jer uz osiguravanje socijalne distance, povećavaju produktivnost i konkurentnost što će donijeti i koristi za zdravstvene sustave te u konačnici i za pacijente. Ovo će svakako ubrzati promjene na tržištu radne snage koja će u budućnosti morati biti još obrazovanija i fleksibilnija uz očuvanje motiviranosti i kreativnosti što pozitivno može utjecati i na zadovoljstvo zaposlenih.

U vremenima povećanih potreba za proizvodnju lijekova te medicinskih proizvoda koji su važni za očuvanje zdravlja naša industrija ima jednu od ključnih uloga. Nastavit ćemo surađivati sa svim dionicima kako bismo zajedno pokušali napraviti maksimum u svrhu daljnjeg održavanja proizvodnje, opskrbe i distribucije visokokvalitetnih lijekova pacijentima u cijelome svijetu.