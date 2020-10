Miodrag Šajatović: Hrvatski SWOT – akcija koju pokrećemo na Liderov 15. rođendan

Poslovni tjednik Lider ovog tjedna navršava petnaest godina izlaženja. Potkraj prošle godine odlučili smo rođendan proslaviti, kako se to kaže, svečano i radno. Plan je bio napraviti veliku proslavu za sve koji su u ovih petnaest godina pomogli da Lider bude ono što je danas. I htjeli smo paralelno lansirati novu Liderovu angažiranu akciju. Korona je poremetila dio plana. Odustali smo od rođendanskog tuluma. Zašto, pitat će se neki koji svjedoče da i u ovim izazovnim vremenima organiziramo skupove. Da, organiziramo 'Dan velikih planova', 'Susret guvernera regije' i druge evente, ali uz maksimalne epidemiološke zaštitne mjere. Ali kako održavati socijalnu distancu među sadašnjim i nekadašnjim novinarima, urednicima, opinion makerima i svima drugima – koji nisu samo poslovni suradnici nego i dugogodišnji prijatelji? Zato proslavu odgađamo za vrijeme kad ćemo se moći družiti onako kako smo, ponosni na učinjeno, godinama bili naviknuli.

Terapija bez dijagnoze

Od radnog obilježavanja Liderova petnaestog rođendana nismo odustali. U ovom broju započinjemo višemjesečnu akciju 'Hrvatski SWOT'. Većina poduzetnika i menadžera zna za taj osnovni alat koji se upotrebljava za pozicioniranje tvrtke i kao osnova za ozbiljno promišljanje budućnosti. Detaljno objašnjenje donosimo u posebnom tekstu u ovom broju (autor je Goran Litvan, Liderov izvršni urednik, nositelj akcije 'Hrvatski SWOT'). Samo ukratko: SWOT je skraćenica od četiriju elemenata matrice koju biznismen treba ispuniti. Treba navesti što je snaga njegove tvrtke (strengths), koje su slabosti (weaknesses) i prilike (opportunities) te što mu prijeti (threats).

U protekla 783 broja Lidera imali smo 783 mala poduzetnika koja su ispunila traženu SWOT analizu. Mnogi za nju nisu prije čuli, ali kvalitetno su je ispunili. U ta 783 tjedna, međutim, ni od jedne parlamentarne stranke ili vlade nismo uspjeli pročitati ni jedan program koji bi na makrorazini kvalitetno odgovorio koje su hrvatske snage, slabosti, prilike i prijetnje. Uoči izbora sklepali bi se predizborni ekonomski programi čiji je cilj bio ne zamjeriti se bilo kojemu potencijalnom glasaču. A kad bi netko osvojio vlast, umjesto kvalitetnog promišljanja čekalo bi se što nam EU prigovara pa bi se to pokušavalo bez dubljeg promišljanja, pa i kritičke analize, doslovno provoditi. Terapija se počinje provoditi bez suvisle dijagnoze. Iz očaja i ljutnje krećemo u akciju guranja SWOT analize kao minimalnog standarda ekonomsko-političkih rasprava. Od same kritike nema koristi. Ostaje nam da budemo konstruktivni. Da izazivamo. Do sada smo molbu za ispunjavanje SWOT matrice poslali na stotinjak adresa ekonomista, poduzetnika, menadžera, konzultanata, ali i političara.

S posebnim nestrpljenjem čekamo odgovore iz parlamentarnih stranaka. Posebno iz vladajućeg HDZ-a. Kojemu jasna matrica najviše treba. Pokazuje se da Vlada nije u stanju izbaciti suvisao razvojni dokument. Već se očekivala nacionalna razvojna strategija do 2030., koju je EU davno tražio. Nešto se 'brljalo' u ministarstvu za EU fondove (zašto ondje!?). Pa se promijenio ministar. Pa je došla korona kao alibi, pa se sad spominje ožujak sljedeće godine. Kako je krenulo, do 2029. dobit ćemo plan razvoja do 2030.

Vizija 'under construction'

Ispuniti SWOT analizu i jednostavno je i teško. A jako je izazovno dati je nakon toga na recenziju i provjeru javnosti. Jedno je osjećaj što su nam snaga i slabosti, a drugo ustanoviti pokazuju li brojevi i analize da je taj osjećaj ispravan. Akcijom 'Hrvatski SWOT' nastojat ćemo uzburkati vodu. Jer, evo, opet je u igri priča o stabilnosti. Imamo je gotovo tri desetljeća, a na njoj nije izgrađen rast kakav imaju konkurentske i usporedive zemlje.

Pojednostavnjeno, Ministarstvo financija zadužilo se za dvije milijarde eura, odnijelo ih u središnju banku, promijenilo u kune i osiguralo stabilnost proračuna do kraja godine. A HNB je popunio devizne rezerve ispražnjene u vrijeme lockdowna . I stabilnost je tu. A koliko će tvrtki iz realnog sektora pasti kao žrtve, ha, pa to je neizbježna žrtva. Kad bi Hrvatska imala makroekonomsku SWOT analizu i na njoj izgrađenu viziju i plan razvoja (koji traži EU!), onda bi se i manje lakonski pristupalo odgovoru na COVID-recesiju.

Kad institucije, primjerice Ekonomski institut Zagreb, ne rade što bi trebale, evo, mi iz Lidera i naš ekosustav čitatelja i saveznika pokušat ćemo senzibilizirati opću, pa i masmedijsku, javnost za drukčiji pristup. Vlada je objavu Nacionalne razvojne strategije 2030. najavila za kraj 2030. Na web-stranici o strategiji samo piše da je under construction. Pa Liderov ekosustav promicanjem SWOT pristupa nudi konstruktivnu pomoć.