Miodrag Šajatović: Podrška Tomislavu Mamiću i Damiru Vanđeliću

Najava najvećega dalmatinskog poduzetnika Tomislava Mamića da se planira kandidirati za splitskoga gradonačelnika poklopila se s odustajanjem menadžera Damira Vanđelića da se kao HDZ-ov kandidat natječe za zagrebačkoga gradonačenika. Bez obzira na različite predznake, ta su dva primjera, svaki na svoj način, potencijalno obećavajuća za cjelokupnu poslovnu zajednicu i društvo u cjelini. Nakon uglednog oftalmologa i poduzetnika Nikice Gabrića, koji je prije šest godina pokušao unijeti novi pristup na hrvatsku političku scenu (stranka Nacionalni forum), gotovo nijedan uspješan poduzetnik ili menadžer nije se odvažio zakoračiti u političku arenu. Borba putem poduzetničkih udruga ni izdaleka nije dovoljna da bi se doskočilo trivijalizaciji političkog života kojoj svjedočimo.

Dosta im je populizma!

Svaka čast manjem dijelu profesionalnih političara, koji, posebno na lokalnim razinama pokušavaju od politike napraviti koliko-toliko pošteno i za društvo korisno zanimanje, ali sve više pretežu isprazni populisti ili diletanti. Koji, koliko se god međusobno (pred kamerama) svađali, prešutnom suglasnošću, svaki u svom dvorištu, na sve načine brane pristup financijski neovisnim poduzetnicima i menadžerima.

Zanimljiv je slučaj Damira Vanđelića, iskusnog i do sada financijski situiranog menadžera. Teško je zamisliti da bi neki 'karijerni političar', koji izvan političkog tržišta ne bi našao imalo pristojan posao, uvjetovao Andreju Plenkoviću prihvaćanje kandidature za zagrebačkoga gradonačelnika. A evo, s tim poslovnjacima nije tako jednostavno. Imaju svoja stajališta. Nisu bespogovorni izvršitelji. Naravno da su stvari višeslojne. Još nije razjašnjeno tko je to onomad Vanđelića predlagao za premijera, a sada za gradonačenika. Kako bilo, menadžer Vanđelić i na poslu privremenog (što uvrijeđeni Plenković sada jako naglašava) šefa Fonda za obnovu tjera svoje. Pa radi presedan u javno-državnim institucijama. Zamislite, menadžer Vanđelić traži psihološko testiranje za buduće čelnike Fonda. Što je samo korak od ideje da kroz takvu, ako već ne kroz sigurnosnu provjeru, jednog dana moraju prolaziti kandidati za članove Vlade.

Još će biti važniji razvoj događaja oko lokalnih izbora u Splitu. Na veliko iznenađenje i nas koji površno poznajemo Tomislava Mamića, poduzetnika koji je stvorio sustav Tommy, mogućnost njegove kandidature za prvog čovjeka drugog po veličini grada u Hrvatskoj pruža veliku nadu. Pogotovo kad bi to uspjelo u Splitu, gdje je Željko Kerum, splitski 'Trump prije Trumpa', uvelike kompromitirao cijelu poduzetničko-menadžersku zajednicu. Tomislavu Mamiću politika ne treba da bi spašavao svoj biznis. Ili da bi mu se otvorio plasman robe prema državi. Njegov trgovački lanac Tommy i pridruženi biznisi sasvim dobro brode i u vremenima krize. Mamić već godinama fizički ne ulazi u Tommyjevu upravnu zgradu. Jednom u tjednu Uprava mu dolazi na kućnu adresu. Gdje je čitav jedan kat Mamićeva 'primaća soba'. S velikim biljarskim stolom u sredini.

Politika lakša od biznisa

Može se tek naslutiti što ga je ponukalo da razmišlja o gradonačelničkoj funkciji. Od toga da nekim uspješnim poduzetnicima u nekim godinama života trebaju sasvim novi izazovi, preko osjećaja društvene odgovornosti prema sredini u kojoj živi. A nije zanemarivo, mada to rijetko koji veliki i uspješni poduzetnik želi priznati – ono što još nemaju je iskreno priznanje javnosti za ono što su otvaranjem radnih mjesta, podržavanjem npr. sporta i drugim stvarima u karijeri učinili. Bilo bi dragocjeno da Tomislav Mamić postane splitski gradonačelnik. I da uime mnogih drugih poduzetnika pokaže koliko je kriva percepcija da biznismeni teško mogu uspjeti u politici. Jer je to, zamislite, složenije nego stvoriti poslovni sustav s tisućama zaposlenika i prihodima od nekoliko milijardi kuna na godinu. Političari se izbezume kad svake četiri godine moraju izaći na tržiše (izbore). Biznismeni kakav je Mamić na tržištu su desetljećima svaki dan. Svaki dan glasači (kupci) odlučuju hoće li u Tommy, Kaufland, Lidl ili Konzum. A to su, uz dužno poštovanje, malo izazovniji konkurenti od lokalnih političkih stranaka i strančica.

Mnogo je uspješnih i od države neovisnih velikih, srednjih i malih poduzetnika i menadžera koji shvaćaju da se politički standardi u ovoj zemlji ne mogu dizati reprodukcijom od politike ovisnih karijernih političara (čast iznimkama). Uspjeh Vanđelića u Fondu za obnovu ili Tomislava Mamića u Splitu ohrabrio bi mnoge iz poslovne zajednice da napokon krenu u politiku.