Mislav Vučić: Starenje stanovništva i nove tehnologije otvaraju prilike za JGL

Farmaceutska industrija jedna je od najagilnijih gospodarskih grana i svakako ima perspektivu daljnjeg rasta i napretka u godinama pred nama. Prema nekim procjenama, tržište lijekova do 2023. dosegnut će 1500 milijardi dolara vrijednosti, s godišnjom stopom rasta od tri do šest posto. Takve su procjene temeljene na povećanju novih, inovativnih i bioloških proizvoda, a ujedno i boljoj dostupnosti zdravstvene skrbi u pojedinim državama. Pritom se očekuje da će se američko tržište razvijati brže od europskog sa stopama rasta od četiri do sedam posto, a važnu ulogu imat će i zemlje u razvoju. Posebno se ističe kinesko tržište, koje će dosegnuti vrijednost od 140 do 170 milijardi dolara, čak i ako se rast toga tržišta smanji za tri do šest posto, a Brazil i Indija zadržat će rast u potrošnji lijekova.

Što se pak tiče Europe, očekuje se da će zemlje središnje i istočne Europe – Rusija, Poljska, Turska, Kazahstan, Bugarska, Slovačka, Rumunjska – najviše pridonijeti rastu europskog tržišta jer stalno rastu brže od globalnog tržišta.

Demografske promjene i patentna zaštita

Ono što će predstavljati izazov za industriju su demografske promjene na razvijenim tržištima, ali i istek patentnih zaštita, koji će utjecati na dinamiku tržišta generičkih lijekova i rast konkurencije. Također, na daljnji rast industrije utjecat će i troškovi razvoja novih proizvoda, kao i generiranje prihoda za daljnje financiranje razvoja. Međutim, nastavlja se ekonomski rast od prošle godine i predviđa se da će svjetska ekonomija i dalje rasti, a da će se najveće ekonomije pomicati prema Aziji. Predviđa se, također, da će tenzije između brzorastuće potražnje i ograničenih zaliha (nafta i plin) ili njihova zagađivačkoga karaktera (ugljen) prouzročiti stalan rast cijena energije, što mogu ublažiti samo obnovljiva energija i efektnija potrošnja energije.

Politički gledano, zaplet trgovačko-političkih odnosa između SAD-a i Kine mijenja svjetsku gospodarsku klimu, a usporavanja kineske i svjetske ekonomije sa sobom nose nova zaoštravanja u međunarodnoj konkurentnosti. U takvim, nepovoljnijim uvjetima rasta, najlošije bi mogle proći najslabije prilagođene, nereformirane ekonomije zemalja u razvoju. Stoga bi i naši političari trebali razmisliti o ozbiljnim i dubinskim reformama, koje nam još uvijek nedostaju, bez obzira na izbornu godinu pred nama. Naime, vjerujem da nitko od nas ne želi vidjeti Hrvatsku u društvu onih koji bi mogli itekako osjetiti posljedice eventualnog usporavanja, odnosno pada, svjetskoga gospodarstva.

Kod nas u farmaceutskoj industriji potrošnja lijekova u idućih pet godina jako će ovisiti o spomenutom starenju stanovništva i stalnom napretku u dijagnostici i tretmanu kroničnih bolesti, poput dijabetesa, autoimunih ili onkoloških bolesti. Očekujemo da će izvorni brendirani lijekovi predstavljati više od polovine ukupne potrošnje lijekova u 2021., a da će petinu tržišta činiti neizvorni brendirani lijekovi. Obrazovana, starija populacija sve više će težiti kvaliteti života, sve će se više ulagati u preventivnu skrb, a pacijenti će sve više biti uključeni i spremni na samoliječenje. Vjerujemo da će digitalna revolucija koja se događa i sve veća dostupnost novih i boljih tehnologija znatno promijeniti način prakticiranja liječenja. Upotrebom sve boljih digitalnih platformi, pacijenti će moći sami tražiti dostupne terapije. Stoga će globalno bezreceptno (OTC) tržište nastaviti rasti prosječnom godišnjom stopom od oko pet posto, a OTC lijekovi postat će sve dostupniji putem različitih kanala prodaje. Trend prelaska lijekova iz receptnog (Rx) statusa u OTC prisutan je već nekoliko godina.

U inozemstvu osamdeset posto biznisa

Što se tiče JGL-a, osim što neprestano pratimo sve ove globalne trendove jer je osamdeset posto našeg biznisa u inozemstvu, posebnu pozornost pridajemo analizama tržišta na kojima izravno sudjelujemo i na kojima ostvarujemo najbolje izvozne i poslovne rezultate. I dalje najbrži i najveći potencijal rasta vidimo u jačanju poslovanja na ključnim tržištima Rusije, Hrvatske, Ukrajine, Bjelorusije i Kazahstana, ali i jačanju modela B2B poslovanja putem ugovorne proizvodnje i suradnje licenciranja s ključnim strateškim partnerima.

Nakon uspješna tri kvartala 2019. u kojima bilježimo dvoznamenkasti rast prihoda od 14 posto te u kojima na većini naših ključnih tržišta i s ključnim brendovima rastemo brže od referentnog tržišta, u 2020. nastavljamo učvršćivati pozicije i još se jasnije profilirati i diferencirati u strateškim područjima.

Odabrane niše razvoja i proizvodnje inovativnih sterilnih proizvoda bez konzervansa u oftalmologiji i otorinolaringologiji i dalje su naš fokus i imperativ te za nas predstavljaju potencijal dugoročnoga održivog poslovanja. S obzirom na spomenute trendove, uz nastavak rasta ključnog brenda Aqua Maris, čvrsto vjerujemo u naše bezreceptne zvijezde sa sve većim udjelom u ukupnoj prodaji JGL-a. To su ponajprije proizvodi za odčepljivanje nosa Meralys, linija kapi za suho i crveno oko Vizol S i Viset​, Aknekutan na CIS tržištima u segmentu dermatologije te Dramina za prevenciju tegoba povezanih s bolestima kretanja.

Također, i dalje planiramo povećavati stopu profitabilnosti, uz daljnje smanjenje duga i zaduženosti. Naime, u proteklom razdoblju naša EBITDA marža udvostručena je na oko 18 posto te smo ušli u područje financijske sigurnosti s faktorom duga od 2,9x. U takvim okolnostima u posljednjem kvartalu 2019. pokrenuli smo ciklus refinanciranja obveznica nominalnog iznosa do 130 milijuna kuna, s fiksnom kamatnom stopom i uz polugodišnju isplatu te dospijećem od pet godina.

Dakako da u ovoj fazi rasta razmišljamo i o novim poslovnim prilikama. Jedna od njih svakako je strateško partnerstvo s Polpharmom, najvećom poljskom kompanijom s prihodom od milijardu dolara, koje smo uspostavili ove godine. Također, nove investicije koje su u dugoročnom planu odnose se na ulaganje u istraživanje i razvoj, kontrolu kvalitete te svakako u zaposlenike. Kontinuirano ćemo se truditi unapređivati uvjete rada, nagrađivati zaposlenike za ostvarene rezultate, omogućavati im stjecanje i razmjenu znanja i praksi iz svijeta. Čvrsto vjerujemo u svoje snage!