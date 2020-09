ONLINE FAMA: Webom se i dalje obavlja manje od jedan posto trgovine

Ovih su dana mediji objavili analizu o velikom rastu online trgovine. Zaista, zatvaranje trgovina promijenilo je navike. Kupovanje na webu naraslo je u prvih sedam mjeseci za 13,6 posto. I moje kućanstvo počelo je tijekom lockdowna kupovati voće i povrće online, zadovoljni smo dobavljačem i pri toj smo navici ostali. Čak smo poboljšali kvalitetu namirnica.

Neizbježan je rast online trgovanja u budućnosti, ali najave o masovnom zatvaranju fizičkih trgovina još su jaaako daleko od stvarnosti. Podsjeća me to na svojedobnu euforiju oko rasta online oglašavanja. Mnogo marketinških 'stručnjaka' uvjeravalo je nas nevjerne novinare da će, eto, već sljedeće godine online postati dominantan oglašivački kanal, nauštrb printa, televizije i radija. Pa kad se prognoza te godine ne bi ostvarila – 'ali sigurno će biti dogodine'. Već desetak godina online oglašavanje raste, ali znatno sporije od najava.

Tako su i promjene u trgovini još daleko od velikog preokreta u potrošačkim navikama, pa posljedično i u organizaciji maloprodaje. Naime, unatoč rekordnoj isporuci od 7,1 milijun paketa u drugom kvartalu udjel 'trgovine na malo internetom ili poštom' u DZS-ova statistička priopćenja ušao je kao samostalna kategorija tek u travnju ove godine, s udjelom od 1,2 posto u ukupnoj trgovini tog mjeseca obilježenog lockdownom, a onda je u svibnju pao na 1,9 posto te u lipnju i srpnju na 0,8 posto. Dotad je online, zajedno sa štandovima, tržnicama i second-hand trgovinama, bio u zajedničkoj kategoriji 'ostala trgovina na malo izvan prodavaonica'.

Neki su OPG-ovi zahvaljujući web-narudžbama i direktnoj dostavi napustili dugotrajno čekanje kupaca na tržnici, trgovce je online spasio kad su prodavaonice bile zatvorene, ali mnogi su u međuvremenu shvatili da se nakon lockdowna kupci masovno vraćaju u trgovine. To potvrđuje i statistika. Zato će fizička prodaja još dugo biti dominantna. Istina, neke velike kompanije najavljuju u idućih pet do deset godina zatvaranje svih trgovina i kompletan prelazak na online. U Hrvatskoj će taj proces potrajati i dulje. To ne znači da se za prelazak na online ne treba pripremati, ali nema potrebe za grozničavom žurbom i ishitrenim potezima. Svoju strategiju svaki trgovac (i proizvođač) treba pažljivo i temeljito pripremiti jer prerano napuštanje klasične trgovine može imati katastrofalne posljedice – baš kao i kašnjenje u toj transformaciji.