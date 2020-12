Pavao Vujnovac: Godina pred nama zasigurno će biti godina preispitivanja globalnih odnosa

Cijeli svijet i globalna ekonomija ulaze u 2021. prilično traumatizirani globalnom pandemijom bolesti COVID-19 koja je proizvela okolnosti na koje se nijedno nacionalno gospodarstvo nije moglo pripremiti. Zaključavanje (lockdown) u prvom i posljednjem kvartalu 2020. dovelo je globalnu ekonomiju na rub nove velike krize, i to na način i s posljedicama na koje nitko do ovog trenutka nije računao. Posljedice ove pandemije nisu samo ekonomske prirode.

Ovakva situacija sve nas je suočila sa strahom za vlastito zdravlje, zdravlje naših najbližih te problematizirala pitanje i koncept sigurnog i kvalitetnog okružja za život. Održivost je postala opipljiv i jasan prioritet. Uzimajući u obzir okolnosti u kojima dočekujemo 2021. kao novo gospodarsko razdoblje, jasno je da će godina koja je pred nama zasigurno biti godina preispitivanja globalnih odnosa i omjera snaga među velikim globalnim liderima. Velika je vjerojatnost da ćemo svjedočiti i preispitavanju razvojnih ciljeva nacionalnih ekonomija, a iznad svega možemo očekivati val promjene poslovnih modela koji su više-manje vrijedili posljednjih desetak i više godina.

Obilje izazova

Brexit, rezultati izbora u SAD-u te brzina oporavka i utjecaj kineskoga gospodarstva globalno će, zasigurno, biti važne makrookolnosti koje će rezultirati nizom političkih i gospodarskih promjena tijekom 2021. Već je 2020. pokazala koliko su važne agilnost i sposobnost brze prilagodbe, kao i razina tehnološke opremljenosti i digitaliziranosti poslovanja. Sposobnost poslovnih sustava, ali i nacionalnih ekonomija, da brzo i učinkovito prepoznaju trenutak potrebe za djelovanjem, promjenama paradigmi i primjenom ispravnih mjera tijekom ove godine razlikovale su pobjednike od gubitnika. Iduća godina neće biti mnogo drukčija. Ipak, 2021. daje ozbiljne razloge za optimistično raspoloženje i vedriji pogled u budućnost.

Nekoliko je faktora koji će i na razini nacionalnih ekonomija i na razini pojedinoga poslovnog sustava odrediti koliko će taj optimizam zaista biti opravdan. To su dostupnost izvora financiranja, ljudski kapital, ideje i inovacije te sposobnost i brzina prilagodbe. Godina 2021. jednako će tako obilovati izazovima, barem ako je suditi po trenutačnim društvenim i gospodarskim okolnostima. Jedan je od najvećih izazova kako održati dinamiku i ritam poslovanja. Različiti su sektori različito pogođeni posljedicama pandemije: smanjena je potražnja za proizvodima u uslugama, potrebna su nova ulaganja u sigurnost i zaštitu na radnome mjestu. Također je sve veći izazov održati nužan broj zaposlenih u redovitoj radnoj rutini, a da istodobno smanjeni prihodi to mogu podnijeti. Pri tome je konkurencija u istim problemima, ali nitko ne svira time-out u borbi za zadržavanje konkurentnosti. To su opći problemi i izazovi sa kojima ćemo se baviti cijelu 2021.

Oporavak gospodrastva

Ljudi, ljudski kapital, njegovo zadržavanje i razvoj te stvaranje humane i sigurne radne okoline koja je istodobno poticajna i koja prepoznaje kvalitetne nove ideje, potiče inovativnost i ujedinjena je pod zajedničkom korporacijskom kulturom bit će presudno područje interesa svih poslovnih sustava, gospodarstava, ali i društava u cjelini. Dok su nam nove tehnologije i digitalizacija omogućili lako i brzo prebacivanje na rad od kuće, što je donijelo nužnu fleksibilnost u vremenima pandemije, istodobno su se otvorila nova pitanja i izazovi koje će poslodavci u gotovo svim sektorima morati ispravno adresirati kako bi zadržali razinu motivacije, efikasnosti i jedinstvenu korporativnu kulturu među zaposlenicima. Čak i mnogo više od toga: povezanost poslodavaca i radnika te njihova sinkroniziranost u smislu zajedničkih vrijednosti i korelacije između ciljeva poslodavca i ciljeva radnika bit će presudni u zadržavanju pobjedničkih timova.

Poučeni iskustvima iz 2020., možemo očekivati da će jačati koncept društveno odgovornog poslovanja i potreba pametnog balansiranja između profita i društvene odgovornosti. Sigurno, u tom je balansu i najveći dio odgovora o održivosti poslovanja gotovo u svim sektorima koji će proživljavati više ili manje važne promjene i prolaziti više ili manje važne prilagodbe. Pandemija je samo još dodatno potvrdila ispravnost usmjerenja politike Europske unije prema zaštiti okoliša, prirode i razvoju koncepta održivoga zelenog društva. Zeleni plan (Green Deal) tijekom 2021. dobit će mnogo jasnije odrednice u nizu obveznih zakonodavnih rješenja. Istodobno EU u idućih sedam godina planira uložiti ozbiljan kapital u tzv. zelene projekte, tj. one koji će podrazumijevati razvoj novih tehnologija poput vodika ili smanjivanja emisija CO2. U slici onoga što znači Green Deal može se očekivati da će 2021. biti ishodište ozbiljnih ulaganja, poglavito u istraživanje i razvoj novih održivih tehnologija.

Čak i mnogo više od toga. Zeleni plan u mnogočemu znači promjenu u konceptu globalizacije i okretanje prema regionalnom. Migracije, proizvodnja hrane, dosadašnji faktori konkurentnosti, sve se to mijenja u sklopu te nove političke i gospodarske platforme. Orijentacija na regionalno, na proizvodnju u manjim, ali kvalitetnim serijama, na autentične izvore, posebice hrane, tijekom iduće godine sve će više jačati i lagano mijenjati do sada poznata i vrijedeća pravila.

Čak će izvori financiranja pratiti upravo takve čimbenike i možemo očekivati sve više takvih financijskih okvira u razdoblju pred nama. Hrvatska očekuje početak realizacije najavljene financijske injekcije u obliku fonda Next Generation ​i drugih najavljenih izvora. Iduća godina pokazat će razinu agilnosti i sposobnosti ukupne administracije da osigura kvalitetan izbor onih vrsta ulaganja i projekata koji imaju najveći potencijal da dugoročno pridonesu kreiranju dodane vrijednosti. Brzina i učinkovitost u raspodjeli sredstava koja nam stoje na raspolaganju iz EU nisu jedini čimbenik koji će znatno utjecati na to hoće li 2021. ipak donijeti brzi povratak redovite gospodarske aktivnosti. Sadržaj i priroda projekata bit će jednako važni.

Zanimljiva poslovna godina

Energetski sektor u RH, ali i globalno, prolazi tektonske promjene kojima svjedočimo već nekoliko godina. Borba za čišći i održivi okoliš, obnovljivi izvori energije i energenti poput vodika te nove tehnologije poput LNG-a, koji je od plina napravio globalni proizvod, već godinama redefiniraju energetski sektor i traže nove strategije diverzifikacije kako bi se energetski igrači dugoročno zadržali na poslovnoj sceni. Ova će godina ostati zapamćena kao ona u kojoj je cijena nafte pala ispod 30 USD/bbl, a cijene plina na spot-tržištu ljetos su bile na povijesnome minimumu. Godina 2020. prilično je uzdrmala energetski sektor i potvrdila da je počela nova era u energetici, osobito u plinskom poslovanju. Nikada do sada nije bilo toliko važno brzo reagirati na promjene na tržištu. Uz vrlo dinamično stanje na europskom tržištu plina Republiku Hrvatsku očekuju i neki novi regionalni i nacionalni izazovi.

Za kraj važno je ipak napomenuti da kvalitetno adresiranje svih spomenutih izazova gospodarske scene traži stabilno političko okružje, što manju administrativnu i pravnu nesigurnost, propulzivnu poreznu politiku koja potiče ulaganja i rast. Jednako su tako nužni agilna i učinkovita organizacija lokalne vlasti te jasan i nedvojben regulativni okvir koji može osigurati pristojnu razinu atraktivnosti za investitore. Unatoč tome što sljedeća godina pruža niz razloga za optimizam i što je pred nama, nedvojbeno, još jedna iznimno zanimljiva poslovna godina, ne smijemo zaboraviti da se zadržavanjem i dizanjem konkurentnosti ne bavimo samo mi nego i naše okružje. Prilike nije dovoljno samo prepoznati, treba biti i brz u njihovu iskorištavanju.