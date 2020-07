[PIONIRI KAPITALIZMA] Nikola Nikšić: Intelektualni kapital ključ je stabilnosti i sigurnosti tvrtki osnovanih 1990.

Od 100 najvećih jubilaraca poduzeća koja su vršnjaci samostalne Hrvatske osnovana 1990. godine, natpolovična većina, njih 51 posto, registrirano je u Zagrebu (40) i Zagrebačkoj županiji (11). Devet od njih su veliki, 46 srednje veliki i 45 mali poslovni subjekti. Prema broju poslovnih subjekata i broju zaposlenih dominiraju poduzeća iz djelatnosti trgovine. Njih 49 s 5 tisuća od ukupno 10 tisuća zaposlenih ostvaruje 8,4 od 14,4 milijardi ukupnih prihoda.



Uz trgovce, značajniji udio (27 posto) imaju još jedino poduzeća iz prerađivačke industrije. Zapošljavaju 2 tisuće radnika, a 2,6 milijardi kuna prihoda predstavlja udio od 18 posto ukupnih prihoda 100 tridesetogodišnjaka.



Trgovci u apsolutnoj vrijednosti generiraju najviše dobiti, gotovo 250 milijuna kuna, no prema vrijednosti neto profitne marže, 110 milijuna neto dobiti koje generira, prerađivačka industrija s neto profitnom maržom od 4,3 posto je ispred tri posto neto profitne marže dugovječnih trgovaca.

Na žalost, promatrano u duljem petogodišnjem razdoblju, kod prerađivača se uočava blagi trend pada neto marže profita (sa 7,9 posto za 2015.), dok neto marža profita trgovaca u tom razdoblju varira u rasponu od dva do tri posto. Vrijednosti neto profitnih marži odgovaraju vrijednostima koja se u istim razdobljima ostvarila i na razini cijelog realnog sektora.



Samo su dvije tvrtke od sto najvećih 2018. godinu završile s iskazanim gubitkom, što je znatno manje od prosjeka kompanija iste veličine. No, iz promatranja ključnih financijskih podataka i pokazatelja i njihovih vrijednosti, trendova i usporedbi sa standardima djelatnosti, ne može se uočiti i zaključiti po čemu su to ovi jubilarci drugačiji i posebniji od ostalih. Očito je da se radi o nečemu što se ne očitava iz tih izvješća, a predstavlja ključ stabilnosti i sigurnosti. To je intelektualni kapital (kapital ljudi, kapital kupaca, kapital inovacija i kapital procesa) kojim se njeguju temeljne vrijednosti poduzeća, održava i jača konkurentnost i održivost.