PRIČA ZA DOBAR DAN - Kako je umalo osnovana Hrvatska udruga poreznih patnika

MARINKO MIKULIĆ: - Ljudi otvaram osnivačku skupštinu Hrvatske udruge poreznih patnika (HRUPP). Zbog epidemijskih mjera i drugih sigurnosnih razloga ovaj put smo online. Prenosim vam pozdrave našeg prijatelja i uzora Jeffa Bezosa!

SANJA SULJIĆ: - Jeff je stvarno faca. Eto, Amazon je samo prošle godine u Europi zaradio 44 milijardi eura, i platio nula kuna poreza. A mene Porezna uprava ganja za 48 milijuna u Suljić metalima. Osnovala sam tvrtku na bratovoj adresi, više i ne radi, ali eto, ne znam zašto sam na piku…

ALEKSANDAR STEFANOVIĆ: - Vidi, ja sam preuzeo preduzeće Aleks stan od Gordane Rožić, kako sam mogao da znam za neki poreski dug od 47 miliona ovih vaših… kuna. Zato ne smem da mrdnem iz Srbije, a ovde učestvujem samo ovako preko linka, iz bezbednosti Beograda.

SANJA: - Pa i ja za svaki slučaj ne posjećujem brata u Sesvetama, nego sam u Berlinu.

MARINKO: - Ma, mojoj Damex gradnji prišili su 217,6 milijuna kuna duga, a zapravo je trebalo biti nula kuna. Sve sam dogovorio, samo nisam dobio potvrdu.

JOZO PRIMORAC: - Pa kako?

MARINKO: - Pa pošteno sam platio više od milijun kuna HDZ-u, jedino me poslije Uskok stisnuo, pa sam to morao posvjedočiti u Fimi mediji. A onda oni meni – 217,6 milijuna za porez! I to mi je hvala od države, a sad me i Ćaća ne voli…

SANJA: - Dobro, ali ti si bar bio kralj, kralj papira.

MARINKO: - Da, bilo je to, ali sad sam samo kralj od papira, hahaha.

JOZO: - Ma nije to smiješno, moj Marinko. Ti znaš moju priču. Bavio sam se humanitarnim radom, ni sam ne znam koliko sam dobroga učinio. A onda su me priveli, da sam navodno zarađivao na pomoći djeci. Sad me gone za 19 milijuna kuna. Strašno je to što nam rade! Sva sreća što sam se i ja uspio malo skloniti u zavjetrinu.

SANJA: - Država nas goni bez milosti. A što kaže Jeff, kako on uspijeva?

ALEKSANDAR: - Eeej bre, mi smo premali da bismo bili takvi mangupi. On lepo kaže da Amazon plaća sve poreze u svakoj zemlji u kojoj posluje. I kaže da je mu je profit nizak zbog velikih ulaganja i jer je maloprodaja visoko konkurentno poslovanje s malom maržom…

MARINKO: - Pa tako sam i ja. I htio sam još ulagati, ali mi nisu više dali. Imao sam i odličan proizvod – htio sam kroz Pan-papir proizvoditi hrvatski Panpers…

JOZO: - Misliš Pampers, pelene?

MARINKO: Da, pelene, ali originalne hrvatske. Kakav Pampers, Pan-pers!

ALEKSANDAR: - E, moj Marinko, trebao si da registruješ taj Pan-pers kod mene u Beogradu, ili bar u Luksemburgu, ko Jeff. Kažu da je tamo nova poreska oaza.

JOZO: - Ne znam baš, ja sam zakladu 'Hilfe für Kinder' osnovao u Švicarskoj, pa su me opet hapsili u Hrvatskoj, makar imam pokriće za sve. Pokazao sam im 215 računa…

MARINKO: - Pa kako, pobogu?

JOZO: - Zamisli, tvrde da su ti računi fiktivni!

- Ali jesu fiktivni!

MARINKO: - Tko je to?

- Ja sam Zdravko

JOZO: - Mamić?

ZDRAVKO: - Ne nego Marić.

MARINKO: - Pa tko te zvao na naš ZOOM?

ZDRAVKO: - Znate onu – kad ima volje, ima i načina!

MARINKO: - Ha ništa onda, ljudi, prekidam osnivačku skupštinu HRUPP-a i vidimo se uživo u Luksemburgu.

Podaci su uglavnom točni, a interpretacija je plod autorove prljave mašte.