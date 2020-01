Sonja Popović: Tko želi ostati konkurentan, mora preispitati svoj poslovni model

Što nas čeka 2020.? Čemu se mogu nadati poduzetnici i tvrtke, ali i svatko od nas osobno? Koje izazove, a koje prilike donosi godina pred nama? Sve su to važna pitanja dok planiramo poslovnu 2020., pri čemu u obzir treba uzeti globalna i europska kretanja te naposljetku domaće prilike. Govoreći iz perspektive velike tehnološke kompanije, nalazimo se u vremenu iznimnih tehnoloških promjena koje se događaju nevjerojatnom brzinom. Ulaskom u novo desetljeće možemo očekivati daljnje ubrzanje inovacija. Svijet se mijenja, a kompanije i društvo moraju pronaći odgovor na te promjene. Međutim, teško je izdvojiti jednu stvar koja će dominirati iduće godine, prije će nam se činiti da vidimo jednake ili slične trendove kao i prijašnjih godina. Zašto je to tako? Tehnologije koje su tu već neko vrijeme ostaju i dalje, ali nastavit će se razvijati, bit će još dostupnije i lakše za upotrebu, a njihov ekonomski utjecaj još veći.

5G, automatizacija, napredna analitika...

Među trendovima o kojima će se mnogo govoriti iduće godine svakako je 5G tehnologija. Njezina primjena utjecat će na niz industrija, od proizvodnje, trgovine do financijske industrije i zdravstva. Automatizacija će i dalje biti aktualna: napredna robotika, veliki skupovi podataka, računalstvo u oblaku mijenjaju različite sfere poslovanja, i to ne samo u proizvodnim pogonima već i u pružanju usluga u različitim sektorima. Međutim, automatizacija će snažno utjecati i na način na koji radimo oslobađajući zaposlenike repetitivnih zadataka, ostavljajući im prostor i vrijeme za kreativnije i strateški važnije poslove. Priča o trendovima za iduću godinu ne može proći ni bez umjetne inteligencije. Iznenađuje pogledati trenutačne dosege u autonomnoj vožnji, prepoznavanju lica ili upravljanja glasom. S daljnjim napretkom umjetna inteligencija bit će još važnija. Iduća godina bit će i u znaku napredne analitike, sve važnijeg čimbenika u razvoju kompanija. Okruženi smo s mnogo podataka koje treba prikupiti, analizirati i pretvoriti u vrijedne informacije. Te informacije i uvidi pomažu tvrtkama u analizi trenutačnog stanja, ali i sagledavanju šire slike te prognoziranju trendova.

Zato analitika ima veliku ulogu i u personalizaciji i u unaprjeđivanju iskustva korisnika, zaposlenika, proizvoda i brendova. Korisničko iskustvo i iduće će godine biti vrlo važna tema. Nijedna ozbiljna kompanija koja se želi razvijati i rasti neće to moći učiniti a da ne osluškuje i ne prati potrebe i želje svojih korisnika, zaposlenika, ali i poslovnih partnera i suradnika. U digitalnoj ekonomiji upravo je iskustvo jedan od faktora diferencijacije neuspješnih od uspješnih tvrtki.

U SAP-u o tim tehnologijama i trendovima razmišljamo u sklopu strategije pametnog poduzeća imajući na umu sljedeće: kako najbolje iskoristiti nove tehnologije za unaprjeđivanje poslovanja i poslovnih procesa? Tomu ostajemo posvećeni i iduće godine. Tvrtke koje žele ostati konkurentne prije ili poslije naći će se pred odlukom da ponovno osmisle svoj poslovni model, a nove tehnologije mogu im pomoći u tome. To je digitalna transformacija u praksi.

Izazovi 2020. 1. spremnost tvrtki na inovacije i promjene

2. mogućnost slabijeg rasta domaćega gospodarstva

3. brzina digitalizacije

A što čeka Hrvatsku iduće godine? Jedno je sigurno: od siječnja do lipnja 2020. Hrvatska preuzima predsjedanje Predsjedništvom Vijeća Europske unije, što je odlična prilika za dodatno pozicioniranje Hrvatske na razini Unije i pokazivanje zrelosti za nošenje s europski važnim temama.

Neće biti recesije... bar još neko vrijeme

Iako se već u ovoj godini pojavila zabrinutost zbog nove recesije, srećom, to se nije dogodilo pa možemo odahnuti, barem na neko vrijeme. No to ne znači da je opasnost prošla. Stoga pri gospodarskim ocjenama i prognozama za iduću godinu ostaju određena bojazan i oprez. U današnjemu kompleksnom i iznimno povezanom svijetu na ekonomske prilike u Hrvatskoj 2020. utjecat će niz faktora, prije svega zdravlje europske ekonomije i rast konkurencije u turističkoj industriji na Sredozemlju.

Tema koja će u Hrvatskoj svakako biti relevantna i idućih dvanaest mjeseci jest nedostatak radne snage, što postaje sve izraženije u različitim gospodarskim granama. Kad govorimo o tržištu rada, postavlja se i pitanje kompetencija, znanja i vještina za rad s novim tehnologijama i u digitalnoj ekonomiji. Rješavanju tog problema treba pristupiti što ozbiljnije i hitnije. Naime, nove tehnologije pridonijet će otvaranju radnih mjesta, no od zaposlenika, ali i osoba koje će tek izaći na tržište rada, tražit će se neka nova znanja. Bez toga će biti teško govoriti o uspjehu digitalizacije ili industriji 4.0. Obrazovanje u skladu s potrebama dvadeset prvoga stoljeća treba biti prioritet jer ono je zalog uspjeha cijele zajednice.

Ulaganje u razvoj, širenje tržišta i inovacije

Svjesni izazova pred kojima se nalazimo, trebamo već danas razmišljati o tome što možemo učiniti kako bismo ih premostili i koje nam se nove prilike otvaraju. Za tvrtke to može biti ulaganje u vlastite razvojne kapacitete, širenje tržišta i uvođenje inovativnih tehnologija. S druge strane, kao pojedinci trebali bismo se okrenuti stjecanju novih vještina. Pravo je vrijeme za postavljanje zdravih temelja za budućnost. Svaki napor koji sad uložimo neće biti uzaludan, a u slučaju neke nove gospodarske krize bit ćemo pripremljeni.

Na kraju bih se osvrnula i na SAP, koji upravo iduće godine slavi dvadeset petu godišnjicu poslovanja u Hrvatskoj. Od početka svojim rješenjima podupiremo i potpomažemo poslovanje najvećih domaćih tvrtki. Zajedno s njima bavimo se inovacijama, rastemo i predvodimo trendove te razvijamo digitalno gospodarstvo i društvo. Na tome nastavljamo raditi, zato vjerujem da će 2020. za nas biti još jedna uspješna godina.