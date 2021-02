SUDAC ‘TO GO‘: Kako se zapravo dogovara izbor predsjednika Vrhovnog suda

– Halo, Andrej?

– Bok, Zorane, dugo se nismo čuli.

– Je, zadnji put si slagao legiće s malim. Kako mu ide?

– Odlično, talentiran je za arhitekta, možda ode na taj faks.

– Ma daj, znaš i sâm da je Pravo zakon. Vidi nas, što nam fali?

– Pa ništa… osim predsjednika Vrhovnog suda.

– Da, znaš da te zato zovem.

– Istina, nisu baš neki, kandidati. Makar, Đuro ima iskustva, mogao bi još jedan mandat…

– Samo preko mene mrtvog. To znaš. Ali hajde da se dogovorimo.

– Ja sam za. Pucaj!

– Što kažeš na Ranka, to je ionako HNS-ov dečko?

– Nije Marijan loš, obiteljski je čovjek, zaposlio kćer na sudu… Samo, nakopat ćemo si na vrat Ivana i Zvonimira.

– Oni znaju biti gadni?

– Ne oni. On!

– A, Čičak…

– Već mi je pisao o njemu, kad ga je onaj moj Man With The Balls predlagao za ministra pravosuđa. Zamisli, rekao je da je to sudac bez prezimena, a s dva imena…

– …A kad to kaže Ivan Zvonimir, stvarno je nezgodno. A imaš ti nekoga?

– Pa, možda Marin…

– Marin?

– On je sad potpredsjednik, ima iskustva,

– Hm, on pazi s kim pije kavu, a sad može piti samo sâm i to ovu tvoju – coffe to go!

– Ma nemoj me zezat. Nego, Marin?

– Gledaj, on se zalagao za Visoki kazneni sud, protiv kojeg su i Peđa i Orsat. Mislim, lako za Peđu, ali Orsat mi to ne bi oprostio. A ako već moram ostat bez njega, hajdmo onda s njim u Vrhovni sud!

– Ma Zorane, znaš da to ni za tebe ne mogu napravit.

– Znam. A sjećaš se Ratka, on je već u Vrhovnom…

– Ščekić iz priče o Ratku i Radovanu?

– Je, taj. Radovan je hapsio, a Ratko sudio.

– Da, osudio je čak petoricu od njih dvanaest. Dobro, nešto je morao, takva su bila vremena…

– Ali i tad je bio hrabar. Rekao je da zagrebačke mafije nije ni tad bilo…

– Da, ali ostavio nas je na cjedilu s ćaćom. Počeo mu je suditi za Hypo i Ina – Mol, navodno je sve već bilo dogovoreno, a onda je zbriso u Vrhovni, i opet ispočetka. Pa je l' ti znaš koliko je to odugovlačenje meni odnijelo glasova svih ovih godina!

– Al' opet si najjači…

– Jesam, jesam, al' to mu ne mogu oprostit. Daj da smislimo nekog drugog.

– Dobro, Andrej, a što kažeš na Ivana? Sudac, Hercegovac, dragovoljac…

– Ma možeee! Što ga nisi odmah predložio! Kako Ivan ne bi mogao. Vidiš da se mi oko svega možemo dogovoriti!

– Samo da javim Orsatu. Orsateee, dogovorili smo Vučemila!...

– … Ali Zorane, kojeg Vučemila? Zar nisi mislio Turudića?

– Ma neee!

– E, jebi ga, opet smo na početku.



Ovaj razgovor nije se nikad dogodio i plod je autorove prljave mašte.