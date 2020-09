Tanya Šplajt – Brainović: U samo pet dana omogućili smo rad od kuće za 500 zaposlenika banke

U Addiko banci, osim kolega u poslovnicama, svi ostali radimo od kuće već šest mjeseci, pozitivno; produktivniji smo u organizaciji i isporuci. Interna istraživanja pokazala su da zaposlenici koji rade od kuće pohvaljuju takav način rada te su istaknuli da su timski duh i povjerenje ojačani tijekom ovog razdoblja. Dobili smo ove godine priznanje koje nas je obradovalo 'Izvrsnost u izazovima', koje smo primili od tvrtke Selectio, između ostalog, zbog brige o zaposlenicima i brze prilagodbe na nove načine rada u poslovnicama i virtualnim timovima.

Tako je, primjerice, u samo pet dana omogućen rad od kuće za 500 zaposlenika banke. Tu nam je pomogla i činjenica da je Addiko banka usredotočena na digitalnu transformaciju poslovanja i ima zacrtan strateški put moderne i digitalne banke. Zbog toga se lakše prilagodila uvjetima koji su nastupili zbog pandemije.

S druge strane, meni osobno, a i velikom broju mojih kolega, nedostaje osobni kontakt. Veseli me kad se čujem ili vidim s kolegama koje nisam dugo vidjela. U proteklom razdoblju nisam putovala po Hrvatskoj, ali niti u druge Addiko banke u regiji i nisam imala priliku susretati se s kolegama uživo tako da me svaki susret, bio virtualni ili uživo, iznimno veseli.

Kad pričamo o strahovima u obavljanju posla vezano uz novonastale uvjete, ne bih to nazvala strahom nego više nelagodom zbog nepredvidivosti situacije u kojoj je teže planirati i određivati prioritete. Trenutačno se nalazimo u razdoblju kad je organizacija rada drukčija i suočeni smo s realnošću u kojoj paralelno planiramo nekoliko scenarija i onda se u datom trenutku brzo prilagođavamo. Na dnevnoj razini se u svom poslu susrećemo sa situacijama koje dosad nismo imali. Zato bih rekla da to nije pitanje straha već samo propitkivanja u smislu što sad sve možemo napraviti i kako se bolje pripremiti na ono što nam donosi budućnost.

Moram istaknuti da smo u Addiko banci stekli značajna iskustva jer smo se brzo prilagodili novonastaloj situaciji ovog proljeća, a sad je izazov da primijenimo to iskustvo, ono dobro i ne tako dobro, i još bolje i mudrije organiziramo rad u nadolazećem razdoblju. Sretna sam što su naša nastojanja da osiguramo sigurno i motivirajuće mjesto za rad prepoznata izvan banke, ali još me više veseli što nam naši zaposlenici kažu. Dobivamo pozitivne povratne informacije u anketama koje smo provodili tijekom proteklih šest mjeseci. Ali to nas obvezuje da nastavimo tim putem i dalje.

Kod nas u Addiko banci izazovi, dinamika i pozitivna energije su uvijek prisutni. Ono što me ne veseli je neizvjesnost na koju se svi moramo naviknuti i naučiti s njom živjeti. Smatram da je jedan od načina nošenja s neizvjesnošću planiranje, tako da puno vremena posvećujemo upravo planiraju i pripremi za nadolazeće razdoblje koje nastavlja biti izazovno te kvalitetnoj izvedbi svakog zadatka. Ono što me posebno veseli je Addiko timski duh koji se još jednom pokazao iznimno važnim, posebno u proteklom razdoblju. Pokazali smo odlučnost, timsku suradnju i dokazali da smo tu za naše klijente, ali i jedni za druge. To su odlični temelji na kojima nastavljamo graditi našu Addiko priču.



