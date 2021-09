Vanja Figenwald: Pravosuđe postaje opasno po državu

Nagledali smo se dosada somnambulnih buncanja proslavljenog hrvatskog pravosuđa, vjerojatno jednog od najgorih u 'slobodnom svijetu', toliko da je šteta trošiti papir na njihova nabrajanja. Najnovije su eskapade ljudi s, blago rečeno, nakaradnim osjećajem za pravdu, etiku, moral i elementarnu ljudskost smanjivanje kazne jednoj pedofilčini zbog nekakve potvrdice o sudjelovanju u Domovinskom ratu i odluka da portal H-alter ne smije pisati do daljnjeg o Gordani Buljan Flander i poliklinici čija je ravnateljica.

Na prvo pervertiranje pravde smo odavno iz puke nemoći oguglali, dok je potonje ipak novost jer pokazuje da se ovaj maligni rak koji desetljećima izjeda Hrvatsku sada proširio i na same temelje. Još jedna u nepreglednom nizu spektakularnih odluka domaćeg pravosuđa, u režiji stanovitog suca Andrije Krivaka, izravno zabranjuje jednom mediju pisanje o javnoj osobi, što je čak i za izrazito niske, praktički nepostojeće, kriterije reality showa 'Keeping up with hrvatsko pravosuđe' korak predaleko zato što udara u same osnove države. Naravno da Krivak to ne razumije, on je samo hrvatski sudac, no donošenje takve odluke može se protumačiti jedino kao sabotiranje hrvatske demokracije i njenih osnovnih ustavnih vrednota.

Ugodno je zato bilo vidjeti brzu reakciju novog gradonačelnika Zagreba Tomislava Tomaševića koji je promptno smijenio Upravno vijeće Poliklinike za zaštitu djece i mladih, iako samu ravnateljicu Buljan Flander nažalost nije. Iako je više riječ o simboličnom činu, poruka je jasna i dobrodošla zato što barem načelno pokušava zaštiti državu od napada sudstva. Štoviše, čak je, za divno čudo, reakcija Vlade bila obilježena nevjericom, tako da je uvaženi sudac Krivak postao slavna osoba preko noći.



Ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek izjavila je u četvrtak kako joj je neshvatljivo i neprihvatljivo da se može donijeti odluku kojom se nekome unaprijed zabranjuje pisanje o nečemu, a oglasio se i premijer Andrej Plenković, inače uvjeren da je s pravosuđem sve sasvim u redu, ustvrdivši na sjednici Vlade kako je riječ o odluci koja zabrinjava, premda je požurio odbaciti tezu da se radi o zabrinjavajućem trendu. 'Mi se zalažemo za slobodu medija. Želim naglasiti da je jasan politički stav Vlade, a to je da o slobodi medija, govora ne smije biti ograničenja. Odbacujem bilo kakve insinuacije. Sloboda medija da, a od jednog slučaja stvarati sliku da postoji problem slobode medija to ne'. Mediji, s druge strane, imaju nešto drugačija iskustva, pri čemu je ironija da se upravo premijer, pa i njegov otac, u posljednje vrijeme vole baviti, hm, medijima i njihovim pisanjem.

Odavno je razvidno da se pravosuđe otelo potpuno kontroli i počelo živjeti u paralelnoj stvarnosti koja ima golemo razumijevanje za silovatelje, pedofile, ubojice i profesionalne kriminalce, ali sada je, ohrabreno manjkom bilo kakve relevantne reakcije ostalih grana vlasti, otišlo i malo dalje, sugerirajući da može što god hoće. Već sutra, dakle, možemo očekivati da neki Krivak, jer Pravak definitivno nije, potezom pera ukine demokraciju i parlament. Stvarno, što ga sprječava?