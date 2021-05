VIRTUALNO SUČELJAVANJE: Tko su i što nude kandidati za predsjednika Vrhovnog suda

• Okupili smo ovdje na virtualnome mjestu sve kandidate za predsjednika/predsjednicu Vrhovnog suda. To su Zlata Đurđević, Lana Petö Kujundžić, Snježana Rizvan, Šime Savić i Boris Vuković. Predstavite nam se ukratko.

ĐURĐEVIĆ: – Predstojnica sam Katedre za kazneno pravo na Pravnom fakultetu u Zagrebu.

RIZVAN: – Nakon pet godina na Sudu udruženog rada u Splitu, od 1991. do danas radim na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Splitu kao pravna savjetnica na najrazličitijim i najsloženijim pravnim poslovima.

SAVIĆ: – Radio sam u MUP-u, najprije kao policijski službenik u prometnoj policiji, 1988. diplomirao sam na Pravnom fakultetu u Zagrebu uz rad. Bio sam dragovoljac Domovinskog rata u borbenim postrojbama. Od 1995. radim kao odvjetnik, a prošle sam godine obranio doktorsku disertaciju 'Zaštita oštećenika kao potrošača iz obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti' na Pravnom fakultetu u Mostaru.

• U Mostaru?

PETÖ KUJUNDŽIĆ: –​ Pa zar je to sramota? Ja sam doktorirala u Travniku. Imam više od 35 godina sudačkog iskustva. Sada sam sutkinja Visokoga kaznenog suda i predsjednica Udruge sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež.

VUKOVIĆ: – Sudac sam Trgovačkog suda u Osijeku. Dugogodišnji sam registrirani nogometaš, rekreativno se bavim crossfitom i biciklizmom.

• Što biste najkraće izdvojili iz svojih programa?

RIZVAN: – Treba raditi na iskorjenjivanju percepcije korupcije kao normalnog stila života.

SAVIĆ: – Suci se trebaju kloniti svakodnevnih medijskih istupanja o svemu, svakome i svačemu, poglavito javnog druženja s osobama protiv kojih se vode različiti sudski postupci.

VUKOVIĆ: – Jednostavno se ne smiju događati primjeri da sudac svakodnevno umjesto u propisanih 7 h dolazi na posao u 9 h i da umjesto u propisanih 15 h s posla odlazi u 14 h, s tim da se i propisana stanka od pola sata produljuje prema potrebi.

PETÖ KUJUNDŽIĆ: – Radi nepristranog suđenja podjela predmeta mora biti nasumična i tehničkom dodjelom, izuzev kad se radi o istoj vrsti predmeta koje treba dodijeliti istomu vijeću radi provođenja ujednačenosti sudske prakse kao i radi specijalizacije.

ĐURĐEVIĆ: – Sudstvo, koje svoj legitimitet crpi iz povjerenja građana, danas je na najnižim granama. To je posljedica devastacije pravosuđa u 90-ima, kad je provedena temeljita kadrovska čistka s pomoću Državnoga sudbenog vijeća koje je odlučivalo isključivo prema kriterijima tadašnje političke podobnosti. Hrvatska neće izaći iz tranzicije iz nedemokratskoga jednopartijskog sustava koji nadzire sudstvo u demokratsku državu vladavine prava dok se to ne promijeni.

• Hvala, na vezi imamo i premijera koji bi nešto rekao o tome.

PLENKOVIĆ: – Cijeli populističko-politički program ove kandidatkinje htio bi vratiti izbor sudaca u Hrvatskoj u vrijeme kad je politika birala suce. Da smo imali tu politiku kad smo pristupali Europskoj uniji, ušli bismo za pedeset godina. Osim što se sama diskvalificirala, i programski se razilazimo.



Ovog puta nije trebalo izmišljati. Iako se ovo virtualno sučeljavanje nije dogodilo, temelji se na stvarnim programima i izjavama sudionika.