Višnja Starešina: Brexit i Megxit – pozicioniranje Velike Britanije u novome svjetskom poretku

Tko nije pratio turbulencije Megxita koje su kulminirale dramatičnim sazivanjem kraljevskog summita u Sandringhamu? Svi su pratili. Pet su dana glavna globalna tema bili Meghan i Harry, njihova želja da se oslobode kraljevskih dužnosti i preseljenje, zapravo polupreseljenje u Kanadu. Svi su o tome imali neko mišljenje: je li sve to 'skuhala' Meghan, je li se zbog nje princ William odrekao brata, što će reći Charles, kako će reagirati kraljica, kako će to podnijeti bolesni princ Philip, od čega će živjeti odbjegli prinčevski par?

A onda je Njezino Kraljevsko Veličanstvo Elizabeta II. uzela stvari u svoje ruke. Sazvala je obiteljski summit u svome privatnom dvorcu Sandringhamu, u nedjelju se pomolila na misi, a u ponedjeljak sjela za volan svog terenca, stavila slušni aparatić da ih bolje čuje i zaputila se put dvorca dočekati sina i unuke, dok je snahu s pacifičke obale Kanade uključila videovezom.

A svijet je bio u iščekivanju vijesti iz Sandringhama. Najprije su prinčevi William i Harry objavili da su priče o njihovoj svađi lažne vijesti, da se i dalje vole jednako i bezrezervno. Kraljičina je, dakako, bila zadnja. Priopćila nam je da 'ona i njezina obitelj potpuno podupiru želju Harryja i Meghan da stvore novi život', a pojedinosti aranžmana će dogovoriti. Mi ćemo to, naravno, pratiti u sljedećim epizodama.

Meghan i Harry kao Kardashiani

Harry i Meghan već su tri godine jedan od najjačih brendova Ujedinjenoga Kraljevstva s tendencijom rasta. U svijetu zabave i 'life stylea' vrijednost njihove 'vidljivosti' a time i utjecaja, neprocjenjiva je – kao da su kraljevi cijelog svijeta, a ne vojvode od Sussexa na otoku zapadno od Europe.



stina, taj njihov kraljevski brend pomalo podsjeća na Kardashiane. Ali to je ono što se danas nosi i traži u tom segmentu industrije zabave. Ne bih željela tvrditi da su Harry i Meghan od samog početka (i) dobro osmišljen marketinški projekt u službi izgradnje novog imidža Ujedinjenoga Kraljevstva i ostvarenja novog utjecaja unutar medija globalne industrije zabave. Ali prema posljedicama i rezultatima, oni to svakako jesu.



Harry i Meghan danas čine Ujedinjeno Kraljevstvo dnevno prisutno i prepoznatljivo u cijelome svijetu, čak i među populacijom koja ne zna pronaći London na karti svijeta, a više ne zna ni što je to karta svijeta. I kada promatramo Megxit u tom svjetlu, onda možemo konstatirati da njihov put prema ostvarenju svjetskog utjecaja i jačanja brenda britanskoga kraljevstva tek počinje.



Za početak bivša britanska kolonija Kanada dobiva na svome teritoriju britansku poluprincezu Meghan primjerenu novom dobu (gotovo princeza, a jedna od nas, bivša i buduća influencerica). Najavljeni ulazak kraljevskog para u svijet medija otvara put rastu njihova globalnog utjecaja (i pratećih financijskih efekata) do neslućenih razmjera.

Osvajanje neoliberalne ljevice

Meghan zabavlja djecu posuđujući glas u Disneyjevim crtićima, Harry zajedno s Oprah Winfrey snima dokumentarce za spašavanje svijeta. A Ujedinjeno Kraljevstvo osvaja nišu utjecaja i u prostoru neoliberalne ljevice koja je prirodno nesklona kraljevstvima i tradiciji, to im je zastarjelo i smiješno. Ali Harry i Meghan su drukčiji, nekonvencionalni, jednostavno njihovi i to ne skrivaju. Osobito Meghan, koja na društvenim mrežama otvoreno ratuje s Donaldom Trumpom. Za popunjavanje druge niše utjecaja, one konzervativne, Kraljevstvo ima princa Williama i distanciranu princezu Kate.



Kako se dade zaključiti iz kraljičina priopćenja, i nakon Megxita Harry i Meghan u svom će djelokrugu zadržati zemlje Commonwealtha, nekadašnje britanske kolonije, ali ne kao dio službenoga kraljevskog protokola, već u nekom privatno-službenom partnerstvu. Pravnici će već pronaći model. Potpomognuti medijskim angažmanima i statusom buntovnika u kraljevskoj obitelji, Harry i Meghan svakako će osnažiti prisutnost i naklonost novih generacija u bivšim kolonijama prema britanskoj kruni. Uostalom, već su najavili da će im jedan od prvih projekata biti zaklada za spašavanje slonova u Bocvani, a i šire.



U svojoj biti i Brexit i Megxit dio su iste priče, priče o pozicioniranju Velike Britanije u novom svjetskom poretku koji je u stvaranju. Izlaskom iz EU Velika Britanija nastoji ojačati svoj utjecaj u Europi i svijetu u novim geopolitičkim kombinacijama. Izlaskom iz službenoga kraljevskog protokola Harry i Meghan zapravo će jačati vidljivost i utjecaj Ujedinjenoga Kraljevstva u svijetu. I uopće ih ne zanima što o tome misli predsjedatelj Europskog vijeća Andrej Plenković.