Višnja Starešina: Državno piratstvo u bjeloruskoj režiji Putinova je podvala nemoćnoj Europskoj uniji

EU je ovih dana barem o jednoj temi bio jedinstven i odlučan. U zajedničkoj osudi 'državnog piratstva' bjeloruskog predsjednika-diktatora Aleksandra Lukašenka rame uz rame su bili predsjednica EK Ursula von der Leyen i predsjednik Europskog vijeća Charles Michel, koji su se nedavno sukobili u vezi s mjestom na Erdoğanovoj sofi. Visoki predstavnik EU za vanjsku i sigurnosnu politiku Josep Borell najavio je oštru europsku akciju. Šefovi država i vlada članica EU natjecali su se u osudi Lukašenka i tko će odlučnije zatražiti da odmah oslobodi otetoga oporbenog novinara i aktivista Romana Protaševiča? No Lukašenkov drski bezobrazluk ujedno je pokazao slabe točke i nemoć europske sigurnosne i obrambene politike.

Lukašenko se baš izazivački i grubo poigrao sa Zapadom i zagovaranjem demokratskih vrijednosti, a osobito s obranom i sigurnošću EU, na čijem je teritoriju (avion irskog prijevoznika Ryanaira) započeo taj čin 'državnog piratstva'. Nije se taj prepad dogodio niotkud. Agenti bjeloruske (ili bratske ruske?!) tajne službe pratili su oporbenog novinara i aktivista Protaševiča u Litvi, gdje je živio u egzilu (Lukašenkova je oporba uglavnom ili u egzilu ili u zatvoru).

Znali su da ide na odmor u Grčku, da se vraća u Vilnius Ryanairovim letom FR4978, te se nekoliko agenata ukrcalo u isti avion, a vjerojatno su ga pratili i tijekom cijelog odmora u Grčkoj. Pustili su ih da prelete gotovo cijeli bjeloruski zračni prostor i kad su se već približavali litavskom zračnom prostoru i zračnoj luci u Vilniusu, avion su presrela dva bjeloruska MIG-a 29 zatraživši da se vrate i slete u zračnu luku u Minsku, slagavši da je u zrakoplov podmetnuta bomba.

Akcijski dramolet i diktatorski klasik

Temeljnoj laži o bombi još su dodali da ju je podmetnuo Hamas, nezadovoljan europskim stajalištem prema palestinsko-izraelskom sukobu. Bomba je dakako izmišljena. Izmišljena je i uloga palestinske islamističke organizacije Hamas, koji uopće nema razloga biti nezadovoljan europskom politikom prema palestinsko-izraelskom sukobu, jer EU nema neku bliskoistočnu politiku, pa ni politiku prema palestinsko-izraelskom sukobu. U dva tjedna posljednje ratne eskalacije nije uspio proizvesti čak ni jednu zajedničku izjavu o tome. No vratimo se Lukašenku i njegovu 'državnom piratstvu'.

Iz zrakoplova su izveli putnike da bi potražili tu izmišljenu bombu, a zapravo da bi izdvojili Romana Protaševiča (i njegovu partnericu) i otpremili ga u zatvor. Uslijedio je diktatorski klasik: Protaševičev zatvorski video s iznuđenim priznanjem podrivačkih djelatnosti prema Bjelorusiji i velikom vođi Lukašenku, molbe njegove majke i prijatelja upućene Zapadu da ga izvuku iz zatvora jer će ga ubiti, obrana Lukašenkova 'državnog piratstva' iz Moskve, koja je otklonila svaku sumnju tko je zapravo stariji partner u toj otmici.

Uz taj površinski akcijski dramolet Aleksandar Lukašenko, kao produžena ruka Vladimira Putina, uputio je EU vrlo ozbiljne poruke: da je premrežen njegovim, odnosno Putinovim agentima, da nijedan ruski ili bjeloruski politički azilant u Europi nije siguran, da se neće libiti koristiti sredstvima državnog terorizma kako bi ih zastrašio. Poruka zastrašivanja je osobito namijenjena baltičkim državama i Poljskoj.

Preostaje još samo – oštrija izjava

A što na to može učiniti EU? Ono što je već učinio: oštro osuditi otmicu aviona i oštro zatražiti od Lukašenka da oslobodi Protaševiča. Još oštrije nego što je od Putina tražio da oslobodi Alekseja Navaljnog, na što se on oglušio, kao što će se i manji brat Lukašenko oglušiti. U slučaju Navaljnog EU je ubrzo ušutio, pragmatično zamijenivši slobodu političke oporbe za ruske energente. U slučaju Protaševiča možda će ponoviti neku još oštriju zajedničku izjavu. Lukašenku to može reći. I na tome uglavnom završavaju europske obrambene mogućnosti.

Neke su države (Njemačka, Francuska, Poljska…) suspendirale letove za Bjelorusiju i letove iznad bjeloruskoga zračnog prostora, dok ne odluče drukčije. A to će se vjerojatno dogoditi vrlo brzo, jer EU nema izvršne ovlasti regulirati promet svojim zračnim prostorom, a još manje bjeloruskim, i stvorit će nered u zračnom prometu. A svaka dodatna sankcija Lukašenku dovodi u težu poziciju stanovništvo i Lukašenka još čvršće veže uz Rusiju.

Zato ono što se na prvi pogled čini kao čvrsta i odlučna Europska unija u osudi 'državnog piratstva' ispod površine izgleda sasvim drukčije. Putin je gurnuo minornu Uniju da se zabavlja s minornim Lukašenkom. A on će se na skorašnjem samitu s Bidenom u Ženevi baviti važnim temama svjetskog i europskog poretka.