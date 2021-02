Višnja Starešina: Proizvodnja i distribucija cjepiva protiv COVID-19 podsjećaju na hladni rat

Prije godinu dana, kada smo počeli ulaziti u svijet uređen prema pravilima pandemije COVID-19, jedna od prvih zabrinutosti bila je: ostvaruje li se nad nama sustav kontrole čvršći od onog kojim nas je plašio Orwell? Hoće li nas naše države i političke kaste zbilja legalno pratiti 24 sata na dan COVID-detektorima u aplikacijama naših mobitela?

U međuvremenu je život pod maskom postao toliko uobičajen da viđam ljubitelje prirode koji čak i na Sljeme, po pustoj stazi idu sa zaštitnom maskom na licu. Liječnici i medicinsko osoblje u skafanderima postali su uobičajena slika. A što se stalnog praćenja i poništenja naše privatnosti tiče – što je to uopće privatnost? A Orwellov distopijski fiction '1984' mala je beba prema svojim suvremenim totalitarnim inačicama, jedan mali, na diktatorskoj paradigmi totalitarizama dvadesetog stoljeća izrastao Veliki Brat, koji nas je želio podčiniti zbog svojih političkih ciljeva.



Tako je proziran u svojim nakanama u usporedbi sa sveobuhvatnom kontrolom koja se danas provodi kombinacijom high-techa i globalne plemenitosti, a koja nas želi spasiti, kontrolirati nas za naše dobro i sačuvati nas od naših pogrešaka. A mi smo to u samo jednoj pandemijskoj godini prihvatili bez velikih propitivanja.

Nova normala s COVID-putovnicama

Dok smo se lani užasavali nad COVID-detektorom u mobitelima, danas nam je normalno da globalna COVID-putovnica postaje nova stvarnost, da na njoj radi stotinjak high tech kompanija, da će je uskoro početi primjenjivati nekoliko zračnih prijevoznika kao njezini najbolji ambasadori.

Da su vas prije dvadesetak godina u zračnoj luci upitali niste li možda pozitivni na HIV, potencijalni nositelj AIDS-a, bio bi to svjetski skandal. S razlogom. Tko ima pravo toliko se miješati u vaš zdravstveni karton? Tko ima pravo na šalteru dijeliti ljude na potencijalno zdrave i potencijalno zaražene? Koliku količinu potencijalnih zloporaba takva podjela sadrži? Pardon, sadržavala je.



U bližoj budućnosti vjerojatno vas više neće ni pitati imate li COVID-putovnicu, ni biste li je željeli imati. Već ćete biti u datoteci, dostupni čak i službeniku u zračnoj luci. Ne budete li u rubrici 'cijepljeni', možete se vratiti kući, za svoj kompjutor, na svoje omiljene mrežne stranice, koje će vam reći gdje ste pogriješili i kako možete ispraviti pogrešku – cijepiti se.



COVID-putovnica 'omogućit će vam da putujete, da se vratite svome poslu, u svoje škole, normalnom životu… uza zaštitu vaših podataka', objasnio nam je ovih dana direktor The Commons Projecta, podružnice Rockefellerove fondacije koja surađuje na projektima promocije buduće globalne COVID-putovnice. Za naše dobro dakako, da nas spasi. Mnoga nekad uobičajena pitanja više se ne postavljaju kada je u pitanju taj izum za opću dobrobit.

Do cjepiva kao do atomske bombe

Na primjer, nije li ova jednogodišnja potraga za cjepivom i lijekom imala kao deklarirani cilj zaustavljanje pandemije i izlječenje bolesnih, a ne ulazak čovječanstva u globalnu evidenciju COVID-putovnice? Čemu služi ta putovnica za budućnost, ako ćemo pandemiju na globalnoj razini uskoro stavili pod kontrolu? Ili Bill Gates zna više kada predviđa mnogo gore pandemije i zloporabu umjetne inteligencije? Kako to da utrka za tako plemenitim ciljem, poput cjepiva protiv COVID-19 podsjeća na nekadašnju utrku za izradu vlastite atomske bombe (sudjeluju iste države), a da distribucija cjepiva podsjeća na markiranje vlastitih zona utjecaja? Je li jedino Ursula von der Leyen primijetila da Rusija (zaboravila je Kinu) tako velikodušno obećava drugim državama svoje cjepivo, a vlastito stanovništvo gotovo da ne cijepi? Ili je to primijetila tek nakon što je EU ispao iz utrke, ostavši bez vlastita cjepiva?



Godinu dana poslije postalo je normalno da svijetom naizgled upravljaju epidemiolozi i stručnjaci srodnih profila. U starom normalnom bilo je uobičajeno da to čine političari i državnici. Najmoćnije države i njihova vodstva pretvorili su se u lovce na cjepivo i trgovce cjepivom. Novi globalni poredak strukturira se oko virusa za koji još uvijek ne znamo je li ga izmislio i plasirao šišmiš ili je to bio netko drugi. Prije šišmiša društvene i globalne poretke i njihova pravila osmišljavali su filozofi, politolozi, ljudi od knjige i znanja. Vlasnici i pokretači danas najvećih high-tech kompanija, koje na osnovi koronavirusa organiziraju novi poredak, svi zajedno nemaju jedan pristojan doktorat. To očito jest budućnost. Zato mislim da je danas važno barem – ne prepustiti joj se bez pitanja.