Višnja Starešina: Uloga ‘luftbalona‘ u uzletu i padu nesuđene nasljednice Angele Merkel

Prije samo tri mjeseca kancelarska kandidatkinja njemačkih Zelenih Annalena Baerbock slovila je kao moguća nasljednica Angele Merkel i nova stvarna šefica Europe. I tada su svi znali da je najveće karijerne uspjehe zapravo ostvarila skačući po trampolinu. No nije to bila zapreka Zelenima da je nominiraju za kancelarku, a ni biračkom tijelu da mu u ispitivanjima javnog mnijenja Annalena postane sve poželjnija kancelarka. Uskoro je u anketama pretekla CDU-ova kancelarskog kandidata, a SPD-ova je ostavila daleko za sobom. Njemački novinari oduševljeno su pljeskali njezinim odgovorima u intervjuima.

A onda je prije otprilike mjesec dana počeo pad. Prvi je put počela padati nakon što je radosno najavila da će, kad njezini Zeleni dođu na vlast i počnu provoditi svoju zelenu političku agendu, Nijemcima poskupjeti benzin. Annalena se čudila: zašto Nijemci ne žele spašavati planet od klimatskih promjena puneći džepove zelenim industrijskim lobijima? No onda je prije desetak dana otkriveno da je velikim dijelom plagirala (prepisala bez navođenja izvora) svoju novu knjigu, 'Sada: kako obnavljamo svoju zemlju'. Trebao je to biti ukoričeni politički manifest buduće kancelarke. A kad tamo, internetske tražilice plagijata otkrile su da je Annalena prepisala cijele pasuse, odasvud pomalo: od njemačkih dnevnika i tjednika preko službenih vladinih stranica pa sve do – Wikipedije.

Politički upravljivi 'luftbaloni'

Prepuštam njemačkim medijima i njemačkim političkim protivnicima raspravu o tome kako se i zašto nakon proljetnog uzleta Annalena politički strmoglavila. Je li imala neprijateljske savjetnike? Je li joj možda aferu s plagijatom smjestila Merkel? Mene više zanima što se iz Annalenina slučaja može razabrati ili naučiti o sveprisutnom fenomenu luftbalona u suvremenome političkom i javnom prostoru, o njihovu trajanju, o upravljanju njima.

Prvo: luftbaloni se u suvremenoj politici upotrebljavaju da bi na zabavan način uvjerili javnost u ono što joj ozbiljni političari ili znanstvenici ne mogu nikako zdravorazumski objasniti. Primjerice, da će skupa zelena energija, u kojoj je njemačka industrija osobito jaka, spasiti svijet od klimatskih promjena, a ne samo podebljati zarade zelenim lobijima. I da (njemački) birač treba poželjeti – to platiti.

Drugo: luftbalon mora djelovati simpatično i bezopasno, ali i biti dovoljno prazan da može brzo i visoko poletjeti i jednako se brzo i bezbolno ispuhati i spustiti. Ne možeš od Margaret Thatcher napraviti luftbalon. Mora biti kao Annalena, Kamala, Tomislav…

Treće: da bi bio upravljiv, luftbalon mora biti lako ucjenjiv. Annalena je unaprijed pristala na potpunu ucjenjivost kad je odlučila dati profesionalnom piscu da joj prije izbora napiše ležeran političko-programski manifest. Da se samo upitala: 'Zašto Merkel nikada nije napisala sličnu knjigu?'

Pop-okvir za rušenje željezne zavjese

No moguć je još jedan razlog toga naglog pada. Annalena sama i njemački Zeleni kao stranka izričito su se založili za obnovu istinskog savezništva sa SAD-om otvoreno kritizirajući Kinu i Rusiju. Dakle, za vanjsku politiku bitno drukčiju od one koju vodi Merkel, koja njemačku Europu nastoji postaviti između SAD-a s jedne strane i Rusije i Kine s druge strane. Zato nije isključeno da se prpošna Annalena politički strmoglavila zbog najdubljih geopolitičkih sadržaja.

Ali tako je to s luftbalonima. Uostalom, sjetite se velikog hita '99 Luftballons' njemačke pjevačice Nene iz prve polovine 80-ih godina prošlog stoljeća. Ljupka i miroljubiva pop-pjesmica o puštanju 99 luftbalona prema željeznoj zavjesi u Berlinu preko noći je postala njemački i svjetski hit. Jedini hit koji je Nena ikada otpjevala. Danas prilično pouzdano znamo da je to bio programirani pop-okvir za rušenje željezne zavjese i komunističkog bloka. Politički lideri tada su bili teškaši koji su se prezivali Reagan, Thatcher, Mitterrand, Kohl, uz potporu Wojtył​​e… Neni je pripala pjesma. U današnjoj banaliziranoj politici Nena bi možda bila Annalena. Kandidatkinja za kancelarku. Možda i kancelarka. Ali i danas bi bila duboko programirani luftbalon. Za koji u realnom vremenu najčešće ne znate pouzdano – ni zašto leti, a ni zašto pada.