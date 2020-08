Winter is coming: Šest razloga za strah od drugog vala koronavirusa

Najesen se može očekivati daljnje snažno smanjenje gospodarskih aktivnosti i ulaganja u nove projekte. Posljedica toga bila bi val stečajeva i znatno povećanje broja nezaposlenih, time i daljnji pad kupovne moći, a strah koji je nastao u društvu dulje će trajati

Najviše ponavljana fraza iz serijala 'Igre prijestolja' jest: 'Zima dolazi.' (Winter is coming.). Ona je moto Kuće Stark koja upućuje na strah od dolaska zime, kad agresivna sjeverna plemena Bijelih hodača počinju prodirati na teritorij kraljevstava Westerosa. U kontekstu današnje Hrvatske i povratka pandemije koronavirusa, stanja gospodarstva i zabrinutosti poduzetnika, strah od negativnih gospodarskih učinaka pandemije pojačava se. A zima dolazi.

Do prije nekoliko dana javnost diljem svijeta, Europe i Hrvatske bila je uvjerena da se zaraza koronavirusom povlači i da bi najgora pandemija ikada napokon mogla biti gotova. Međutim, koronavirus se vratio još zarazniji i najavio nastavak pandemije, koja bi mogla biti opasnija u zdravstvenom te mnogo razornija u gospodarskom smislu.

Prema najavama epidemiologa širom svijeta mogućnost da se COVID-19 vrati poslije ljeta je vrlo izgledna. Nemoguće je predvidjeti kako i kada bi svijet mogao izaći iz svoga najoštrijega gospodarskog zastoja od velike depresije gotovo prije jednog stoljeća. Daljnji razvoj pandemije i njezin utjecaj na naš život, kažu ekonomisti, jednostavno je previše neizvjestan i stoga je nemoguće prognozirati koliko će drugi val pandemije ugroziti tvrtke i hoće li vlade moći amortizirati njegove negativne učinke nakon što su se iscrpile tijekom prvog vala.

Dugotrajna gospodarska šteta

Ključni razlozi zabrinutosti 1. znatno smanjena javna potrošnja

2. prestanak Vladinih mjera pomoći gospodarstvu

3. razdoblje za početak funkcioniranja

nove vlade

4. do 70 posto manje turističkih prihoda

5. očekivani manji broj novih natječaja EU do nove financijske perspektive 2021. – 2027.

6. kašnjenje priprema za prve natječaje EU iz nove financijske perspektive 2021. – 2027.

---Prije nekoliko dana Organizacija za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD) priopćila je da bi drugi val epidemije mogao uzrokovati dodatni globalni pad BDP-a za više od 7,5%, a oko 40 milijuna više ljudi izgubilo bi posao. Čak i bez drugog vala, OECD je ove godine predvidio strašan pad globalnog BDP-a od šest posto, daleko najveći od osnivanja OECD-a prije 60 godina. Glavni ekonomist OECD-a rekao je da će drugi val znatno utjecati na svjetsko gospodarstvo 2021. godine i da velika neizvjesnost u pronalasku cjepiva sugerira dugotrajnu gospodarsku štetu, pogoršanu potrošačkim ponašanjem i trgovinskim tenzijama.

U Hrvatskoj se strah poduzetnika i menadžera od negativnih učinaka drugog vala povećava u zadnjih nekoliko dana. U razgovorima s mnogim menadžerima malih, srednjih i velikih tvrtki evidentno je da povratak na razinu poslovanja od vremena prije krize teče sporije nego što se očekivalo, a smanjena potrošnja javnosti se nastavlja. Ako tome dodamo činjenicu prestanka Vladinih mjera pomoći gospodarstvu i smanjenu mogućnosti za nastavak sličnih mjera, može se pretpostaviti da ćemo u zadnjem kvartalu tekuće godine vidjeti stvarne negativne učinke prvog vala krize koronavirusa.

Prijeti val stečajeva

Ali to nije sve. Već danas je poznato da će Hrvatska imati do 70% manje prihoda od turističke sezone, što će izravno utjecati na potrošnju u četvrtom kvartalu. Također, s krajem ove godine završava se tekuća financijska perspektiva EU fondova, a stručnjaci za EU očekuju znatno manji broj novih natječaja u razdoblju između dvije perspektive. Tome treba pribrojiti činjenicu da istodobno kasne pripreme za prve natječaje financirane iz nove perspektive EU fondova 2021. – 2027., što situaciju čini još više zabrinjavajućom. Nadalje, nakon parlamentarnih izbora ulazimo u razdoblje potrebno za formiranje nove vlade i početak njezina funkcioniranja, što će dodatno utjecati na borbu protiv pandemije. Ako se ove situacije poklope s drugim valom širenja pandemije najavljenim za jesen, za očekivati je znatno daljnje smanjenje gospodarskih aktivnosti, a time i ulaganja hrvatskih tvrtki u nove projekte. Posljedica toga bila bi val stečajeva i znatno povećanje broja nezaposlenih, a time i daljnji pad kupovne moći prosječnoga hrvatskog potrošača.

Na kraju, mjere borbe protiv zaraze donekle će spriječiti njezino širenje, ali strah koji je nastao u društvu dulje će trajati. Bez obzira na to hoće li drugi val biti zarazniji i s većom smrtnosti, on će utjecati na daljnju promjenu potrošačkih navika u vremenu prema kraju godine. Stoga bi fraza 'Winter is coming' mogla postati najviše ponavljana rečenica hrvatskog poduzetnika u sljedećem razdoblju. Potrudimo se u idućih devet mjeseci učiniti sve kako bismo ostali zdravi i spriječili daljnji pad hrvatskoga gospodarstva. Moguće je da ćemo do proljeća imati cjepivo. Ali najprije mora proći zima.