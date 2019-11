Što nas čeka na Best Stay 2019, konferenciji o turizmu koja se ne propušta

S više od 50 govornika iz turizma i hotelijerstva iz Hrvatske i regije peto izdanje konferencije Best Stay donosi više no raskošan program. Trodnevno događanje od 13. do 15. studenog okupit će preko 200 sudionika u opatijskom Amadria Parku. Osim dragocjenog druženja i umrežavanja, cilj konferencije je pretresti najaktualnije teme u svijetu turizma, predstaviti nove trendove i inovacije. Posebnost ove konferencije je njezin fokus na prakse nagrađivanih hotela iz regije. Takav sveobuhvatan pregled najuspješnijih primjera ključan je za razvoj kvalitetne turističke ponude.

Organizatori konferencije Proper i Lider media napominju da će hotelijeri željni novih znanja, vještina i uspjeha, korisna saznanja moći upijati iz studija slučaja, prezentacija i panel rasprava.

Prvoga dana glavna tema je tehnologija. Uzbudljivu budućnost s robotskim butlerima približit će nam Svetoslav Panev, generalni direktor bugarskog Best Western Sofia Airport Hotela, dok će o svim promjenama koje nove tehnologije donose turizmu popričati Tihana Baždar Gašljević iz Marriott Hotela, Marco Gilardi iz talijanske NH Hotel Grupe, Jean-François Fontaine-Boullé iz francuskog Cambium Networksa i Dino Kovačević iz Samsunga Hrvatska. Kako optimalno iskombinirati tradicionalne i tehnološke prodajne alate za povećanje broja rezervacija pitanje je na koje svi žele znati odgovor. Nema zime, formulu za uspjeh spreman je podijeliti predavač iz Njemčke, Raimund Notz, direktor optimizacije prihoda hotela za Centralnu i Istočnu Europu u Preferred hotelima i resortima. Zanimljivo će biti poslušati i turoperatere Kristiana Šustara iz Unilinea, Gorana Biljakovića iz Katarina linea, Andreja Kačiča iz slovenskog Collegium Mondial Travela te Viljama Kvalića iz također slovenskog Happy Toursa. Oni će nam dati odgovor na to što gosti zaista žele. Prvi dan zaključit će dodjela nagrada Best Stay 2019.

Drugi dan otvara jedinstvena priča o luksuznom resortu Teslino gnijezdo, a potom njemački, bosanskohercegovački, slovenski i hrvatski kolege hotelijeri raspravljaju kako ostati konkurentan na tržištu. Ne propušta se ni sljedeća panel rasprava o investitorskim planovima za centralnu i istočnu Europu. Direktor Rowledge Associatesa iz Velike Britanije Adam Rowledge govorit će o tretmanu zaposlenika, a Antonija Šarić iz Hotela Dubrovačka rivijera o prilagodbama HR stručnjaka kao uvod u raspravu o tome kako pronaći i zadržati kvalitetno osoblje. Nakon toga vrijeme je da se u prvi plan stave trendovi u gastro-enološkoj ponudi, a chef Deni Srdoč inspirirat će sudionike na pripremanje lokalno nadahnutih jelovnika za goste. U drugom danu mnogo je predavača i panelista. Neki od njih su Leonardo Buzov Vulas iz T-Nest Resorta, David Flam iz Maistre, Miloš Cerović iz InterContinentala Ljubljana, Emina Šehalić Fazlagić iz Swissôtel Sarajevo i Novotel Bristol Sarajevo, Aldo Krizmanić iz Roxanich Wine & Heritage Hotel te Hiren Mazgaonkar iz Steigenberger Hotel München.

Treći dan nosi nazivnik 'digital'. Uvertiru u tematiku dat će PR&event menadžerica HTP Korčula Maja Lena Lopatny predstavljanjem studije slučaja kako Instagramom privući mlađe generacije. Teme panela trećeg dana su promocija online putničkih agencija kao i personalizacija doživljaja putovanja. Za kraj će Lovorka Struna iz Hotela Lone & Hotel Monte Mulini zajedno s Chiarom Fumagalli iz Salt Clothinga predstaviti projekt Adriatik. Kao i prethodnih dana, niz je zanimljivih govornika. Tako ćete moći poslušati iskustva Vasiliki Mavrokefalou iz grčke Expedie, Sanele Omerčahić iz Hotela Bellevue Dubrovnik, Radoša Đorđevića iz beogradskog Square Nine Hotela, Anu First iz Falkensteiner Hotels & Residences te domaćina Ivana Sarajlića iz Amadria Parka.

Konferencija Best Stay održava se od 2015. godine s ciljem okupljanja i povezativanja vodećih hotelijera u regiji. Tijekom godina razvila se u međunarodnu konferenciju sa sudionicima iz Velike Britanije, Belgije, SAD-a, Turske, Crne Gore, Njemačke, Danske, Hrvatske, Srbije, Austrije, Italije, Slovenije i drugih zemalja.