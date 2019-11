Best Stay 2019: Zašto ‘siromašnija‘ Crna Gora ima više luksuznih hotela od Hrvatske? 

Privlačenje investitora fraza je koja već izlazi iz paštete, ali nije u perspektivi da se makne iz fokusa, tako da smo prilično zapeli s njom. Stoga možemo nastaviti secirati što se po tom pitanju događa i usporediti kako stojimo u odnosu na susjede. Priliku za to dali su nam sudionici panela o investiranju u turistički sektor na drugom danu konferencije Best Stay koja se održava u Amadria Parku u Opatiji.

Zašto Crna Gora, koja je gospodarski slabija, ima više ulagača i više luksuznijih hotela nego Hrvatska?

Crna Gora se promovira kao luksuzna zemlja i jako se trude tako biti percipirani, komentirala je Ivana Nešković, starija menadžerica u agenciji STR koja se bavi regrutiranjem i outsorcingom diljem Ujedinjenog Kraljevstva, SAD-a i EMEA regije. No, to što se tako promoviraju nije razlog njihova uspjeha.

- Hrvatska ima diverzificiraniji proizvod, ali ne radi se o tome. Hrvatska ne uspijeva u privlačenju investitora. Crna Gora ima barem deseterostruko više ozbiljnih investitora od nas. To je do investicijske klime. Primjerice, u Crnoj Gori uspjeli smo u svega devet mjeseci raspisati javni natječaj za projekt i zaključiti ugovor. U Hrvatskoj projekti zapnu i po deset godina jer Vlada ne zna kako privući potencijalne investitore i nositi se s njima - argumentirao je Siniša Topalović, managing partner Horwath HTL.

Svoje mišljenje iznio je i Zhivko Ivanov, direktor imovine i turizma u bugarskoj Galaxy Investment Grupi. Taj stručnjak za investicije kazao je kako je investirati u Crnu Goru mnogo jeftinije jer su cijene u Hrvatskoj jako visoke. Iznenadio se što je devet mjeseci od raspisivanja natječaja do konačnog ugovora nešto čemu se divi.

- Normalno vrijeme za postizanje dogovora u zapadnoj Europi je tri do šest mjeseci. S druge strane, na Balkanu to traje od šest mjeseci do 1,5 godine. Investitori u startu nisu zainteresirani jer toliko čekanje smatraju gubitkom vremena - zaključio je Ivanov.

U nastavku programa konferencije, Krešimir Jusup i Ana Martić iz Hrvatskog Telekoma predstavili su kako uz digitalne tehnologije do ponude od 5 zvjezdica. Antonija Šarić, voditeljica ljudskih resursa u Hotelima Dubrovačka rivijera, govorila je o promjenama u hotelijerstvu kojima se HR stručnjaci trebaju prilagoditi kako bi se njihovi zaposlenici osjećali cijeljeno i dobrodošlo. - Moramo biti otvoreni za promjene i prihvaćeti trendove kao ključ za uspješan HR - zaključila je Šarić.

Na sličnom je tragu bio i zaključak direktor Rowledge Associates iz Velike Britanije Adam Rowledge koji je rekao: - Što te dovelo do tuda neće te povesti tamo - istaknuvši da je jedino promjena stalna i bez nje nema napretka.

Svoje prakse kako pronalaze i zadržavaju kvalitetne zaposlenike na panelu su govorili Enis Hadžimujić, voditelj recepcije Rotana Hoteli iz BIH, Danijela Đurović, direktorica Montenegro Stars Hotel Group, Ivan Gregorović, upravitelj Sheraton Dubrovnik Riviera Hotela, Stanka Karažija, direktorica Brown Beach Housea i Veljko Antonić, voditelj recepcije Crowne Plaza Belgrade.

O novim trendovima gastre-enološke ponude popričali su Dragan Baričić, direktor Hotela Park Split i Fenomen Plitvice, Ivan Kadović, izvršni direktor Hotel Sato iz Crne Gore i Suvad Zlatić, direktor Suwine iz Austrije, a Alexander Novicov iz IQD agencije koji je bio moderator i voditelj dana održao je predavanje kako povećati prodaju emocionalnim marketingom.