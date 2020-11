‘Bilance i izvještaji o dobiti su fikcija, a novčani tijek stvarnost‘

- Jedna od najranijih lekcija koje sam naučio u poslu je da su bilance i izvještaji o dobiti fikcija, a novčani tijek stvarnost - izreka je kojom je Mario Korbar, direktor, Data Sense započeo predavanje na temu „Upravljanje novčanim tijekom pomoću Power BI platforme“ na osmoj konferenciji o kontrolingu, 'Controlling - The time to wow is now', koju zajednički organiziraju Lider i konzultantsko poduzeće Kontroling Kognosko.

- Činjenica je da je upravljanje novčanim tijekom, odnosno cash flowom, iznimno bitno, posebno u kriznim vremenima, jer je novčani tijek od ključne važnosti za poslovanje, ali podrška i procesi koji bi kvalitetno upravljali cash flowom zaostaju za ostalim segmentima analize poslovanja, rekao je Korbar i dodao da se često čuje u poslovnim krugovima da je tzv. cash flow reporting težak, no to ne mora biti tako.

Da bi se analitika i kontroling mogli ispravno provoditi prvo treba postaviti striktne i dobro definirane procese u računovodstvu. Potrebna je disciplina prilikom knjiženja plaćanja, kako bi se u svakom trenutku moglo znati gdje je novac otišao. Stoga su dobro postavljeni procesi u računovodstvu i disciplina nužna za svaki dobar i kvalitetan kontroling, naglasio je Korbar. Također, potrebno je paziti kod odabira IT rješenja za podršku i praćenje poslovanja, koja će osigurati izvještaje i analize potrebne za kvalitetno praćenje poslovanja. Nakon toga treba angažirati tim koji poznaje strukturu prikupljenih podataka i zna ih prezentirati u lako čitljive izvještaje. A krajnji cilj svake dobre analitike je kreirati izvještaj koji će biti razumljiv i čitljiv upravi i menadžmentu bez obzira o kakvoj je financijskom izvješću riječ i koji će stati na maksimalno jednu stranicu, istaknuo je Korbar.

I drugi dan konferencije o kontrolingu, u petak, govoriti će stručnjaci iz različitih zemalja, a mnoge će zanimati prezentacija Igora Milovčića i Ivana Horvata, kontrolora iz KBC-a Zagreb, zbog aktualne situacije u kojoj se našlo hrvatsko i svjetsko zdravstvo, te važnosti kontrolinga u funkcioniranju Kliničkog bolničkog centra.