Dečki, dajte nam podršku, žena ne može sve sama!

Brodogradnja je klasičan muški biznis. Mi smo remontno brodogradilište i uspješni smo valjda jer ga vode žene. U Viktoru Lencu radim 25 godina. Opstala sam i zadržala se jer mi niti jedan dan nije bio dosadan. Veliki razlog bio j baš taj što je tvrtka uvijek njegovala značaj dodatnog obrazovanja, bilo da se radi o sustavima kvalitete, zaštiti okoliša ili svakodnevnog praćenja promjena u propisima. Nadograđivati se morate. Imate li za to vremena ili ne pitanje je organizacije, ali to se definitivno mora – istaknula je Sandra Uzelac, članica Uprave brodogradilišta Viktor Lenac na okruglom stolu Extra mile – cjeloživotno obrazovanje. Uzelac je istaknula da ženama nije više toliko teško kada dođu na neku višu poziciju u kompaniji, da je problem kako dogurati do nje od pripravnice. Zato je vrlo važna podrška okoline.

- U Lencu imamo jako dobrih kolegica, žene su na upravljačkim funkcijama odmah ispod Uprave. No moram reći da su sve ili same ili rastavljene ili se same brinu za sebe. Na top poziciju ne možemo doći preko noći, potrebno je deset do dvadeset godina kako bi postale 'oveće'. Dečki, dajte nam podršku jer žena ne može sve sama – zaključila je Uzelac.

Lucia Ana Tomić, direktorica ureda za usklađenost i podrške Upravi HPB-a ispričala je da je u početku željela biti glumica, ali je završila kao pravnica.

- Sve što sam htjela raditi nisam radila život me 'pobacao' po malim uličicama no iz svake situacije sam nešto htjela naučiti, bila sam znatiželjna. To nam sada omogućava cjeloživotno obrazovanje. Hrvatska je na listi Svjetske banke po indeksu kritičkog razmišljanja na 136. od ukupno 140 mjesta. A kritičko promišljanje kaže: Nemoj nikada dizati glas nego argument, a za to nam treba znanja – istaknula je Tomić. Dodala je da je ponekad potrebno izaći iz okvira vlastite struke i upustiti se u neka područja koja nam nisu primarna, bilo da se radi o antropologiji, sociologiji, filozofiji ili bihevioralnoj ekonomiji, kako bismo stekli neki drugi kut gledanja.

Mia Pećina Drašković, direktorica Filmskog ureda Grada Zagreba, koja je tijekom karijere primila čak četiri prestižne nagrade Emmy za svoj producentski rad, ispričala je na svom primjeru kako se ponekad može uspjeti u područjima za koja nismo stekli formalno obrazovanje.

- U SAD- u sam studirala markekting i menadžment, ali život me odnio drugdje, zaljubila sam se u produkciju. Nisam završila na Akademiji za filmsku produkciju, ali kroz iskustvo i kroz razne projekte došla sam do uspjeha, do kakvog netko tko je stekao formalno obrazovanje nije - kazala je Pećina Drašković.

Jasminka Horvat Martinović, predsjednica Uprave Wiener osiguranja VIG rekla je da su od tri člana Uprave u njezinoj kompaniji dvije žene te i da u ostalim menadžerskim pozicijama Wiener ima 48 posto žena.

- To nismo postigli nikakvim kvotama već smo davali šansu uspješnim ženama koje su bile spremne prihvatiti izazov. Nije lako uskladiti profesionalni i privatni život. Iako sam u odgoju dvoje djece imala podršku bližnjih, ništa nije savršeno. Puto puta sam se pitala je li moja karijera vrijedna nepročitanih priča ili propuštenih dječjih predstava. Ima loših dana i propitkivanja, ali kako gledam unazad shvaćam da na vlastitom primjeru učim djecu da je uspjeti moguće - istaknula je Horvat Martinović. Ženama je poručila da izađu iz zone komfora i ponekad uđu u nepoznato.

- U tome nam pomaže cjeloživotno obrazovanje, da odlučujemo u trenucima kada nismo skroz sigurni u sebe - zaključila je Horvat Martinović.

Katija Klepo, članica Uparave za prodaju i stratešku nabavu AD Plastika spomenula je da živimo u vremenima u kojima se trendovi stalno mijenjaju te da žena stalno treba usavršavati svoja znanja. AD Plastik se može pohvaliti velikim brojem žena bez obzira što je autoindustrija muška branša.

- Globalni trendovi pokazuju da je jednak broj muškaraca i žena u industriji - zaključila je Klepo, dodajući da većina poslovnih žena ima premalo vremena posvetiti se sebi. Da većina žena ne balansira, nego to jednostavno živi.

Jedini muški govornik među ženama Miodrag Šajatović, glavni urednik Lidera ispričao je da je u Lideru ženama prepustio 'vlast'(direktorica i dvije zamjenice glavnog urednika), ali da to nije bilo smišljeno već prema zasluzi.

- Mi novinari i urednici ne volimo previše biti na seminarima, naučimo nešto na konferencijama. Međutim u zadnje vrijeme se stvari tako brzo događaju da moramo slati ljude na druge vrste edukacija. Uvijek se postavlja pitanje, što ako uložiš novca u nekoga, a on za šest mjeseci ode. No zamislite da vam u tvrtki ostanu oni koje niste poslali na školovanje? - zaključio je Šajatović.