Detlev R. Zillmer, ICV: U kontrolingu treba razmišljati od budućnosti prema unatrag

U budućnosti će se stručnjaci kontrolinga morati ponašati kao superjunaci s nevjerojatnom količinom kompetencija i vještina. Tim potpuno novim vještinama kontroleri će morati balansirati i pravilno ih upotrebljavati jer će njihov posao iz temelja promijeniti automatizacija, a za to mnogi kontroling stručnjaci nisu ni izbliza pripremljeni, upozorio je Utz Schäffer, direktor Instituta za menadžment računovodstvo i kontroling (IMC) te redovni profesor Škole za menadžment Otto Beisheim na najvećem kontroling-eventu u Hrvatskoj, sedmoj međunarodnoj konferenciji za kontroling koja se upravo održava u Westin hotelu u organizaciji konzultantske tvrtke Kontroling Kognosko i tjednika Lider.

Unatoč tome, dodao je Schäffer, posao kontrolera u budućnosti neće nestati, no svi će morati udružiti snage i osmisliti nove smjernice kako će naš posao izgledati u sljedećem razdoblju. Kontroling će se, prema njegovom mišljenju, morati diverzificirati.

- To znači da će kontroling odjeli morati više investirati u kvalitetu podataka i sustava, big data je nova nafta, to nije floskula. Morat ćemo razviti vještine storytellinga u tumačenju tih podataka te se ponašati kao pravi partneri menadžmenta, svojevrsni čuvari kompanija, no ne brinite, to nije sprint, to je dugački maraton - istaknuo je Schäffer.

Detlev R. Zillmer, član upravnog odbora ICV-a, partner i trener Controller Akademie, predstavio je MOVE koncept na praktičnim primjerima njemačkih poduzeća. Riječ je o konceptu koji predviđa organizacijski rast za poduzeća, uvođenje inovacija u poslovanje te tumači efekt promjena na poslovanje. I koji je, kaže Schäffer, svakoj od tvrtki u kojima se primjenio uštedio ozbiljan novac ili donio ozbiljan rast.

- Kontroling i njihovi izvještaji, kao i način tumačenja tih izvještaja, itekako utječu na menadžment, na odluke čelnih ljudi u tvrtkama, kao i na ponašanje zaposlenika, smatra Zilmer te dodaje da se svaki kontroler mora zapitati kako će izgledati njihov posao i industrija u kojoj rade kroz razdoblje od pet do 10 godina.

- Ako želite postići neki cilj u 2024. godini, pitanje je gdje želite biti krajem 2023. godine. Kao kad idete u planinarenje u Alpe, planiranje počinje s vrhuncem. Razmišljamo od budućnosti prema unatrag, tako treba raditi i u kontrolingu - zaključio Zillmer.