Direktori nabave: Najskuplja je roba koja nije isporučena

Njegovanje poslovnih partnerstava, što znači i održavanje kvalitetne komunikacije na visokoj razini, u dobrim vremenima u lošim vremenima donosi mnogo koristi, zaključak je okruglog stola Vrijeme rizika i prilika održanog u četvrtak na 16. konferenciji o nabavi Vrijeme rizika i prilika u zagrebačkom hotelu Antunović.

Direktor za nabavu u Adris Grupi Darko Šepić naglasio je da su u toj kompaniji prije krize započeli proces transformacije nabave. – Mi ćemo lakše preživjeti nego neki koji se nisu ekipirali na vrijeme. Resursi koje sada imamo omogućuju da kroz planiranje adekvatno i strategiju možemo skoro svaku situaciju sanirati – rekao je Šepić. Napomenuo je kako je sada važnije no ikada kakav ste odnos razvili s dobavljačima. Njih u ovom trenutku zove po pedeset različitih klijenata tražeći usluge, a ako tri godine niste telefonski razgovarali, kada mu se iznenada javite, on će se pitati: 'Tko si ti'. To su neke od mana digitalizacije koja je komunikaciju premjestila u online.

- Volim razgovarati s ljudima, emocionalna komponenta je ta koja čini razliku u biznisu i koja će stvarno uvijek biti bitna – složila se i Katarina Špiljak, direktorica upravljanja dobavnim lancem u Kamgradu. Budući da su gradilišta značajno opterećena posljedicama koronavirusa jer tijekom samoizolacija i zdravi radnici moraju ostati kod kuće, a cijene i nestašica materijala dodatno kompliciraju procese. Kamgrad u prosjeku radi na 30 velikih projekata, nužno je za njih osigurati potrebne materijale i boriti se protiv visokih cijena. No, čak i od inflacije skuplja je ona roba koja im se ne isporuči.

- Roba koja se ne pojavi na gradilištu nam je najskuplja. Ako imate 50 armirača koji čekaju i nemaju što raditi, nema skuplje robe – izjavila je Špiljak. Izrazila je i žaljenje što Vlada zajedno s preporukama za ublažavanje situacije s građevinskim materijalom i robama nije donijela metodologiju kako to primjenjivati zajedno s indeksima koji bi se također mogli upotrijebiti. Ovako je, tvrdi, dosta zbunjujuće i nepoznato kako će se razvijati situacija na tržištu. – Nije problem ni raskid ugovora, nego to da na koncu građevina nije sagrađena. U ovom trenutku je jedino što zaista osigurava budućnost fleksibilnost i stabilnost – poentirala je direktorica upravljanja dobavnim lancem Kamgrada.

Ovo je doista pet minuta odjela nabave i prilika da se iskažu, no to ne mora biti samo u pogledu nabave roba.

– U teškim vremenima dolaze do izražaja junaci priče. Prilika je ovo da se prepoznaju talenti, ljudi koji su otporniji na te situacije, brzo donose odluke i spremni su na konkretne akcije. Ne smijemo zanemariti koliko su, uz digitalizaciju koja se puno naglašava, važni ljudi – kazala je Zorana Šubašić, direktorica nabave za jugoistočnu i istočnu Europu u Hemofarmu.

Kompanijski ciljevi i dostizanje određenih brojki veliki su pritisak, ali brzim donošenjem odluka neke od njih može se i pogaziti kako bi se napravio dugoročno benefit za kompaniju, smatra Šubašić. Navela je pritom i da je fokus nabave u postcovid razdoblju razvijati ljude tako da nabava na sebe može preuzeti funkciju upravljanja rizicima.

U svakom slučaju, u poslovanju će uvijek komunikacijske vještine biti od velike koristi. HR stručnjakinja i suvlasnica tvrtke Spirala Izvrsnosti Hrvojka Kutle u svom je predavanju sudionike konferencije potaknula da osvijeste koliko je umijeće slušanja bitno za uspješan poslovni proces. Pritom je navela zanimljiv podatak da u prosjeku ljudi kvalitetno slušaju samo 69 minuta dnevno. Uslijedilo je i predavanje direktora Proaktive Nikše Sviličića o upravljanju interpersonalnim komunikacijskim procesima. Pripazite se onih koji tijekom poslovnog razgovora dodiruju nos, čelo i ušnu resicu!