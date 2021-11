Družimo se s najmoćnijima - Daliborka Kranjčić: Voljela bih da se više bavimo suštinom, a manje formom

Suština, a ne forma, ono je čime bi predsjednica Uprave KTC-a Daliborka Kranjčić željela da se svi više bavimo u nadolazećoj godini. Jedna od deset najmoćnijih žena hrvatskog biznisa uoči 11. međunarodne konferencije Žene u biznisu, koja će se održati 2. prosinca na Zagrebačkom velesajmu, ugostila nas je u svom uredu u Križevcima gdje smo se kratko podružili i to zabilježili kamerom.

- Želim raditi stvari koje su sadržajno bitne za mene i ljude oko mene, a ne gubiti vrijeme na beznačajne detalje. Voljela bih da se svi zajedno više bavimo suštinom, a manje formom. I da uživamo u svemu što radimo, da nam život i posao budu zabavni, kreativni i interesantni. I upravo zato iduće godine se želim više veseliti, smijati, učiti... Istraživati novo i drugačije. I kreirati i vjerovati u dobro - ispričala je Kranjčić što kani učiniti za sebe i one oko sebe u narednoj godini.

Kakve strahove gaji, što je hrabrost te što bi poručila mlađoj sebi, pogledajte u videu.

Predsjednica Uprave KTC-a na konferenciji Žene u biznisu sudjelovat će u One on One razgovoru gdje će biti riječi o tome koliko je za uspješno upravljanje bitan osobni razvoj. Kranjčić je posljednjih godina vrijedno radila upravo na tom području. Svakodnevno meditira, u dodiru je s prirodom, a za kvalitetnije hvatanje u koštac s poslovnim i životnim izazovima pohađala je i završila četverogodišnji program Škole osobnog i organizacijskog razvoja, o čemu je ponešto ispričala i u prošlogodišnjem video druženju u sklopu serijala Upoznajte najmoćnije.

Upravo o temi osobnog razvoja i dobrobiti zaposlenika koji su sve bitnija sastavnica poslovanja raspravljat će se na jednom od panela konferencije Wellbeing&mindfulness - Moj manager, moj guru! na kojem će sudjelovati Martina Rojnić Kuzman, specijalistica psihijatrije na KBC-u Zagreb i profesorica na Medicinskom fakultetu te Manuela Šola, direktorica Komunikacijskog laboratorija i predsjednica Nadzornog odbora HUP-a. Na konferenciji će tradicionalno biti predstavljena i ovogodišnja lista 300 najmoćnijih žena hrvatskog biznisa.